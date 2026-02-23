T20 WC, WI vs ZIM: ७ चौकार, ७ षटकार... वानखेडेवर हेटमायरचं वादळ; झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना झोडपत विंडीजसाठी रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Shimron Hetmyer’s 19-Ball Fifty: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर-८ फेरीत सोमवारी झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात सामना होत आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होत असून पहिल्याच डावात वेस्ट इंडिजच्या शिमरॉन हेटमायरने (Shimron Hetmyer) प्रेक्षकांना चौकार - षटकारांची बरसात पाहण्याची संधी दिली आहे. त्याने अत्यंत आक्रमक फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेच्या (Zimbabwe) गोलंदाजांना बेजार केले. त्याने आक्रमक अर्धशतक केले. पण त्याचं शतक थोडक्यात हुकलं. पण त्याच्या खेळामुळे वेस्ट इंडिजने (West Indies) अडीचशे धावांचा टप्पा पार केला..T20 WC, IND vs SA: गौतम गंभीर काय करतोय, माहित नाही; शुभमन गिलसोबतही असंच केलं..., विश्वविजेता खेळाडू भडकला.या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. वेस्ट इंडिजकडून ब्रेंडन किंग आणि कर्णधार शाय होप यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही संयमी सुरुवात केली होती. पण ब्रेंडनला तिसऱ्या षटकात रिचर्ड एनगारावाने ९ धावांवरच माघारी धाडले. त्यामुळे शिमरॉन हेटमायर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्याने सुरुवातीपासूनच आक्रमण केले. पण यादरम्यान शाय होपचा अफलातून झेल ब्रायन बेनेटने ब्रॅड इवानच्या गोलंदाजीवर घेतला. त्यामुळे होप १४ धावांवर माघारी परतला. मात्र त्यानंतर वादळी खेळ करणाऱ्या हेटमायरला रोवमन पॉवेलची (Rovman Powell) साथ मिळाली..हेटमायरचा विक्रमएकिकडे हेटमायर आक्रमण करत असताना पॉवेलने त्याची भक्कम साथ दिली. यादरम्यान हेटमायरने १९ चेंडूतच अर्धशतक केले, हे वेस्ट इंडिजसाठीचे टी२० वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात कमी चेंडूत केलेलं अर्धशतक ठरलं ( Fastest T20 WC fifty for the West Indies)..त्यानं त्यानंतरही त्याचे आक्रमण सुरूच ठेवले होते. यादरम्यान पॉवेने आणि त्याने शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. १५ षटकांच्या आतच वेस्ट इंडिजने १७५ धावांचा टप्पा पार केला होता. पॉवेलने २९ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. मात्र १५ व्या षटकात अखेर ग्रॅमी क्रिमरने शिमरॉन हेटमायरचे वादळ रोखले. त्याने त्याला ब्रायन बेनेटच्या हातून झेलबाद केले. हेटमायरने ३४ चेंडूत ७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८५ धावांची खेळी केली..IND vs SA: भारतीय संघाचा पराभव, पण बुमराह-अर्शदीपचे मोठे विक्रम; T20 World Cup इतिहासात ठरले सरस भारतीय गोलंदाज.वेस्ट इंडिज अडीचशे पारहेटमायर बाद झाल्यानंतर काहीवेळात पॉवेलही बाद झाला. त्याने ३५ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५९ धावांची खेळी केली. त्याला ब्लेसिंग मुझराबनीने बाद केले, पण त्यानंतरही आलेल्या प्रत्येक फलंदाजाने वेस्ट इंडिजकडून फटकेबाजी केली.शेरफेन रुदरफोर्डने १३ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ३१ धावा केल्या. रोमरियो शेफर्डने १० चेंडूत ३ षटकारांसह २१ धावा केल्या. जेसन होल्डरने ४ चेंडूत २ षटकार मारत १४ धावा केल्या. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने २० षटकात ६ बाद २५४ धावांचा डोंगर उभा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.