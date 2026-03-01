Cricket

Viral Video : 'स्वतः कर्णधारपद सोडणार की PCB हकालपट्टी करणार?' पाकिस्तानी पत्रकाराचा थेट प्रश्न, सलमान अली आघा म्हणाला...

Salman Ali Agha response to PCB captaincy question: पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या कामगिरीनंतर आता संघाच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पत्रकार परिषदेत एका पाकिस्तानी पत्रकाराने कर्णधार सलमान अली आघाला थेट प्रश्न विचारला – “तुम्ही स्वतः कर्णधारपद सोडणार की पीसीबी तुम्हाला काढून टाकणार?” या थेट आणि टोकदार प्रश्नामुळे क्षणभर वातावरण तणावपूर्ण झाले.
Pakistani journalist directly asked Salman Ali Agha whether he would quit captaincy or be removed by PCB

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Viral video of Pakistani journalist questioning captaincy: पाकिस्तान संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८मध्येच गाशा गुंडाळावा लागला. पाकिस्तानला या स्पर्धेत अपेक्षांवर खरं उतरता आले नाही. स्टार फलंदाज बाबर आजम याला तर शेवटच्या साखळी सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बसवले गेले, एवढी त्याची कामगिरी खराब झाली. गोलंदाजांनाही फार प्रभाव टाकता आला नाही आणि ज्या फिरकीपटू उस्मान तारीकची हवा झालेली, तोही अपयशी ठरला. त्यामुळे आता संघात आगामी काळात बदल झालेले पाहायला मिळू शकतात.. संघाच्या खराब कामगिरीची जबाबदारी कर्णधार सलमान अली आघावर ढकलून त्याला हटवले जाऊ शकते...या संदर्भातला थेट प्रश्न पाकिस्तानी पत्रकाराने केला, तेव्हा पत्रकार परिषदेत काहीकाळासाठी शांतता पसरली होती.

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup

