मुंबई : सोबो मुंबई फाल्कन्सने ट्वेंटी-२० मुंबई लीगच्या चौथ्या हंगामासाठी तगडा संघ तयार केला आहे. त्यांनी आपला आयकॉन खेळाडू आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरला २२ लाख रुपयांत संघात कायम ठेवले. आपल्या तीनही राईट टू मॅच (आरटीएम) कार्ड्सचा पूर्ण वापर करून सर्व विभागांत समतोल राखणारा एक भक्कम १७ सदस्यांचा संघ तयार केला आहे. यामध्ये आकाश पारकरचा समावेश होता, ज्याला १२ लाख रुपयांच्या बोलीवर संघात पुन्हा स्थान मिळाले..तिसऱ्या हंगामातील त्याच्या दमदार कामगिरीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून दबावाच्या परिस्थितीत फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही आघाड्यांवर त्याने दिलेले योगदान फाल्कन्सला गेल्या हंगामात उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले होते..Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकरला नवा संघ मिळाला... मुळ किंमतीच्या पाचपट रक्कम; शिवम दुबेसह आता धुमाकूळ घालणार भाई....फ्रँचायझीने इशान मुलचंदानी (८.५० लाख रुपये) आणि प्रथमेश डाके (३.२५ लाख रुपये) यांच्यासाठी देखील बोली लावली. मुलचंदानीची डावाला गती देण्याची क्षमता आणि प्रथमेश डाकेची नवीन चेंडूने प्रभावी गोलंदाजी करण्याची शैली यामुळे संघात तांत्रिक स्थिरता आणि समतोल निर्माण झाला आहे. अंगक्रिश रघुवंशीला १५.४० लाख रुपयांत, तर हर्ष आघवला ५.७८ लाख रुपयांत संघात कायम ठेवण्यात आले आहे..आदित्य तारेच्या समावेशामुळे यष्टिरक्षणाचा अनुभव आणि फलंदाजीला प्रबलता मिळाली आहे, तर निखिल गिरी, प्रथमेश डाके आणि काव्या गोरी गोलंदाजीमध्ये वैविध्य आणतील. संघात समाविष्ट असलेले इतर खेळाडू यश रामचंद्रनी, अर्हान मेकर, वेदांत गोरे, गौतम वाघेला, मोहम्मद ताहा आणि मयुरेश तांडेल यांच्यामुळे १७ सदस्यांच्या संघात अधिक खोली आणि स्थिरता निर्माण झाली आहे. .Ira Jadhavने इतिहास रचला; T20 Mumbai Women's League मध्ये ठरली सर्वात महागडी खेळाडू; भारताची पहिली त्रिशतकवीर मुलगी....संघांनी कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची यादी:आकाश टायगर्स मुंबई पश्चिम उपनगर: सर्फराज खान (आयकॉन प्लेअर), शम्स मुलानी आणि जय बिस्ताARCS अंधेरी: शिवम दुबे (आयकॉन प्लेयर), प्रग्नेश कानपिल्लेवार आणि दीपक शेट्टीवांद्रे ब्लास्टर्स: यशस्वी जैस्वाल (आयकॉन प्लेअर), सुवेद पारकर आणि ध्रुमिल मतकरमुंबई दक्षिण मध्य मराठा रॉयल्स: तुषार देशपांडे (आयकॉन प्लेयर), सिद्धेश लाड आणि रोहन राजेउत्तर मुंबई पँथर्स: अजिंक्य रहाणे (आयकॉन प्लेयर), अभिज्ञान कुंडू आणि तनुष कोटियनसोबो मुंबई फाल्कन्स: श्रेयस अय्यर (आयकॉन प्लेअर), अंगकृष्ण रघुवंशी आणि हर्ष आघावईगल ठाणे स्ट्रायकर्स : शार्दुल ठाकूर (आयकॉन प्लेयर), अथर्व अंकोलेकर आणि साईराज पाटीलट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट: सूर्यकुमार यादव (आयकॉन प्लेयर), आयुष म्हात्रे आणि सूर्यांश शेडगे.