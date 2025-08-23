Dhanashree Verma च्या सपोर्टमध्ये उतरली सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा; म्हणाली, तुझ्या प्रती आदर...! नेटिझन्स म्हणायला लागले....

युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांच्या घटस्फोटावरून अजूनही सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.चहलने पॉडकास्टमध्ये त्यांच्या नात्याबद्दल काही धक्कादायक गोष्टी सांगितल्या, तर धनश्रीनेही तिच्या बाजूच्या गोष्टी उघड केल्या.सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा शेट्टी हिने इन्स्टाग्राम स्टोरीतून धनश्रीच्या धाडसाचे कौतुक केले..What did SKY’s wife say about Dhanashree divorce rumours : युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांनी वैवाहिक नातं तोडलं असलं तरी त्यांच्या घटस्फोटावरून अजूनही चर्चा सुरूच आहेत. चहलने एका पॉडकास्टमध्ये या नात्याबद्दल काही धक्कादायक गोष्टी सांगितल्या होत्या आणि त्यानंतर धनश्रीनेही तिच्या बाजूच्या काही गोष्टी उघड केल्या. या प्रकरणात कुणी चहलच्या बाजूने उभं राहिलं तर कुणी धनश्रीला सपोर्ट केला. मात्र, भारताचा ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याची पत्नी देविशा शेट्टी हिच्याकडून धनश्रीला अनपेक्षितपणे पाठिंबा मिळाला आहे..देविशाने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये धनश्रीबद्दल कौतुकाचे शब्द लिहिले. ‘Humans of Bombay’ या पॉडकास्टमध्ये धनश्री घटस्फोटाबद्दल निर्भीडपणे व्यक्त झाली. तिने बोलण्याचं धाडस दाखवल्याबद्दल देविशाने धनश्रीचे अभिनंदन केलं. “तुझ्या प्रती माझा खूप आदर आणि प्रेम आहे” अशी कॅप्शन देत देविशाने तिचे कौतुक केले..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचे पुढे काय? BCCI म्हणते, आमचे धोरण स्पष्ट आहे, त्यांचा निर्णय....देविशाची ही पोस्ट सोशल मीडियावर, विशेषतः Reddit वर चर्चेचा विषय ठरली. एका युजरने लिहिलं, “चांगलं आहे की, SKY ची पत्नी तिच्या बाजूने उभी राहिली, तिला या प्रकरणाबद्दल आपल्यापेक्षा जास्त माहिती असेल.” दुसऱ्याने लिहिलं, “कोण बरोबर-कोण चुकलं माहित नाही, पण घटस्फोटानंतर युजी खूपच अपरिपक्व वागला. धनश्रीने ती परिस्थिती चांगली हाताळली. त्याने किमान नात्याचा आदर तरी करायला हवा होता.”.T shirt वरून वाद अन्...युजवेंद्र चहलने घटस्फोटाच्या निकालाच्या शेवटच्या दिवशी काळे टी शर्ट घातले होते आणि त्यावर ‘Be Your Own Sugar Daddy’ असा मजकूर लिहिला हातो.काही दिवसांपूर्वी धनश्रीने पॉडकास्टवर म्हटले की, त्याने तो टी शर्टचा स्टंट करण्याऐवजी तिला व्हॉट्सअॅपवर मेसेज करायला हवा होता. या संपूर्ण घटनेसाठी लोकं मला दोष देतील, हे मला माहित होते..ICC World Cup : वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या वेळापत्रकात बदल; नवी मुंबईच्या डी वाय पाटीलवर होणार फायनलसह ५ सामने .धनश्रीने पुढे असेही सांगितले की, "मला अजूनही आठवतंय जेव्हा मी तिथे उभी होते आणि निकाल येणार होता. आम्ही मानसिकदृष्ट्या खूप तयार असलो तरी, मी खूप भावनिक झाले होते. मी सर्वांसमोर रडू लागले. त्यावेळी मला काय वाटत होते ते मी व्यक्तही करू शकत नव्हते. मला फक्त आठवतंय की मी फक्त रडत राहिले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.