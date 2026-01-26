Cricket

पाकिस्तानी डोक्यावर पडलेत! T20 World Cup मध्ये India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी; म्हणातात, बांगलादेशसाठी....

Pakistan may boycott India match T20 World Cup 2026: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ पूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानी माध्यमांतील अहवालांनुसार, पाकिस्तान भारताविरुद्धचा सामना खेळण्यावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करत आहे. हा सामना १५ फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.
Pakistan could boycott the India match in the T20 World Cup 2026

Pakistan could boycott the India match in the T20 World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan T20 World Cup match controversy : बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB) बऱ्याच मिर्च्या झोंबलेल्या दिसत आहेत. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या समर्थनात मैदानावर उतरत पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) धमकी देत सुटले आहेत. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी आज सायंकाळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरिफ ( Shehbaz Sharif) यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो पाकिस्तान क्रिकेट संघाला मान्य करावा लागेल, हे नक्वी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यात आता पाकिस्तान संपूर्ण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेऐवजी फक्त भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
pakistan cricket
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan
Bangladesh Cricket Team

Related Stories

No stories found.