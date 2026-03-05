T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनची वादळी अर्धशतक! गौतम, रोहित, विराटच्या विक्रमाशी बरोबरी; इशानसह ९७ धावा जोडल्या

T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या उपांत्य फेरीत संजू सॅमसनने पुन्हा एकदा तुफानी फलंदाजी करत सलग दुसरे अर्धशतक झळकावले. इंग्लंडविरुद्धच्या या मोठ्या सामन्यात त्याने ७ चौकार आणि ३ षटकारांच्या जोरावर अर्धशतक पूर्ण केले आणि भारताला दमदार सुरुवात करून दिली. संजूचा तिसऱ्याच षटकात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने झेल टाकला आणि त्याचा पश्चाताप आता त्याला होत असेल..इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय दुसऱ्याच षटकात योग्य ठऱला. विल जॅक्सच्या फिरकीवर अभिषेक शर्माने दोन चौकार मिळवले होते आणि नॉन स्ट्राईकवरून संजू सॅमसन त्याला जरा दमानं घे... असे म्हणालाही. पण, इंग्लंडने आखलेल्या चक्रव्यूहात अभिषेक अडकला अन् ९ धावा करून माघारी परतला. भारताला २० धावांवर पहिला धक्का बसला... यात दोन विकेट झाल्या असत्या, परंतु जोफ्रा आर्चरच्या चेंडूवर कर्णधार हॅरी ब्रूकने संजूचा सोपा झेल टाकला. त्यानंतर संजूने तुफान फटके खेचले. संजूने मागील सामन्यातला फॉर्म कायम राखताना 'पॉवर' दाखवली..वानखेडे स्टेडियमच्या सर्व कोपऱ्यात संजू चेंडू टोलवत राहिला. त्याला इशान किशनचीही साथ मिळाली आणि दोघांनी संघाला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ६७ धावांपर्यंत पोहोचवले. संजूने सातव्या षटकात आदिल रशीदचे चौकाराने स्वागत केले आणि इशानसह २८ चेंडूंत ५२ धावांची भागीदारी पूर्ण केली. संजूने षटकाराने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने २६ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ५२ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली. ही त्याची वर्ल्ड कपमधील सलग दुसरी फिफ्टी ठरली..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत ५०+ धावांची खेळी करणारा संजू भारताचा चौथा सलामीवीर ठरला. गौतम गंभीर ( २००७), रोहित शर्मा ( २०२४) आणि विराट कोहली ( २०२४) यांनी आधी हा पराक्रम केला होता. भारताने ९व्या षटकात १०० धावा फलकावर चढवल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताला ११७ धावांवर दुसरा धक्का बसला. इशान किशन १८ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३९ धावांवर बाद झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.