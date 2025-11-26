Cricket

SMAT 2025 : १२ चौकार, १० षटकार! MS Dhoni च्या भीडूने ३१ चेंडूत झळकावले शतक, नोंदवला भारी विक्रम; संजू सॅमसनचे टेंशन वाढले

URVIL PATEL SMASHED HUNDRED FROM JUST 31 BALLS : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत उर्विल पटेलने ३१ चेंडूत तडाखेबाज शतक ठोकले. गुजरातकडून पहिल्याच सामन्यात कर्णधार म्हणून उतरलेल्या या युवा फलंदाजाने सर्व्हिसेसच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली.
Impact of Urvil Patel’s record on Sanju Samson’s chances : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६च्या ट्रेड विंडोत चेन्नई सुपर किंग्सने आपल्या ताफ्यात संजू सॅमसनचा समावेश करून घेतला. पण, संजूला आव्हान देणारी खेळी आज उर्विल पटेलने केली आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत गुजरातच्या कर्णधाराने ३१ चेंडूंत शतक झळकावले. हे भारतीय क्रिकेटपटूने ट्वेंटी-२०त झळकावलेले तिसरे जलद शतक ठरले आहे आणि या विक्रमात पहिला क्रमांका उर्विलचाच आहे. त्याने मागील वर्षी २८ चेंडूत शतकी खेळी केली होती.

