T20 WC, IND vs ENG SF: ३७ चौकार-षटकार… वर्ल्ड कप नॉक आऊटमधील सर्वोच्च धावसंख्या... संजू सॅमसनने हिटमॅन रोहितचा विक्रम मोडला, भारताचे ७ जबरदस्त विक्रम...

T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या नॉक आऊट फेरीतील सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली. २०१२ मध्ये वेस्ट इंडिजने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४ बाद २०५ धावा उभ्या केल्या होत्या. तो विक्रम आज भारताने ७ बाद २५३ धावा करून मोडला. संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) ४२ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ८९ धावांची वादळी खेळी करताना इशान किशनसह ४५ चेंडूंत ९७ धावा जोडल्या. इशान १८ चेंडूंत ३९ धावा करून माघारी परतला. शिवम दुबेने २५ चेंडूंत ४३ धावा करताना १ चौकार व ४ षटकार लगावले..हार्दिक पांड्या ( २७), तिलक वर्मा ( २१) यांनीही चांगले योगदान दिले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या नॉक आऊट सामन्यात २००+ धावा होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात इंग्लंडने २०१६ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २३० धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता आणि तो विक्रम आज मोडण्याची इंग्लंडला संधी आहे. २०१६ मध्ये वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध उपांत्य फेरीत वानखेडेवर १९३ धावांचा पाठलाग झाला होता..T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनची वादळी खेळी! विराटच्या विक्रमाशी बरोबरी; भारताच्या विक्रमी धावा, इंग्लंडला रडू आवरेना.पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये चारवेळा २५० हून अधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग केला आहे. आयपीएल २०२४ मध्ये इडन गार्डनवर पंजाब किंग्सने यजमान कोलकाता नाइट रायडर्सचे २६२ धावांचे लक्ष्य पार केले होते.संजू सॅमसनने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या एका पर्वात सर्वाधिक १६ षटकारांचा विक्रम नावावर करताना रोहित शर्मा ( १५) २०२४ च्या वर्ल्ड कपचा विक्रम मोडला. या वर्ल्ड कपमध्ये शिवम दुबेने १४, इशान किशनने १४ व हार्दिक पांड्यानेही १४ षटकार खेचले आहेत. युवराजने २००७ मध्ये १२ षटकार खेचले होते..पुरुषांच्या ट्वेंटी-२०त भारताने सहावेळा २५० हून अधिक धावा केल्या आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने ५, तर वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे व सरे संघांनी प्रत्येकी ३ वेळा हा पराक्रम केला आहे.भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या आजच्या डावात १९ षटकार खेचले. जे वर्ल्ड कपमधील एका डावातील संयुक्तपणे सर्वाधिक षटकार ठरले. नेदरलँड्स व आयर्लंड यांच्या २०१४ मध्ये व वेस्ट इंडिज व झिम्बाब्वे यांच्यात २०२६ मध्ये १९ षटकार खेचले गेले होते.आजच्या सामन्यात टीम इंडियाने १९ षटकार व १८ चौकारांसह एकूण ३७ वेळा चेंडू सीमापार पाठवला. ही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एका डावातील दुसरी सर्वाधिक संख्या आहे. २००७ मध्ये श्रीलंकेने केन्याविरुद्ध ३० चौकार व ११ षटकार खेचले होते.भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या या पर्वात एकूण ८८ षटकार खेचले आहेत आणि त्यांनी वेस्ट इंडिजच्या याच वर्ल्ड कपमधील ७६ षटकारांचा विक्रम मोडला..T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनचे शतक थोडक्यात हुकले, पण पठ्ठ्याने वानखेडे स्टेडियम दणाणून सोडले; अनेक विक्रम मोडले.Highest totals in T20 WC२६०/६ - श्रीलंका विरुद्ध केएन, जोहान्सबर्ग, २००७२५६/४ - भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे, चेन्नई, २०२६२५४/६ - विंडीज विरुद्ध झिम्बाब्वे, मुंबई पश्चिम बंगाल, २०२६२५३/७ - भारत विरुद्ध इंग्लंड, मुंबई पश्चिम बंगाल, २०२६ दक्षिण आफ्रिका२३५/५ - आयआरई विरुद्ध ओमान, कोलंबो दक्षिण आफ्रिका, २०२६.