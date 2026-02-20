IND vs SA Super 8s: द. आफ्रिकेने 'दुखती नस पकडली'! भारताची कोंडी करण्यासाठी नेट्समध्ये 'त्या' गोष्टीवर कसून सराव; काढला हुकूमी एक्का

Albie Morkel batting in nets vsAiden Markram bowling : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील Super 8s चा सामना रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेने चालू वर्ल्ड कप स्पर्धेतील तीन सामने खेळले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे आधीच अडव्हांटेज आहे. अशात त्यांनी भारताच्या अ गटातील सर्व सामन्यांचा चांगला अभ्यास केलेला दिसतोय आणि त्यांनी भारताची दुखती नस पकडली आहे. त्यामुळेच भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी आफ्रिकेने त्यांचा हुकूमी एक्का काढला आहे. आज सराव सत्रातून हे चित्र स्पष्ट झाले आहे..भारतीय फलंदाजांना फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध स्ट्राईक रोटेशन आणि चौकार मारण्याच्या बाबतीत संघर्ष करावा लागला आहे. फिरकीपटू अन् भारतीय फलंदाज यांच्यातल्या या स्पर्धेतील आकडेवारी चिंताजनक चित्र दाखवते. भारताने आतापर्यंत खेळेलेल्या फिरकीपटूंच्या ४२ षटकांत ७.५ च्या सरासरीने फक्त ३१५ धावा केल्या आहेत. फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध भारताने १५ विकेट्स गमावल्या आहेत. ७ ते १० षटकांच्या दरम्यान, फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध भारताचा स्ट्राईकरेट १०६.६७ इतका मंद राहिला आहे..T20 World Cup : भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही! दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज पुढे जाणार; धक्कादायक दावा.भारताने फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध ४१.६६ टक्के चेंडू डॉट बॉल खेळले आहेत. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यानंतर भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेट यांनी फिरकीने संघाला होणाऱ्या अडचणींबद्दल स्पष्टपणे सांगितले. आत हिच गोष्ट दक्षिण आफ्रिकेच्या लक्षात आली आहेत. नेदरलँड्सनेही भारताच्या डावखुऱ्या फलंदाजांना अडकवण्यासाठी सराव सत्रात गुजरातच्या कर्णधाराला फलंदाजीसाठी बोलावले होते. डावखुऱ्या फलंदाजाला गोलंदाजी करून नेदरलँड्सने भारताविरुद्धचा अभ्यास केला होता आणि त्यांनी अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा यांना स्वस्तात बाद केले होते..दक्षिण आफ्रिकेनेही आज नेट्समध्ये असाच सराव केला. एल्बी मॉर्केलने डाव्या हाताने फलंदाजी केली आणि त्याला एडन मार्करमने ऑफ स्पिन गोलंदाजी केली. एडन मार्कमरने या स्पर्धेत आतापर्यंत फार गोलंदाजी केलेली नाही, परंतु भारताविरुद्ध तो पूर्ण चार षटकं फेकण्याची शक्यता आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात मागील पाच ट्वेंटी-२० साम्यात भारताने तीन विजय मिळवले आहेत..IND vs SA, T20 WC: भारतीय संघ 'सुपर ८'मध्ये द. आफ्रिकेला चक्रावणारी स्ट्रॅटर्जी वापरणार; सूर्या असं करेल, याचा विचारच कुणी केला नसेल....दक्षिण आफ्रिका संघ - एडन मार्करम, कॉर्बिन बॉश, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेमा मफाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिच नॉर्खिया, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, त्रिस्तान स्तब्स..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.