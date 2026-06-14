T20 Mumbai League: टी-२० मुंबई लीग : मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने विजेतेपद राखले; तुषार देशपांडे, चिन्मय सुतार चमकले

मुंबई : गतविजेत्या मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने नुवामा प्रायव्हेट टी-२० मुंबई लीगचे विजेतेपद यशस्वीरित्या कायम राखले. त्यांनी शनिवारी येथील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या रोमांचक अंतिम सामन्यात आर्क्स अंधेरीवर आठ धावांनी मात केली. चिन्मय सुतारचे झुंजार अर्धशतक आणि तुषार देशपांडेच्या नेतृत्वाखालील शिस्तबद्ध गोलंदाजीच्या जोरावर रॉयल्सने संयम राखत सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले..दिवसाच्या सुरुवातीला, सोबो मुंबई फाल्कन्सने उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी करत आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स संघाला २५ धावांनी पराभूत केले आणि पहिल्या नुवामा प्रायव्हेट टी-२० मुंबई महिला लीगचे विजेतेपद पटकावले. बक्षीस वितरण समारंभाला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक, लीग नियामक परिषदेचे अध्यक्ष राजदीप गुप्ता आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..LSG vs RR: ३८ चेंडूत ९३ धावा... वैभव सूर्यवंशीने वादळी खेळीसोबतच ३ मोठे विक्रमही केले; रिषभचा ८ वर्षे जुना रेकॉर्डही मोडला.३१,००० हून अधिक चाहत्यांच्या उपस्थितीत खेळल्या गेलेल्या पुरुषांच्या अंतिम सामन्यात, फॉर्मात असलेल्या दिव्यांश सक्सेनाने आणखी एक प्रभावी अर्धशतक झळकावत अंधेरीच्या १५५ धावांच्या पाठलागाचे नेतृत्व केले. त्याने ४० चेंडूंमध्ये ५१ धावा केल्या आणि या हंगामात तीन अर्धशतके झळकावणारा तो एकमेव फलंदाज ठरला. जेव्हा जेव्हा आर्क्स अंधेरीने भागीदारी करून धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मराठा रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी पलटवार केला. मात्र दिव्यांशने एकापाठोपाठ एक उपयुक्त भागीदारी करून डाव सावरला. त्याने अर्जुन तेंडुलकरसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ३८ धावांची भागीदारी रचली आणि नंतर प्रग्नेश कानपिल्लेवारसोबत चौथ्या विकेटसाठी २५ धावा जोडल्या. चार चौकार आणि तीन षटकार मारल्यानंतर तो तुषारच्या गोलंदाजीवर बाद झाला..प्रग्नेशनेही आपल्या २१ चेंडूंच्या वेगवान खेळीत दोन चौकार आणि एक षटकार मारून आश्वासक कामगिरी दाखवली, पण पुढच्याच चेंडूवर डावखुरा फिरकी गोलंदाज आदित्य धुमाळने त्याला बाद केले. अंधेरीची धावसंख्या ५ बाद १०४ झाल्याने, कर्णधार शिवम दुबेवर संपूर्ण जबाबदारी आली. सिद्धेश लाड हाताला दुखापत झाल्याने मैदान सोडून गेल्यानंतर संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या देशपांडेने, या भारतीय अष्टपैलू खेळाडूला १५ धावांवर बाद करून रॉयल्सला सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवून दिले. गौरव जठारच्या १७ चेंडूंतील २३ धावांच्या छोटेखानी खेळीने अंधेरीच्या आशा काही काळासाठी जिवंत ठेवल्या, पण रॉयल्सने दबाव वाढवून त्यांना ८ बाद १४६ धावांवर रोखले..तत्पूर्वी, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरल्यावर सुतार आणि कर्णधार लाड यांनी चौथ्या विकेटसाठी ६५ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करून मराठा रॉयल्सला सुरुवातीच्या संकटातून सावरले. अंधेरीने अर्जुन तेंडुलकरच्या माध्यमातून सुरुवातीलाच दोन फलंदाजांना बाद करून गतविजेत्या संघाला पहिल्या तीन षटकांतच २ बाद २९ अशा बिकट परिस्थितीत आणले..स्थिरतेची गरज असताना, सुतारने संयमी अर्धशतक झळकावून डाव सावरला, तर लाडने त्याला साथ देत रॉयल्सला १०० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. लाड मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या तयारीत होता, पण तीन चौकार आणि एका षटकारासह २५ चेंडूंमध्ये ३३ धावा करून तो बाद झाला. सुतारने आपल्या ५२ चेंडूंच्या खेळीत चार चौकार आणि दोन षटकार मारून डावाला आधार दिला. एक भक्कम पाया रचल्यानंतर तो अखेरच्या षटकाच्या आधीच्या षटकात निवृत्त झाला..अखेरच्या षटकांमध्ये रॉयल्सला धावगती वाढवता आली नाही. तुषार आणि रोहन राजे यांना धावसंख्येला अंतिम स्वरूप देता आले नाही, तर अंधेरीच्या गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध गोलंदाजी करत त्यांना २० षटकांत ५ बाद १५४ धावांवर रोखले..विजेतेपद मिळवण्यात अपयशी ठरले असले तरी, अंधेरीचा सलामीवीर दिव्यांश सक्सेनाने तीन अर्धशतकांसह २६१ धावा करून फलंदाजीत अव्वल स्थान पटकावत ऑरेंज कॅप मिळवली. मराठा रॉयल्सच्या तुषार देशपांडेने स्पर्धेत एकूण १२ बळी घेत पर्पल कॅपचा मान मिळवला..Suryakumar Yadav चं मोठं मन! वादळी अर्धशतकासह मिळवलेला सामनावीर पुरस्कार देऊन टाकला संघसहकाऱ्याला; पण कारण काय?.संक्षिप्त धावफलक मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स - २० षटकांत ५ बाद १५४ धावा (चिन्मय सुतार ६१ रिटायर्ड आऊट, सिद्धेश लाड ३३; अर्जुन तेंडुलकर २/३६) विजयी विरुद्ध आर्क्स अंधेरी - २० षटकांत ८ बाद १४६ धावा ( दिव्यांश सक्सेना ५१, प्रग्नेश कानपिल्लेवार २८, गौरव जठार २३; आदित्य धुमाळ २/२०, तुषार देशपांडे २/३३) ८ धावांनी विजय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.