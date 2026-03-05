T20 WC, IND vs ENG SF: भारत-इंग्लंड सामन्यासाठी वानखेडेवरील '७' नंबरची खेळपट्टी वापरली जाणार; २४ तासांत फिरला गेम... स्टेडियमवरून ताजे अपडेट्स

India vs England semifinal 200 plus score prediction: भारत आणि इंग्लंडचा संघ २०२२ आणि २०२४ नंतर पुन्हा एकदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत समोरासमोर येत आहे. मागील दोन्ही सामन्यांत विजयी झालेल्या संघाने जेतेपदाची ट्रॉफी उचलली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यातील विजेता संघच जेतेपद पटकावेल, असा अंदाज बांधला जातोय. यजमान भारतीय संघाला या स्पर्धेत अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नसली तरी उपांत्य फेरीपर्यंतच्या प्रवासात वेगवेगळ्या खेळाडूने मॅच विनिंग खेळी करून दाखवली आहे. इंग्लंडच्या प्रवासात त्यांचा सांघिक खेळ महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात कट्टर लढत पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे. पण, या सामन्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खेळपट्टीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..वेस्ट इंडिजचा कोलकातात पराभव करून भारतीय संघ उपांत्य फेरीचा सामना खेळण्यासाठी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर दाखल झाला आणि कसून सरावही केला. सुरुवातीला वानखेडेची खेळपट्टी पाहून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे खोटे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. पण, काल ही खेळपट्टी दिसत होती, ती आज वेगळीच दिसतेय... काल खेळपट्टीवर बरंच गवत दिसत होतं आणि आज ते कमी झालेलं दिसतंय. त्यामुळे आजच्या सामन्यात ही खेळपट्टी कोणात रंग दाखवते याची उत्सुकता आहे..खेळपट्टी क्रमांक ७...भारत-इंग्लंड सामन्यासाठी वानखेडे स्टेडियमच्या मधोमध असलेली खेळपट्टी क्रमांक ७ वापरली जाणार आहे. त्यामुळे चौकार-षटकारांसाठी समान अंतर फलंदाजांना कापावे लागेल. हीच खेळपट्टी गट फेरीत इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज लढतीसाठी वापरली गेली होती आणि त्यात विंडीजने बाजी मारली होती. याच खेळपट्टीवर इटलीने नेपाळवर ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. पण, १२ फेब्रुवारीपासून ही खेळपट्टी वापरात आलेली नाही आणि त्यामुळे आजच्या लढतीत फ्रेश खेळपट्टी असणार आहे..T20 WC, IND vs ENG SF: भारतीय संघच स्वतःचा वैरी! 'ही' गोष्ट न सुधारल्यास इंग्लंडविरुद्ध होईल पराभव… चिंताजनक बातमी.मुंबईत अलिकडच्या उष्ण हवामानामुळे आणि दोन्ही संघांच्या आक्रमक खेळांमुळे २०० पेक्षा जास्त धावसंख्या पूर्वनियोजित असल्याचे दिसून येते. येथे चांगली उसळी अपेक्षित आहे. आदिल रशीदने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या चार षटकांत १६ धावांत २ बळी घेतले होते, परंतु तेव्हाच्या वळणापेक्षा कमी वळण आज अपेक्षित आहे..भारताचा संभाव्य संघ - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थीइंग्लंडचा संभाव्य संघ - फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हॅरी ब्रूक, जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम कुरन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लिएम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.