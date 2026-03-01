Cricket

T20 WC, IND vs WI : शिमरोन हेटमायरच्या विकेटवरून 'राडा'! विडींजच्या खेळाडूंची तीव्र नाराजी, वातावरण तापले; जसप्रीतने दिले २ धक्के

T20 World Cup, India vs West Indies Marathi: T20 World Cup 2026 मधील भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यात शिमरोन हेटमायरच्या विकेटवरून मोठा वाद निर्माण झाला. जसप्रीत बुमराह याने टाकलेल्या लेंग्थ चेंडूवर हेटमायरने जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. पंचांनी तत्काळ बाद दिल्यानंतर हेटमायरने डीआरएस घेतला.
India vs West Indies Super 8s Marathi Cricket Updates : जसप्रीत बुमराहने एका षटकात दोन सेट फलंदाजांना बाद करून भारताला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना ११ षटकात १०० धावा फलकावर चढवल्या होत्या, परंतु जस्सीने टाकलेल्या १२ व्या षटकात शिमरोन हेटमायर ( Shimron Hetmyer’s Wicket) व रोस्टन चेस हे दोन्ही सेट फलंदाज बाद झाले. मात्र, हेटमारयच्या विकेटवरून वाद सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विंडीजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी यानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

