SMAT 2025 : १२ चौकार, १० षटकार! MS Dhoni च्या भीडूने ३१ चेंडूत झळकावले शतक, नोंदवला भारी विक्रम; संजू सॅमसनचे टेंशन वाढले

Impact of Urvil Patel’s record on Sanju Samson’s chances : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६च्या ट्रेड विंडोत चेन्नई सुपर किंग्सने आपल्या ताफ्यात संजू सॅमसनचा समावेश करून घेतला. पण, संजूला आव्हान देणारी खेळी आज उर्विल पटेलने केली आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत गुजरातच्या कर्णधाराने ३१ चेंडूंत शतक झळकावले. हे भारतीय क्रिकेटपटूने ट्वेंटी-२०त झळकावलेले तिसरे जलद शतक ठरले आहे आणि या विक्रमात पहिला क्रमांका उर्विलचाच आहे. त्याने मागील वर्षी २८ चेंडूत शतकी खेळी केली होती. .सर्व्हिसेने प्रथम फलंदाजी करताना ९ बाद १८२ धावा केल्या, गुजरातने हे लक्ष्य १२.३ षटकांत २ बाद १८३ धावा करून विजय निश्चित केला. उर्विलने ३५ चेंडूंत १२ चौकार व १० षटकारांसह ११९ धावांची नाबाद खेळी करून एकहाती सामना खेचला. सलामीवीर आर्या देसाईने ३५ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारासह ६० धावा केल्या. कर्णधार म्हणून उर्विलचा हा पहिलाच सामना आहे..Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला आला... १२७च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा; पण अभिनव तेजराणाची हवा... .ट्वेंटी-२०त भारताकडून वेगवान शतकं२८ चेंडू - उर्विल पटेल, २०२४२८ चेंडू - अभिषेक शर्मा, २०२४३१ चेंडू - उर्विल पटेल, आज३२ चेंडू - वैभव सूर्यवंशी, २०२५३५ चेंडू - रोहित शर्मा, २०१७ .CSK Captain: संजू सॅमसनला संघात घेतलं, पण IPL 2026 मध्ये कर्णधार कोण? चेन्नईने स्पष्टच सांगून टाकलं.सर्व्हिसकडून सलामीवीर गौरव कोचरने ३७ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६० धावांची खेळी केली. त्यानंतर अरूण कुमार ( २९) व जयंत गोयत ( २०) हे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. गुजरातच्या ए नागवास्वाला आणि हेमांग पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..उर्विल पटेल आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळतो. त्याला तीन सामन्यांत खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्यात त्याने ६८ धावा केल्या. CSK ने आयपीएल २०२६ पूर्वी संजू सॅमसनला आपल्या ताफ्यात घेतल्याने उर्विलची संधी कमी झाली होती, परंतु आता त्याने शतक झळकावून संघ मॅनेजमेंटला विचार करण्यास भाग पाडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.