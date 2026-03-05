Cricket

T20 WC, IND vs ENG SF: ३७ चौकार-षटकार… वर्ल्ड कप नॉक आऊटमधील सर्वोच्च धावसंख्या... संजू सॅमसनने हिटमॅन रोहितचा विक्रम मोडला, भारताचे ७ जबरदस्त विक्रम...

India vs England T20 World Cup Semi Final Marathi: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत भारताने इतिहास रचला आणि या इतिहासाच्या केंद्रस्थानी होता संजू सॅमसन. ३७ चौकार-षटकारांच्या पावसात भारताने नॉकआऊट सामन्यातील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली.
India Create 7 Massive Records as Samson Shines in World Cup Knockout ( Photo Credit : Vijay Bate)

T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या नॉक आऊट फेरीतील सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली. २०१२ मध्ये वेस्ट इंडिजने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४ बाद २०५ धावा उभ्या केल्या होत्या. तो विक्रम आज भारताने ७ बाद २५३ धावा करून मोडला. संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) ४२ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ८९ धावांची वादळी खेळी करताना इशान किशनसह ४५ चेंडूंत ९७ धावा जोडल्या. इशान १८ चेंडूंत ३९ धावा करून माघारी परतला. शिवम दुबेने २५ चेंडूंत ४३ धावा करताना १ चौकार व ४ षटकार लगावले.

