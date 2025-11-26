Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला आला... १२७च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा; पण अभिनव तेजराणाची हवा...

Arjun Tendulkar impressed with an aggressive opening knock: आजपासून सुरू झालेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात गोवा संघाने प्रयोग केला. मुंबईसोडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोवा संघासाठी खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरला उत्तर प्रदेशविरुद्धच्या लढतीत सलामीला पाठवले गेले. अर्जुन यानेही आक्रमक फटकेबाजी करताना १२७.७ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. पण, अभिनव तेजराणाने सामन्यात अर्धशतक झळकावून लक्ष वेधले. गोवा संघाने ९ बाद १७२ धावांचा डोंगर उभा केला..नव्या फॉरमॅटमध्ये सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धा खेळवली जात असल्याने सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गोवा विरुद्ध उत्तर प्रदेश यांच्या लढतीत अर्जुनच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नुकतेच मुंबई इंडियन्सने त्याला लिलावापूर्वी लखनौ सुपर जायंट्सकडे पाठवले. आयपीएल २०२६ पूर्वीच्या रिटेल-रिलीज खेळाडूंमध्ये मुंबईने अर्जुला LSG सोबत ट्रेड केले. मागील तीन-चार वर्ष अर्जुन मुंबई इंडियन्सकडून खेळला आहे. पण, आता नव्या पर्वात तो लखनौकडून खेळताना दिसेल..Mumbai Indians retained players : 'मुंबई इंडियन्स'ने IPL 2026 साठी 'रिटेन' केलेले भारतीय प्लेयर्स, पाहा फक्त एका क्लिकवर!.अशात त्याला गोवा संघाने आज सलामीला पाठवले. इशान गाडेकर त्याच्यासोबत सलामीला आला, परंतु तो १० चेंडूंत ३ चौकारांसह १६ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर अर्जुन व अभिनव या जोडीने ५५ धावांची भागीदारी केली. अर्जुन २२ चेंडूंत ४ चौकारांच्या मदतीने २८ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर गोवाच्या फलंदाजांना तंबूत परतण्याची घाईच लागली होती..अभिनव दुसऱ्या बाजूला उभा राहिला आणि त्याने ३५ चेंडूंत ७२ धावांची वादळी खेळी केली. त्यात ४ चौकार व ६ षटकारांचा समावेश होता. आठव्या क्रमांकावर आलेल्या विकासने १४ चेंडूंत २१ धावांचे योगदान दिले आणि संघाला २० षटकांत ९ बाद १७२ धावांपर्यंत पोहोचवले. उत्तर प्रदेशच्या शिवम मावीने ३ विकेट्स घेतल्या..Arjun Tendulkar चा खरंच साखरपुडा झाला आहे का? चाहत्याच्या प्रश्नावर सचिन तेंडुलकरने काय दिलं उत्तर? वाचा .अर्जुनची कारकीर्द...अर्जुन तेंडुलकरने आतापर्यंत २४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ११९ धावा केल्या आहेत आणि २७ विकेट्स घेतल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने २२ सामन्यांत १ शतक व २ अर्धशतकांसह ६२० धावा केल्या आहेत, तर ४८ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. १८ लिस्ट ए सामन्यांत त्याच्या नावावर १०२ धावा व २५ विकेट्स आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.