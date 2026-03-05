Cricket

T20 WC, IND vs ENG SF: भारत-इंग्लंड सामन्यासाठी वानखेडेवरील '७' नंबरची खेळपट्टी वापरली जाणार; २४ तासांत फिरला गेम... स्टेडियमवरून ताजे अपडेट्स

India vs England T20 World Cup Semi Final Marathi: भारत-इंग्लंड उपांत्य फेरीसाठी वानखेडे स्टेडियमवरील कोणती खेळपट्टी निश्चित करण्यात आली आहे? याचे उत्तर आता मिळाले आहे. मात्र १२ फेब्रुवारीनंतर या पृष्ठभागाचा वापर झालेला नसल्याने ती जवळपास ताजीच मानली जात आहे.
Wankhede Stadium’s Pitch No. 7 is set to host the India vs England T20 World Cup 2026 semifinal.

Wankhede Stadium’s Pitch No. 7 is set to host the India vs England T20 World Cup 2026 semifinal.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England semifinal 200 plus score prediction: भारत आणि इंग्लंडचा संघ २०२२ आणि २०२४ नंतर पुन्हा एकदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत समोरासमोर येत आहे. मागील दोन्ही सामन्यांत विजयी झालेल्या संघाने जेतेपदाची ट्रॉफी उचलली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यातील विजेता संघच जेतेपद पटकावेल, असा अंदाज बांधला जातोय. यजमान भारतीय संघाला या स्पर्धेत अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नसली तरी उपांत्य फेरीपर्यंतच्या प्रवासात वेगवेगळ्या खेळाडूने मॅच विनिंग खेळी करून दाखवली आहे. इंग्लंडच्या प्रवासात त्यांचा सांघिक खेळ महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात कट्टर लढत पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे. पण, या सामन्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खेळपट्टीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
IND vs ENG
ICC Mens T20 World Cup
ENG vs IND
India vs England
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.