Cricket

भारताच्या स्टार खेळाडूंचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची पुणेकरांना संधी; 'या' दोन मैदानांवर रंगणार T20 चा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Syed Mushtaq Ali Trophy Super League & Finals shifted to Pune: पुण्यातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. बीसीसीआयच्या प्रतिष्ठीत टी२० स्पर्धेतील सामने पुण्यातील दोन मैदानांमध्ये खेळवले जाणार आहेत.
Syed Mushtaq Ali Trophy Super League &amp; Finals shifted to Pune

Syed Mushtaq Ali Trophy Super League & Finals shifted to Pune

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील बाद फेरीचे सामने पुण्यात खेळवले जाणार आहेत.

  • बीसीसीआयने इंदोरमधील अडचणींमुळे हे सामने पुण्यात हलवले आहेत.

  • महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार यांनी बीसीसीआयचे आभार मानले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Pawar
pune
maharashtra
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.