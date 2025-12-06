Cricket

SMAT 2025: आयुष म्हात्रे गोलंदाजांवर पुन्हा बरसला! नाबाद अर्धशतकासह मुंबईला मिळवून दिला ५ वा विजय; अजिंक्य रहाणेनेही दिली साथ

Mumbai to Dominant Victory Over Chhattisgarh: मुंबईने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत छत्तीसगढविरुद्ध सोपा विजय मिळवला. या सामन्यात आयुष म्हात्रे अर्धशतक केले, त्याला अजिंक्य रहाणेची साथ मिळाली.
  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ मध्ये मुंबईने छत्तीसगढविरुद्ध ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • आयुष म्हात्रेने नाबाद ६९ धावा करत मुंबईला १२२ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण करून दिले.

  • अजिंक्य रहाणेने ४० धावांची खेळी करत म्हात्रेला साथ दिली.

