Viral Video : 'स्वतः कर्णधारपद सोडणार की PCB हकालपट्टी करणार?' पाकिस्तानी पत्रकाराचा थेट प्रश्न, सलमान अली आघा म्हणाला...

पाकिस्तान संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८मध्येच गाशा गुंडाळावा लागला. पाकिस्तानला या स्पर्धेत अपेक्षांवर खरं उतरता आले नाही. स्टार फलंदाज बाबर आजम याला तर शेवटच्या साखळी सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बसवले गेले, एवढी त्याची कामगिरी खराब झाली. गोलंदाजांनाही फार प्रभाव टाकता आला नाही आणि ज्या फिरकीपटू उस्मान तारीकची हवा झालेली, तोही अपयशी ठरला. त्यामुळे आता संघात आगामी काळात बदल झालेले पाहायला मिळू शकतात.. संघाच्या खराब कामगिरीची जबाबदारी कर्णधार सलमान अली आघावर ढकलून त्याला हटवले जाऊ शकते...या संदर्भातला थेट प्रश्न पाकिस्तानी पत्रकाराने केला, तेव्हा पत्रकार परिषदेत काहीकाळासाठी शांतता पसरली होती..कर्णधार सलमान आघाला पाकिस्तानी पत्रकाराने टप्प्यात घेतले. पाकिस्तानचा संघ सलग चौथ्या आयसीसी स्पर्धेत उपांत्य फेरीत पोहोचण्यात अयपशी ठरला. २०२३ चा वन डे वर्ल्ड कप, २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आता २०२६ चा हा वर्ल्ड कप, पाकिस्तानने अपयशाचा पाढा पुन्हा गिरवला. सुपर ८च्या ग्रुप २ मध्ये त्यांनी श्रीलंकेवर विजय मिळवला, परंतु तो त्यांना उपांत्य फेरीत घेऊन जाण्यासाठी पुरेसा ठरला नाही..How Much Prize Money Will Pakistan Get? पाकिस्तानी २७-२८ कोटी जिंकण्याच्या इराद्याने आले होते, बघा किती बक्षीस रक्कमेवर समाधान मानावे लागले... .त्यांना श्रीलंकेला १४७ धावांवर रोखून ६५ धावांच्या फरकाने पराभूत करणे गरजेचे होते, परंतु श्रीलंकेने २०७ धावांपर्यंत मजल मारली आणि पाकिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले. या स्पर्धेत कर्णधार आघाला ६ डावात फक्त ६० धावा करता आल्या. कर्णधार म्हणून त्याचे काही निर्णयही चुकले आणि त्याचा संघाला फार फटका बसला. स्पर्धेबाहेर झाल्यानतंतर कर्णधार आघावर माजी खेलाडू मोहम्मद हाफिज, बसित अली, अहमद शेहजाद, मोहम्मद आमीर व शोएब अख्तर यांनी टीका केली..श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत आघाला पत्रकाराने थेट प्रश्न केला. पत्रकाराने विचारले की, तू स्वतः कर्णधारपद सोडणार की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुला काढतील या निर्णयाची वाट पाहशील?त्यावर सलमान आघाने उत्तर दिले की, माझ्या मते वर्ल्ड कप स्पर्धेत आम्हाला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. कर्णधारपदाबाबत सध्या मी विचार करत नाही, आताच्या घडीला कोणताही निर्णय घेतला, तर तो भावनिक ठरेल. आम्ही मायदेशात परत जाऊ आणि थोडा वेळ घेऊ... त्यानंतर आवश्यक निर्णय घेऊ...आघाचे उत्तर संपेपर्यंत दुसऱ्या पत्रकाराने खोचक सवाल केला. त्याने विचारले तूला मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन हे डमी कर्णधार म्हणून वागवत होते का? यावर ३२ वर्षीय आघा म्हणाला, आता माझी अडचण झाली आहे. मी उत्तर न दिल्यास, तुम्ही म्हणाल अनादर केला. पण, सर माझं ऐका... हा सांघिक खेळ आहे.. हा संघ एका व्यक्तिच्या निर्णयानंतर तयार झालेला नाही. यात सर्वांचा निर्णयाचा समावेश आहे..