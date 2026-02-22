India vs South Africa: ताकही फुंकून पिण्याची परिस्थिती; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताच्या पवित्र्यात बदल होण्याची शक्यता

अहमदाबाद : टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत सुपर-८ ची सत्त्वपरीक्षा सुरू होत असताना पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण हा अंगी बाणलेला पवित्रा भारतीय संघाला किमान सुरुवातीच्या षटकांमध्ये तरी बदलावा लागणार आहे. सुरुवातीला संयम, नंतर आक्रमण या धोरणानुसार भारतीय संघाची रणनीती असण्याची शक्यता आहे..या विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत साखळीत अपराजित राहून शानदार विजय मिळवले असले तरी भारतीय फलंदाजांना दहशत निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळे सुपर-८ मध्ये ताकही फुकून प्यावे लागण्याची परिस्थिती आली आहे. उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी आता प्रत्येक सामना महत्त्वाचा असल्यामुळे सावधगिरी हा मूलमंत्र जपावा लागेल..भव्यदिव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय संघाची महत्त्वाची मोहीम सुरू होत असताना पहिलाच अडथळा ज्या दक्षिण आफ्रिका संघाला पराभूत करून दीड वर्षांपूर्वी विजेतेपद मिळवले होते, त्याच आफ्रिका संघाचा असणार आहे. भारतीय संघाचे हिशेब चुकते करण्याचा विचार आफ्रिका संघ करत असताना त्यांना भारतीयांची अडखळणारी सलामी हा कच्चा दुवा सापडला आहे..संघाच्या गरजेनुसार आणि परिस्थितीनुसार गेम प्लान बदलावे लागतात, याची कबुली सूर्यकुमारने दिली. या स्पर्धेत आतापर्यंत पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यानंतर उद्या होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या लढतीची अधिक चर्चा होत आहे आणि त्यास कारणही तसेच आहे. तीन भोपळ्यानंतर अभिषेक शर्मा काय करणार? भारतीय क्रिकेट वर्तुळातील हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे..IND vs NZ 5th T20I : टीम इंडिया पाचव्या सामन्यातही प्रयोग करणार? वर्ल्ड कपपूर्वीच्या शेवटच्या लढतीत Playing XI मध्ये बदल दिसणार.बदलाची शक्यता कमीतिलक वर्माला वगळून संजू सॅमसनला खेळवण्याची जोरदार चर्चा दोन दिवसांपासून सुरू आहे; परंतु तसा बदल होणार नसल्याचे संकेत सूर्यकुमारच्या पत्रकार परिषदेतून मिळाले..ईशान किशनसाठी संधीदुसरा सलामीवीर ईशान किशनसाठी ही कदाचित सुवर्णसंधी असू शकेल. सर्व लक्ष अभिषेकवर केंद्रित झाले तर दुसऱ्या बाजूने ईशान मोकळी फलंदाजी करू शकतो. आपल्या बॅटची ताकद त्याने पाकिस्तानविरुद्ध दाखवली होती. आम्ही आक्रमक पवित्रा कायम ठेवतोय, असे मत सूर्यकुमार यादवने विश्वकरंडकाआधीच्या मालिकांच्या वेळी व्यक्त केले होते; पण ही विश्वकरंडक स्पर्धा असल्यामुळे आता भक्कम सलामी मिळत नसल्यामुळे प्रामुख्याने सूर्यकुमारला पवित्रा बदलावा लागणार आहे..Abhishek Sharma: अभिषेकची सुपर-८मध्ये अग्निपरीक्षा; एडेन मार्करम, लिंडे सुरुवातीला फिरकीचे फासे टाकणार .गोलंदाजीतही हवी सावधगिरीएकीकडे फलंदाजीची चर्चा होत असताना भारतीय गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. दक्षिण आफ्रिका संघात स्वतः कर्णधार एडन मार्करम, क्विन्टॉन डिकॉक आणि डेव्हिड मिलर यांच्याकडे आयपीएलच्या माध्यमातून भारतात खेळण्याचा मोठा अनुभव आहे. रायन रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस आणि ट्रिस्टन स्टब्स हेसुद्धा तेवढेच धोकादायक फलंदाज आहेत..अहमदाबादमध्ये धावांचा पाऊसभारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील या अगोदरचा टी-२० सामना याच नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाला होता. त्यात धावांचा पाऊस पडला होता. १९ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजीत पाच बाद २३१ धावा केल्या होत्या, तर आफ्रिकेने आठ बाद २०१ धावांपर्यंत मजल मारली होती. त्या सामन्यात ईशान संघात नव्हता. सॅमसन आणि अभिषेक यांनी ६३ धावांची सलामी दिली होती. अभिषेक २१ चेंडूंत ३४ धावा करू शकला होता. सूर्यकुमार केवळ पाच धावांवर बाद झाल्यावर हार्दिक पंड्याने २५ चेंडूंत ६३ धावांची स्फोटक खेळी केली होती. यात त्याने १६ चेंडूंत अर्धशतक केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.