पाकिस्तानी डोक्यावर पडलेत! T20 World Cup मध्ये India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी; म्हणातात, बांगलादेशसाठी....

India vs Pakistan T20 World Cup match controversy : बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB) बऱ्याच मिर्च्या झोंबलेल्या दिसत आहेत. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या समर्थनात मैदानावर उतरत पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) धमकी देत सुटले आहेत. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी आज सायंकाळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरिफ ( Shehbaz Sharif) यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो पाकिस्तान क्रिकेट संघाला मान्य करावा लागेल, हे नक्वी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यात आता पाकिस्तान संपूर्ण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेऐवजी फक्त भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. .पाकिस्तानातील Geo News ने दिलेल्या वृत्तानुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना हायव्होल्टेज सामन्याला मुकावे लागू शकते. १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे हा सामना होणार आहे. या सामन्याला प्रचंड मागणी आहे, याची पीसीबीला जाण आहे आणि म्हणून ते असा विचार करत आहेत. पण, या सामन्यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा पीसीबीलाही मिळणार आहे आणि हा सामना न खेळून ते त्यांचेच नुकसान करून घेणार आहेत..अभिषेक शर्मा बनला नवा 'हिटमॅन'! रोहित शर्माचा न्यूझीलंडविरुद्धचा मोठा विक्रम मोडला, असा पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ठरला.What if PAK boycott India match?भारताविरुद्धचा सामना न खेळल्यास पाकिस्तानला दोन गुण गमवावे लागतील आणि त्याचा फटका त्यांना स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यात बसू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानचा हा हट्ट त्यांनाच महागात पडण्याची शक्यता अधिक आहे. बांगलादेशच्या हकालपट्टीचा निषेध म्हणून पाकिस्तानने तीन पर्याय समोर ठेवले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानसह अ गटात अमेरिका, नामिबिया व नेदरलँड्स हे संघ आहेत. या गटातून फक्त दोनच संघ पुढे जातील..पहिला पर्याय - पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्व सामन्यांत खेळाडूंच्या दंडावर काळी पट्टी बांधून निषेध नोंदवेलदुसरा पर्याय - १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार.तिसरा पर्यात - वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्व विजय ते बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या समर्थनासाठी समर्पित करतील..मोहसिन नक्वी काय म्हणाले?"आम्ही सरकारच्या सल्ल्याची वाट पाहत आहोत आणि सरकार आम्हाला जे काही करण्यास सांगेल ते आम्ही करू. जर त्यांना आम्हाला वर्ल्ड कपसाठी पाठवायचे नसेल तर आम्ही त्यांचे म्हणणे मान्य करू," असे मोहसिन नक्वी यांनी खेळाडूंना सांगितले आहे.