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T20 World Cup Semi Final: भारताचे स्वप्न तुटले! ऑस्ट्रेलियाने आफ्रिकेला उपांत्य फेरीत पोहोचवले; आता कोण कोणाला कुठे भिडणार?

T20 World Cup 2026 semi-final fixtures and schedule: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचे चित्र अखेर स्पष्ट झाले आहे. भारताच्या चाहत्यांसाठी मात्र ही अत्यंत निराशाजनक बातमी ठरली. ऑस्ट्रेलियाने महत्त्वाच्या सामन्यात विजय मिळवत भारताच्या उपांत्य फेरीच्या आशांवर पाणी फेरले, तर दक्षिण आफ्रिकेने अखेरच्या चार संघांमध्ये स्थान निश्चित केले.
T20 World Cup 2026 semi-final fixtures and schedule

T20 World Cup 2026 semi-final fixtures and schedule

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who will play whom in T20 World Cup 2026 semi-finals? भारतीय महिला संघाचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रवास साखळी फेरीतच संपुष्टात आला.. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या करो किंवा मरो सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पराभव पत्करावा लागला.. भारताच्या या पराभवामुळे दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळणारा चौथा संघ ठरला. भारताला अंतिम चारमध्ये पोहोचण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा सामना जिंकणे महत्त्वाचे होते. पण, हरमनप्रीत कौरच्या पोरी अपयशी ठरल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

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