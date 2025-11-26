Cricket

Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला आला... १२७च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा; पण अभिनव तेजराणाची हवा...

Arjun Tendulkar opens the batting for Goa : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला उतरला आणि सुरुवातीपासूनच धडाडीची खेळी करत प्रतिस्पर्ध्यांवर दडपण आणले. फटकेबाजीचा उत्तम नमुना सादर करत त्याने १२७ च्या स्ट्राईक रेटने मौल्यवान धावा चोपल्या
Arjun Tendulkar impressed with an aggressive opening knock: आजपासून सुरू झालेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात गोवा संघाने प्रयोग केला. मुंबईसोडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोवा संघासाठी खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरला उत्तर प्रदेशविरुद्धच्या लढतीत सलामीला पाठवले गेले. अर्जुन यानेही आक्रमक फटकेबाजी करताना १२७.७ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. पण, अभिनव तेजराणाने सामन्यात अर्धशतक झळकावून लक्ष वेधले. गोवा संघाने ९ बाद १७२ धावांचा डोंगर उभा केला.

