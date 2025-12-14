Cricket

SMAT 2025: १६ चौकार, १ षटकार अन् शतक... यशस्वी जैस्वालचं वादळ घोंगावलं; मुंबईला पार करून दिलं २३५ धावांचं मोठं लक्ष्य

Mumbai's 4-Wicket Victory Over Haryana: मुंबईने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये हरियानाविरुद्ध विजय मिळवला. या सामन्यात यशस्वी जैस्वालने आक्रमक शतक केले, तर त्याला सर्फराज खानचीही चांगली साथ मिळाली.
Yashasvi Jaiswal | SMAT 2025

Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत मुंबईने हरियानाविरुद्ध ४ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • यशस्वी जैस्वालच्या आक्रमक शतकामुळे मुंबईने २३५ धावांचे लक्ष्य १७.३ षटकात पार केले.

  • हरियानाने २० षटकात २३४ धावा केल्या होत्या, पण मुंबईच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत विजय मिळवला.

