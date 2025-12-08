भारताच्या स्टार खेळाडूंचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची पुणेकरांना संधी; 'या' दोन मैदानांवर रंगणार T20 चा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील बाद फेरीचे सामने पुण्यात खेळवले जाणार आहेत. बीसीसीआयने इंदोरमधील अडचणींमुळे हे सामने पुण्यात हलवले आहेत. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार यांनी बीसीसीआयचे आभार मानले आहेत..पुण्यातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी बीसीसीआयकडून आनंदाची बातमी मिळाली आहे. भारताच्या काही स्टार खेळाडूंना प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी पुणेकरांना आहे. पुण्यात भारताची टी२० प्रकारातील प्रतिष्ठीत देशांतर्गत स्पर्धा सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेते सामने खेळवले जाणार आहेत. सध्या या स्पर्धेतील साखळी फेरीचे सामने सध्या हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता आणि लखनौ येथे सुरू आहेत. पण १२ डिसेंबरपासून बाद फेरीचे सामने सुरू होणार आहेत. हे सामने आता पुण्यात खेळवले जाणार आहेत, याबाबत बीसीसीआयकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.याबाबत महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे (MCA) अध्यक्ष रोहित पवार यांनी बीसीसीआयचे आभारही मानले आहेत..SMAT 2025: आयुष म्हात्रे गोलंदाजांवर पुन्हा बरसला! नाबाद अर्धशतकासह मुंबईला मिळवून दिला ५ वा विजय; अजिंक्य रहाणेनेही दिली साथ.खंरतर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील बाद फेरीचे सामने याआधी इंदोरला खेळवले जाणार होते. पण याचदरम्यान डॉक्टरांच्या मोठ्या परिषदेमुळे निवासाच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे बीसीसीआयने हे सामने पुण्यात हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यातील दोन मैदानात मिळून साखळी फेरीनंतर होणारे सुपर लीग फेरीतील आणि अंतिम सामना होईल.सुपर लीग फेरीतील सामने पुण्यातील गहुंजे येथील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम आणि आंबी येथील डीवाय पाटील ऍकेडमी ग्राऊंड या दोन मैदानांवर खेळवले जाणार आहेत. तसेच १८ डिसेंबर रोजी होणारा अंतिम सामना महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर होईल..रोहित पवारांनी मानले आभारदरम्यान, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला या सामन्यांचे आयोजन करण्याचा मान दिल्याबद्दल MCA चे अध्यक्ष रोहित पवार यांनी बीसीसीआयचे आभार मानले. रोहित पवार म्हणाले, 'सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील सुपर लीग आणि अंतिम सामन्याचे आयोजनासाठी MCA वर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आम्ही बीसीसीआयचे मनापासून आभार मानतो. भारताच्या उत्तम देशांतर्गत संघांचे एमसीए स्टेडियम आणि डीवाय पाटील ऍकेडमी मैदानात स्वागत करण्याचे सौभाग्य आम्हाला मिळाले आहे.' याशिवाय त्यांनी पुढे म्हटले की ही स्पर्धा अविस्मरणीय ठरवण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी MCA वचनबद्ध आहे..दरम्यान, हे सामने जरी पुण्यात होत असले, तरी महाराष्ट्राच्या संघाची कामगिरी मात्र यंदाच्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये फारशी चांगली झालेली नाही. महाराष्ट्राने ६ सामन्यांपैकी तीन सामने जिंकले आणि तीनच सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचा संघ सुपर लीगसाठी पात्र ठरणार की नाही याबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. सध्या महाराष्ट्राचा संघ ब गटात पाचव्या क्रमांकावर आहे. सुपर लीगमध्ये अ, ब, क आणि ड या चार गटातील प्रत्येकी अव्वल दोन संघ सुपर लीगमध्ये पोहचणार आहेत..SMAT 2025 : संधीचं सोनं करणं...! जितेश शर्माच्या जागी संघात जागा मिळाली, पठ्ठ्यानं पहिल्याच ट्वेंटी-२०त वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला.पुण्यात होणारे सामनेसुपर लीग१२ डिसेंबर - A2 vs B2 - डीवाय पाटील ऍकेडमी, आंबी (सकाळ ९ वाजता)१२ डिसेंबर - C2 vs D2 - एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (सकाळी ११ वाजता)१२ डिसेंबर - C1 vs D1 - डीवाय पाटील ऍकेडमी, आंबी (दु. १.३० वाजता)१२ डिसेंबर - A1 vs B1- एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (दु. ४.३० वाजता)१४ डिसेंबर - A1 vs C2 - डीवाय पाटील ऍकेडमी, आंबी (सकाळी ९ वाजता)१४ डिसेंबर - A2 vs C1 - एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (सकाळी ११ वाजता)१४ डिसेंबर - B1 vs D2 - डीवाय पाटील ऍकेडमी, आंबी (दु. १.३० वाजता)१४ डिसेंबर - B2 vs D1 - एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (दु. ४.३० वाजता)१६ डिसेंबर - B2 vs C1- डीवाय पाटील ऍकेडमी, आंबी (सकाळी ९ वाजता)१६ डिसेंबर - A1 vs D2 - एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (सकाळी ११ वाजता)१६ डिसेंबर - A2 vs D1 - डीवाय पाटील ऍकेडमी, आंबी (दु. १.३० वाजता)१६ डिसेंबर - B1 vs C2 - एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (दु. ४.३० वाजता)अंतिम सामना १८ डिसेंबर - एमसीए स्टेडियम, गहुंजे (दु. ४.३० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.