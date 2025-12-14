SMAT 2025: १६ चौकार, १ षटकार अन् शतक... यशस्वी जैस्वालचं वादळ घोंगावलं; मुंबईला पार करून दिलं २३५ धावांचं मोठं लक्ष्य

सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत मुंबईने हरियानाविरुद्ध ४ विकेट्सने विजय मिळवला. यशस्वी जैस्वालच्या आक्रमक शतकामुळे मुंबईने २३५ धावांचे लक्ष्य १७.३ षटकात पार केले. हरियानाने २० षटकात २३४ धावा केल्या होत्या, पण मुंबईच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत विजय मिळवला..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतील सुपर लीग फेरीमध्ये रविवारी मुंबईचा सामना हरियानाविरुद्ध झाला. पुण्यातील आंबी येथील डीवाय पाटील ऍकेडमी येथे झालेल्या सामन्यात मुंबईने ४ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. सुपर लीगमधील पहिला सामना मुंबईने हैदराबादविरुद्ध गमावला होता, पण दुसऱ्या सामन्यात हरियानाविरुद्ध मुंबईने कमालीचे पुनरागमन करत विजय मिळवला. मुंबईच्या या विजयात यशस्वी जैस्वालने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने आक्रमक शतकी खेळी केली..SALIL ARORA : २० चेंडूंत १०२ धावा! पंजाबमधून आणखी एक युवा सुपरस्टार आला; २३ वर्षाच्या पोराने SMAT मध्ये धुमाकूळ घातला....या सामन्यात हरियानाने प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईसमोर विजयासाठी २० षटकात २३५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने १७.३ षटकात ६ विकेट्स गमावत २३८ धावा करत पूर्ण केला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत मुंबईने दसुऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च धावांचे यशस्वी लक्ष्य पार केले आहे. पहिल्या क्रमांकावर झारखंड असून त्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी पंजाबविरुद्ध २३६ धावांचे लक्ष्य पार केले होते..यशस्वी जैस्वाल - सर्फराज खान बरसलेदरमयान, रविवारी झालेल्या सामन्यात मुंबईकडून जैस्वाल आणि अजिंक्य रहाणे यांनी डावाची सुरुवात केली होती. दोघांनीही सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. पहिल्या तीन षटकातच त्यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. पण चौथ्या षटकात रहाणेला बाद करण्यात इशांत भारद्वाजला यश आले. त्याने रहाणेला १० चेंडूत २१ धावांवर असताना निशांत सिंधूच्या हातून झेलबाद केले. पण त्यानंतर जैस्वालला सर्फराज खानची साथ मिळाली. या दोघांनीही वादळी खेळ केला. त्यांच्या भागीदारीने मुंबईला १० षटकांच्या आतच १४० धावा पार करून दिल्या होत्या. त्यांच्या भागीदारीने मुंबईच्या विजयाचा पाया रचला. दोघांनी अर्धशतकेही पूर्ण केली. पण १० व्या षटकात सर्फराजला अमित राणाने अर्श रंगाच्या हातून झेलबाद केले. सर्फराजने २५ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटाकारांसह ६४ धावा केल्या. त्याने आयपीएल लिलावाआधी ही खेळी करत सर्वांचे लक्षही वेधले आहे..दरम्यान, तो बाद झाल्यानंतर अंशुल कंबोजने अंगक्रिश रघुवंशीला ५ चेंडूत ७ धावांवर असताना बाद केले, तर सूर्यांश शेडगेला १० चेंडूत १३ धावांवर सामांत जखरने आणि शार्दुल ठाकूरला २ धाावंवर सुमीत कुमारने बाद केले. पण या विकेट जात असतानाही जैस्वाल मात्र आक्रमक खेळत होता. त्याने १७ व्या षटकात ४८ चेंडूत त्याचे शतकही पूर्ण केले. पण मुंबईला १८ चेंडूत ७ धावांचीच गरज असताना १८ व्या षटकात जैस्वालला सामंत जखरने अंशुल कंबोजच्या हातून झेलबाद केले. जैस्वालने ५० चेंडूत १६ चौकार आणि १ षटकारासह १०१ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर अथर्व अंकोलेकरने एक चौकार आणि एक षटकार मारत मुंबईच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. तो २ चेंडूत १० धावांवर नाबाद राहिला. साईराज पाटील ३ चेंडूत ८ धावांव नाबाद राहिला.हरियानाकडून गोलंजाजी करताना सामंत जखरने २ विकेट्स घेतल्या. अमित राणा, अंशुल कंबोज, इशांत भारद्वाज आणि सुमीत कुमार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..SMAT 2025: गंभीरच्या राजकारणाचा बळी पडलेल्या गोलंदाजाने घेतली हॅटट्रिक; ट्वेंटी-२० संघातून दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, पठ्ठ्याने....हरियानाकडून चांगली फलंदाजीदरम्यान, हरियानाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २३४ धावा केल्या होत्या. अर्श रंगा २६ धावांवर बाद झाला. पण कर्णधार अंकित कुमार आणि निशांत सिंधू यांच्यात ४९ चेंडूतच ११० धावांची भागीदारी झाली. अंकित ४२ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह ८९ धावांची खेळी केली. तसेच निशांत सिंधूरने ३८ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ६३ धावा केल्या. सामंत जखरनेही आख्रमक खेळत १४ चेंडूत ३१ धावा केल्या, ज्यात त्याने २ चौकार आणि ३ षटकार मारले. सुमीत कुमारने ४ चेंडूत चार चौकार मारत नाबाद १६ धावा केल्या. मुंबईकडून एकट्या साईराज पाटीलने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.