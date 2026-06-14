Cricket

T20 Mumbai League: टी-२० मुंबई लीग : मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने विजेतेपद राखले; तुषार देशपांडे, चिन्मय सुतार चमकले

Maratha Royals Retain T20 Mumbai League Title: मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने टी-20 मुंबई लीगमध्ये सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावत आर्क्स अंधेरीचा ८ धावांनी पराभव केला. तुषार देशपांडे आणि चिन्मय सुतार चमकले.
T20 Mumbai League

T20 Mumbai League

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गतविजेत्या मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने नुवामा प्रायव्हेट टी-२० मुंबई लीगचे विजेतेपद यशस्वीरित्या कायम राखले. त्यांनी शनिवारी येथील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या रोमांचक अंतिम सामन्यात आर्क्स अंधेरीवर आठ धावांनी मात केली. चिन्मय सुतारचे झुंजार अर्धशतक आणि तुषार देशपांडेच्या नेतृत्वाखालील शिस्तबद्ध गोलंदाजीच्या जोरावर रॉयल्सने संयम राखत सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले.

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