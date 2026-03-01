T20 WC, IND vs WI : विंडीजचे दोन्ही सलामीवीर एकाच दिशेने पळाले, पुढे काय घडले? बसणार नाही विश्वास, अर्शदीप सिंग स्टम्पकडे पळाला अन्...

India vs West Indies Super 8s Marathi Cricket Updates : भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या सामन्याने भारतीयांची धडधड वाढवली आहे. भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचायचे असेल तर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८मधील हा शेवटचा सामना जिंकावा लागणार आहे. त्यामुळेच कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याकडून वेगवेगळे डावपेच आखलेले पाहायला मिळत आहेत. याच डावपेचात तिसऱ्या षटकात विंडीजचे सलामीवीर फसले होते. शे होप व रोस्टन चेस हे दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला पळाले होते आणि वरुण चक्रवर्थीने वेळीच चेंडू टिपला... पुढे... .सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेताना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केला नसल्याचे सांगितले. वेस्ट इंडिजला ब्रँडन किंगच्या जागी रोस्टन चेसला खेळवावे लागले. सलामीवीर किंगला दुखापत झाली आहे. चेसच्या येण्याने विंडीजकडे अतिरिक्त ऑफ स्पिन पर्याय उभा राहिला आहे. वेस्ट इंडिजने भारतात भारताविरुद्ध ट्वेंटी-२०मध्ये पाचवेळा प्रथम फलंदाजी केली आणि पाचही सामन्यांत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. यातील दोन लढती कोलकाता ( २०१८ व २०२२) येथे खेळल्या गेल्या होत्या..Viral Video : 'स्वतः कर्णधारपद सोडणार की PCB हकालपट्टी करणार?' पाकिस्तानी पत्रकाराचा थेट प्रश्न, सलमान अली आघा म्हणाला... .भारतीय संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थीवेस्ट इंडिजचा संघ - रोस्टन चेस, शे होप, शिमरोन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफाने रुथरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मॅथ्यू फोर्ड, गुदाकेश मोती, अकील होसेन, शमार जोसेफ.रोस्टन चेस व शे होप ही नवी जोडी सलामीला उतरली आणि अर्शदीप सिंगने पहिल्याच षटकात केवळ ३ धावा दिल्या. दुसऱ्या षटकात होपने ६ व ४ खेचून १० धावा मिळवल्या. तिसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर होपला रन आऊट करण्याची संधी होती, परंतु वरुण चक्रवर्थीने थ्रो चुकीच्या एंडला केला. अर्शदीप विकेट किपर एंडला पळाला होता. वरुणने चेंडू त्याच्याकडे दिला असता तर भारताला एक विकेट मिळाली असती, परंतु वरूणने चेंडू दोन्ही फलंदाज ज्या एंडला पळाले त्या दिशेने फेकला अन् खोळंबा झाला..IND vs WI: टर्निंग पॉईंट! द. आफ्रिकेला दुसऱ्या स्थानावर ढकलण्याची भारताला संधी; इंग्लंडला टाळायचे असेल तर समजून घ्या गणित .विंडीजच्या फलंदाजाला जीवदान मिळाले. त्यानंतर होपने एक धाव घेत चेसला स्ट्राइक दिली आणि त्याने सलग दोन चौकार मारले. चौथ्या षटकात अक्षर पटेलला गोलंदाजीला आणले गेले आणि पहिलाच चेंडू होपने चौकार खेचला. पुढील चार चेंडू निर्धाव टाकून अक्षरने चांगले पुनरागमन केले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा विंडीजने ४.२ षटकांत २८ धावा केल्या होत्या. पाचव्या षटकात जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर अभिषेकने सोपा झेल टाकला अन् चेसला जीवदान मिळाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.