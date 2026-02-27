T20 WC: भारत जिंकतोय खरा, पण...! अनिल कुंबळे, फॅफ ड्यू प्लेसिस यांनी व्यक्त केली चिंता; वेस्ट इंडिजविरुद्ध ही उणीव पडणार महागात

Faf du Plessis analysis of India team balance: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी झिम्बाब्वेवर दणदणती विजय मिळवून उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले. पण, फॅफ ड्यू प्लेसिस व अनिल कुंबळे यांना भारतीय संघात खेळाडूंना त्यांची भूमिका स्पष्ट माहीत आहे की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली. त्याशिवाय संघात गोलंदाजीचा चांगला सहावा पर्याय नसल्याची उणीवही दाखवून दिली..दक्षिण आफ्रिकेने ३ बाद २० अशा धावसंख्येवरून मुसंडी मारताना ७ बाद १८७ धावा केल्या होत्या. भारताला पुढील सामन्यात रविवारी वेस्ट इंडिजचा सामना करायचा आहे. वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेविरुद्ध ६ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात विंडीजची अवस्था ७ बाद ८३ अशी झाली होती आणि तिथून त्यांनी ८ बाद १७६ अशी मजल मारली होती..T20 World Cup : न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामना पाकिस्तानसाठी का आहे महत्त्वाचा? आजच शेजाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम होणार... .अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी, हार्दिक पांड्या व अक्षर पटेल या पाच प्रमुख गोलंदाजानंतर शिवम दुबे याचा सहावा गोलंदाज म्हणून वापर केला जातो. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा व रिंकू सिंग यांच्याकडूनही आवश्यकता असेल तेव्हा गोलंदाजी करून घेतली जाते. पण, सहावा गोलंदाज म्हणून संघात असलेल्या दुबेने आतापर्यंत काही खास कामगिरी केलेली नाही. त्याने ९.२ षटकांत १३.२८ च्या इकॉनॉमी रेटने १२४ धावा दिल्या आहेत. त्याने फक्त पाच विकेट्स घेतल्या आहेत.."गेल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपासून आतापर्यंत फलंदाजांना थोडीशी गोलंदाजी करायला लावण्यासाठी त्यांनी नक्कीच सर्व योग्य गोष्टी केल्या," असे कुंबळे ESPNcricinfo च्या कार्यक्रमामध्ये म्हणाला. "जर तुम्ही गेल्या १८ महिन्यांत भारतीय संघाने काही सामन्यांत कधी तिलक वर्मा, कधी अभिषेक शर्मा तर कधी शिवम दुबे यांच्यांकडून गोलंदाजी करून घेतली आहे. रिंकू सिंगने गोलंदाजी केली, अगदी सूर्यकुमार यादवनेही गोलंदाजी केली," असे कुंबळे म्हणाला..T20 World Cup : वेस्ट इंडिजविरुद्ध मॅच पावसामुळे रद्द झाली तर भारत वर्ल्डकपधून बाहेर पडणार? कसं असेल समीकरण?.तो पुढे म्हणाला," त्या अर्थाने, तुमच्याकडे पर्याय आहेत आणि ते उत्तम आहे. पण सपाट खेळपट्टीवर आव्हाने असतील. भारताला सात फलंदाज आणि पाच विशेष गोलंदाजांसह खेळण्यापेक्षा आठ फलंदाज खेळवणे योग्य वाटते." दक्षिण आफ्रिकेचा माजी फलंदाज ड्यू प्लेसिसने मान्य केले की, भारतीय संघात सहाव्या गोलंदाजाची उणीव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.