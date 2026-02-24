Cricket

T20 World Cup: भारतही नको अन् पाकिस्तानही नकोच! 'या' अटी पूर्ण झाल्या तर सेमीफायनलमध्ये श्रीलंकेला 'होम ॲडव्हांटेज'

T20 World Cup 2026 Semi-Final Venue Update: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील उपांत्य फेरीतील एक सामना मुंबईत होणार आहे, पण आणखी एक सामना कोलकाता किंवा कोलंबो यातील एका ठिकाणी होऊ शकतो. पण हा सामना कुठे होणार हे भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सध्या सुपर-८ फेरीतील सामने सुरू आहेत. पण अद्याप उपांत्य फेरीतील एका सामन्याच्या ठिकाणावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. आता या ठिकाणाबाबत भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या संघंच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे.

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे (T20 World Cup 2026) यजमान भारत आणि श्रीलंका हे दोन देश आहेत आणि या दोन्ही यजमान देशांचे संघ सध्या सुपर-८ मध्ये (Super - 8) खेळत आहेत. सुपर - ८ नंतर उपांत्य फेरी (Semi-Final) रंगणार आहे.

