Team India Super 8s Schedule : भारतीय संघाचे 'सुपर ८' मधील वेळापत्रक ठरले; बघा कोणत्या तीन संघांचा सामना करणार अन् कधी...

Team India Super 8 schedule T20 World Cup 2026 Marathi : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद करून सुपर ८ फेरीत आपली जागा पक्की केली. भारताने रविवारी कोलंबो येथे कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा दारूण पराभव केला.भारताच्या १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने ११४ धावांवर दम टाकला. ७७ धावांची आक्रमक खेळी करणारा इशान किशन या सामन्यात नायक ठरला आणि त्याला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. .साखळी फेरीचे १३ सामने अजून शिल्लक आहेत, परंतु सुपर ८ मधील तीन निश्चित संघ ठरले आहेत. अफगाणिस्तानने आज यूएईला पराभूत केले आणि ड गटातून दक्षिण आफ्रिकेचे ( ६) सुपर ८ फेरीतील स्थान पक्के झाले. या गटात आता फक्त न्यूझीलंड हाच संघ ६ गुण मिळवू शकतो. त्यामुळे आफ्रिकेची पुढच्या फेरीतील एन्ट्री पक्की झाली आहे. रविवारी वेस्ट इंडिजने क गटात नेपाळला पराभूत करून विजयी हॅटट्रिक साजरी केली. विंडीज या विजयासह सुपर ८ मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ ठरला आणि त्यानंतर रात्री भारताने पाकिस्तानचे नाक ठेचून आगेकूच केली. आता आयसीसीने वेळापत्रकानुसार सुपर ८ मध्ये प्रत्येकी चार संघांची ग्रुप १ व ग्रुप २ अशी विभागणी करण्यात येईल. त्यात भारत हा ग्रुप १ मध्ये असणार आहे. प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध मॅच खेळणार आहे आणि या गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. India's Super 8 Schedule राहिला भारतीय संघाचा प्रश्न, तर त्यांच्यासमोर सुपर ८मध्ये वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे किंवा ऑस्ट्रेलिया या संघाचे आव्हान असणार आहे. भारताचा सुपर ८ मधील पहिला सामना २२ फेब्रुवारीला अहमदाबाद येथे होणार आहे. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीला झिम्बाब्वे किंवा ऑस्ट्रेलिया यांच्यापैकी एकाशी ते चेन्नईत खेळतील आणि १ मार्चला कोलकाताच्या इडन गार्डवर वेस्ट इंडिज-भारत असा सामना रंगेल. Super 8 Pre-Seeding Explained गट सामन्यांना सुरूवात होण्यापूर्वी आयसीसीने सुपर ८ चं नियोजन केले होते. त्यानुसार प्री सीडिंग प्रमाणे ८ संघांची दोन वेगवेगळ्या गटात विभागणी करण्यात येईल. यामुळे जरी ऑस्ट्रेलियाने ब गटातून दुसरे स्थान पटकावले, तरीही ते भारताच्या गटातच खेळणार. त्यामुळे सुपर ८च्या साखळी फेरीतील पहिल्या गटात भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका असतील, तर दुसऱ्या गटात इंग्लंड, न्यूझीलंड, पाकिस्तान व श्रीलंका ( हे अद्याप पात्र ठरलेले नाहीत) यांचा समावेश असेल.