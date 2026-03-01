T20 WC, IND vs WI : शिमरोन हेटमायरच्या विकेटवरून 'राडा'! विडींजच्या खेळाडूंची तीव्र नाराजी, वातावरण तापले; जसप्रीतने दिले २ धक्के

India vs West Indies Super 8s Marathi Cricket Updates : जसप्रीत बुमराहने एका षटकात दोन सेट फलंदाजांना बाद करून भारताला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना ११ षटकात १०० धावा फलकावर चढवल्या होत्या, परंतु जस्सीने टाकलेल्या १२ व्या षटकात शिमरोन हेटमायर ( Shimron Hetmyer’s Wicket) व रोस्टन चेस हे दोन्ही सेट फलंदाज बाद झाले. मात्र, हेटमारयच्या विकेटवरून वाद सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विंडीजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी यानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. .सूर्यकुमार यादवने विजयी संघात कोणताच बदल न करता नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. ब्रँडन किंगच्या दुखापतीमुळे रोस्टन चेस व शे होप ही जोडी वेस्ट इंडिजसाठी सलामीला आली. भारतीय गोलंदाजांनी टिच्चून मारा करताना विंडीजच्या धावांवर अंकुश ठेवला होता. तिसऱ्या षटकात चेसला रन आऊट करण्याची संधी वरुण चक्रवर्थीने गमावली, तर पाचव्या षटकात चेसचा सोपा झेल अभिषेक शर्माने टाकला. जसप्रीत बुमराहने चेंडूचा वेग कमी करून चेसला मोठा फटका मारण्यास भाग पाडले. ही सहज विकेट होती, परंतु अभिषेकने चूक केली..T20 WC, IND vs WI : विंडीजचे दोन्ही सलामीवीर एकाच दिशेने पळाले, पुढे काय घडले? बसणार नाही विश्वास, अर्शदीप सिंग स्टम्पकडे पळाला अन्... .भारताने या स्पर्धेत सोडलेला हा ११ वा झेल होता. विंडीजने पॉवर प्लेमध्ये बिनबाद ४५ धावांपर्यंत मजल मारली. या वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी करणारा विंडीज हा पहिलाच संघ ठरला. ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सूर्याला काहीतरी गेम प्लान समजावला. नवव्या षटकात वरुण चक्रवर्थीने भारताला पहिले यश मिळवून दिले. आज संघर्ष करणारा शे होप ३३ चेंडूंत ३२ धावा ( ३ चौकार व १ षटकार) करून त्रिफळाचीत झाला. विंडीजला ६८ धावांवर पहिला धक्का बसला. .शिमरोन हेटमायरचा यंदाचा फॉर्म हा सर्वांची चिंता वाढवणार आहे आणि त्याने हार्दिकला खणखणीत षटकार मारून त्याचा फॉर्म दाखवून दिला. या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक १८ षटकारांचा विक्रम त्याने नावावर केला. हार्दिकची गोलंदाजी या सामन्यात प्रभावी दिसली नाही, त्याने तीन षटकांत ३४ धावा दिल्या. विंडीजने १० षटकांत १ बाद ८२ धावा केल्या. शेवटच्या १० षटकांचा खेळ पाहण्यासारखा होता, कारण सूर्याने वरुणसह जसप्रीतची तीन, तर अर्शदीपची २ षटकं शिल्लक ठेवली होती. पण, वरुणने टाकलेल्या ११ व्या षटकात हेटमायरने १७ धावा कुटल्या. विंडीजने ११.१ षटकांत १०० धावा फलकावर चढवल्या..हेटमायरला रोखण्यासाठी सूर्याने जसप्रीतला गोलंदाजीला आणले. त्याने यापूर्वी पाचवेळा हेटमायरला माघारी पाठवले आहे आणि हा डाव यशस्वी ठरला. हेटमायर १३ चेंडूंत २७ धावांवर झेलबाद झाला. जसप्रीतने चेंडूची गती संथ ठेवताना आखूड मारा केला आणि त्यावर पूल शॉट मारण्याचा हेटमायरचा प्रयत्न फसला. चेंडू यष्टिरक्षक संजू सॅमसनच्या हाती विसावल्यानंतर झेलसाठी जोरदार अपील झाले आणि मैदानावरील अम्पायरने बोट वर केले. त्यानंतर लगेच हेटमायर तिसऱ्या अम्पायरकडे गेला. त्या चेंडू व बॅट यांच्यात हलका संपर्क झाल्याचे दिसले.. हलक्या स्पाईकने तिसऱ्या अम्पायरला निर्णय कायम ठेवावा लागला. पण, चेंडू व बॅट यामध्ये गॅप दिसत होती आणि त्यामुळे हेटमायर व सॅमी नाराज दिसले. जस्सीने त्यानंतर चेसलाही ४० धावांवर ( ५ चौकार व १ षटका) माघारी पाठवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.