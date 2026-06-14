Womens T20 WorldCup: २४ चेंडूत वादळ, दक्षिण आफ्रिकेचा केला धुव्वा! महिला विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाची दणदणीत सुरुवात

Australia Start T20 World Cup In Style: महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली असून शनिवारी झालेल्या सामन्यात गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाने दमदार विजयाची नोंद केली. मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर झालेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेचा तब्बल ६५ धावांनी पराभव करत स्पर्धेची शानदार सुरुवात केली. पहिल्याच सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघाने आपली ताकद दाखवत प्रतिस्पर्धी संघावर वर्चस्व गाजवले..या सामन्यात नाणेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला काही विकेट्स गमावल्यानंतर मधल्या फळीत आलेल्या फिबी लिचफिल्डने आक्रमक खेळी करत डाव सावरला..T20I World Cup 2026: भारताचा सराव सामन्यात दमदार विजय; राधा-श्रेयंकाच्या गोलंदाजीसमोर वेस्ट इंडिजने टेकले गुडघे.तिने केवळ २४ चेंडूत अर्धशतक झळकावत ५० धावांची तडाखेबाज खेळी केली. तिच्याशिवाय अनुभवी एलिस पेरीने ३६ धावांचे योगदान दिले, तर जॉर्जिया वेअरहॅमने ३२ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. या फलंदाजांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने निर्धारित २० षटकांत ८ बाद १७२ धावांचा मजबूत डोंगर उभा केला..१७३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात निराशाजनक झाली. सलग विकेट्स पडत असल्याने त्यांना मोठी भागीदारी करता आली नाही. कर्णधार लॉरा वोल्वार्डने ३९ चेंडूत ४४ धावांची झुंजार खेळी केली, मात्र तिला इतर फलंदाजांची अपेक्षित साथ मिळाली नाही. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ १६.४ षटकांत अवघ्या १०७ धावांवर गारद झाला..ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनीही प्रभावी कामगिरी केली. जॉर्जिया वेअरहॅमने ३ विकेट्स घेत दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडले. तर सोफी मोलिनक्स आणि अलाना किंग यांनी प्रत्येकी दोन-दोन बळी घेत महत्त्वाचे योगदान दिले..T20I World Cup 2026: भारताचा सराव सामन्यात दमदार विजय; राधा-श्रेयंकाच्या गोलंदाजीसमोर वेस्ट इंडिजने टेकले गुडघे.ग्रुप-१ मधील हा पहिला सामना जिंकत ऑस्ट्रेलियाने स्पर्धेत आपले वर्चस्व दाखवून दिले आहे. आता ऑस्ट्रेलियाचा पुढील सामना १७ जून रोजी लीड्स येथील हेडिंग्ले मैदानावर बांगलादेश महिला संघाविरुद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.