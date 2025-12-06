SMAT 2025: आयुष म्हात्रे गोलंदाजांवर पुन्हा बरसला! नाबाद अर्धशतकासह मुंबईला मिळवून दिला ५ वा विजय; अजिंक्य रहाणेनेही दिली साथ

सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ मध्ये मुंबईने छत्तीसगढविरुद्ध ८ विकेट्सने विजय मिळवला. आयुष म्हात्रेने नाबाद ६९ धावा करत मुंबईला १२२ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण करून दिले. अजिंक्य रहाणेने ४० धावांची खेळी करत म्हात्रेला साथ दिली. .सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतील सहाव्या फेरीचे सामने शनिवारी होत आहेत. या फेरीत मुंबईचा सामना छत्तीसगढविरुद्ध झाला. लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात मुंबईने ८ विकेट्सने सहजसोपा विजय मिळवला. मुंबईसाठी १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने विजयात मोलाचे योगदान दिले. त्याला अजिंक्य रहाणेचीही साथ मिळाली. गोलंदाजीत मुंबईसाठी कर्णधार शार्दुल ठाकूर चमकला..कर्णधार पृथ्वी शॉ फेल, महाराष्ट्राच्या संघाला १५४ धावांचा पाठलागही जमेना! SMAT 2025 स्पर्धेत तिसरा पराभव.या सामन्यात छत्तीसगढने मुंबईला १२२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने १५.५ षटकात २ विकेट्स गमावत १२३ धावा करत सहज पूर्ण केला. मुंबईचा हा या स्पर्धेतील ६ सामन्यांतील पाचवा विजय आहे. त्यामुळे अ गटात मुंबईने आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे..लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईकडून कमालीच्या फॉर्ममध्ये असलेल्या आयुष म्हात्रेसोबत अजिंक्य रहाणे उतरला. या दोघांनीही चांगली फलंदाजी करत छत्तीसगढच्या गोलंदाजांवरील दबाव वाढवला होता. दोघेही एकेरी दुहेरी धावांसोबत आक्रमक फलंदाजी करत होते. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली. पण अखेर त्यांची ८२ धावांची भागीदारी १० व्या षटकात शुभम अग्रवालने रहाणेला बाद करत तोडली. रहाणेने २८ चेंडूत ४० धावांची खेळी केली. .तो बाद झाल्यानंतर सिद्धेश लाडला ५ धावांवर शुभमनेच बाद केले. पण आयुषने त्याचा खेळ कायम करत अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्याने सर्फराज खानला साथीला घेत उर्वरित धावा पूर्ण केल्या आणि मुंबईचा विजय १६ व्या षटकात निश्चित केला. आयुषने ४९ चेंडूत ३ चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद ६९ धावा केल्या. आयुषने यापूर्वी याच स्पर्धेत दोन शतकेही केली आहे. त्यामुळे सध्या त्याची बॅट जवळपास प्रत्येक सामन्यात तळपताना दिसत आहे. सर्फराज ७ धावांवर नाबाद राहिला..IND vs SA, 3rd ODI: Yess... जिंकलो! केएल राहुलने कॉईन उडवण्यासाठी लढवली शक्कल, टॉस जिंकताच कशी होती भारतीय खेळाडूंची रिअॅक्शन.तत्पुर्वी, छत्तीसगढचा संघ १९.४ षटकात १२१ धावांवर सर्वबाद झाला. छत्तीसगढकडून आयुष पांडेने सर्वाधिक २५ धावांची खेळी केली. तसेच मयंक यादवने २४ धावा केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त केवळ शशांक सिंग (१०) आणि शुभम अग्रवाल (१९) यांनीच दोन आकडी धावसंख्या पार केली.मुंबईकडून गोलंदाजी करताना शार्दुल ठाकूरने ३ षटकात १९ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच सुर्यांश शेडगे, तुषार देशपांडे आणि अथर्व अंकोलेकर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. शम्स मुलानीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.