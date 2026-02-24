T20 World Cup: भारतही नको अन् पाकिस्तानही नकोच! 'या' अटी पूर्ण झाल्या तर सेमीफायनलमध्ये श्रीलंकेला 'होम ॲडव्हांटेज'

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सध्या सुपर-८ फेरीतील सामने सुरू आहेत. पण अद्याप उपांत्य फेरीतील एका सामन्याच्या ठिकाणावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. आता या ठिकाणाबाबत भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या संघंच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे (T20 World Cup 2026) यजमान भारत आणि श्रीलंका हे दोन देश आहेत आणि या दोन्ही यजमान देशांचे संघ सध्या सुपर-८ मध्ये (Super - 8) खेळत आहेत. सुपर - ८ नंतर उपांत्य फेरी (Semi-Final) रंगणार आहे. .T20 WC, WI vs ZIM: ७ चौकार, ७ षटकार... वानखेडेवर हेटमायरचं वादळ; झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना झोडपत विंडीजसाठी रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड.या उपांत्य फेरीतील एक सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. पण दुसरा उपांत्य सामन्यासाठी कोलकाता आणि कोलंबो (Kolkata or Colombo) असे दोन पर्याय आहेत. आता यापैकी कोणत्या ठिकाणी सामना होणार हे उपांत्य फेरीसाठी कोण पात्र ठरणार, त्यावर ठरेल.सध्या सुपर-८ फेरीसाठी पहिल्या गटात भारत, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे हे संघ आहेत, तर दुसऱ्या गटात श्रीलंका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान हे संघ आहेत. या दोन्ही गटातून प्रत्येकी दोन अव्वल संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करणार आहेत..इएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या वृत्तानुसार आयसीसीने उपांत्य फेरीबाबत काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर श्रीलंका उपांत्य फेरीत पोहचले आणि त्यांचा सामना भारताविरुद्ध होणार नसेल व पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहचला नाही, तर श्रीलंकेचा उपांत्य सामना कोलंबोमध्ये होईल. कारण श्रीलंका आणि पाकिस्तान सुपर-८ साठी एकाच गटात आहेत. त्यामुळे जर त्यांच्या गटातून हे दोन्ही संघ उपांत्य फेरीत पोहचले, तर मात्र श्रीलंकेला मुंबईत उपांत्य सामना खेळावा लागेल. पाकिस्तान भारतात येणार नसल्याने ते कोलंबोमध्येच उपांत्य सामना खेळतील. त्यामुळे श्रीलंकेला जर आता घरच्या प्रेक्षकांसमोर उपांत्य सामना खेळायचा असेल, तर त्यांना उपांत्य फेरीत आधी प्रवेश करावा लागेल आणि अशीही आशा करावी लागेल की त्यांचा सामना भारताविरुद्ध होऊ नये व पाकिस्तानचे आव्हान सुपर-८ मध्येच संपावे..आयसीसीने उपांत्य सामन्याच्या ठिकाणासंदर्भात सुपर-८ मधील संघ निश्चित झाल्यानंतर भागधारकांना पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रात लिहिल्या प्रमाणे 'पहिला उपांत्य सामना कोलकाता किंवा कोलंबोमध्ये होईल. जर पाकिस्तान उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरला, तर ते कोलंबोमध्ये ४ मार्चला उपांत्य सामना खेळतील. पण जर पाकिस्तान उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले नाहीत, पण श्रीलंका उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले आणि भारताव्यतिरिक्त दुसऱ्या संघाशी त्यांचा सामना होणार असेल, तरी पहिला उपांत्य सामना कोलंबोलाच होईल.'.WI vs ZIM, T20 WC: वेस्ट इंडिजचा विजय अन् टीम इंडिया स्पर्धेबाहेर? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या निकालाने सर्व गणित बिघडले, आता फक्त आणि फक्त....मात्र आयसीसीने हे देखील स्पष्ट केले की जर पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे दोन्ही संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले नाहीत, तर दोन्ही उपांत्य सामने भारतात, मुंबई आणि कोलकाता येथे होतील. भारत जर उपांत्य सामन्यात पोहचला, तर ते मुंबईतच हा सामना खेळतील, मात्र जर भारताचा सामना पाकिस्तानसोबत होणार असेल, तर मात्र उपांत्य सामना कोलंबोला होईल.याशिवाय जर भारत, श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे तिन्ही संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले नाहीत, तरी मग मुंबई आणि कोलकातामध्ये उपांत्य सामने रंगतील.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की जर पाकिस्तान अंतिम सामन्यात पोहचले, तरी अंतिम सामना अहमदाबादऐवजी कोलंबोमध्ये होणार आहे. जरी भारत विरुद्ध पाकिस्तान असा अंतिम सामना झाला, तरी तो कोलंबोमध्ये होईल. पण जर पाकिस्तान अंतिम सामन्यात पोहचला नाही, तर अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम सामना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.