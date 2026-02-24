T20 World Cup Tickets: उपांत्य फेरी, अंतिम फेरीच्या तिकिटांच्या विक्रीला सुरुवात; मुंबईत होणाऱ्या सामन्याचे तिकीट कुठे खरेदी कराल?

How to buy T20 World Cup 2026 semifinal tickets in Mumbai? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरी आणि फायनलच्या तिकिटांच्या विक्रिला सुरुवात झाली आहे. कोणते चार संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील हे आताच सांगणे अवघड आहे. कारण ग्रुप १ मध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांनी विजयाचे खाते उघडले आहे, तर ग्रुप २ मध्ये इंग्लंडला विजय मिळवता आला आहे. पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला होता आणि त्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाले आहेत. .चाहते ४ आणि ५ मार्च रोजी होणाऱ्या उपांत्य फेरीसाठी तसेच ८ मार्च रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्याचे तिकीट बूक करू शकत आहेत. पहिला उपांत्य सामन्यासाठी कोलंबोचे आर प्रेमदासा स्टेडियम आणि कोलकात्याचे इडन गार्डन्स, असे दोन पर्याय ठेवले आहेत. जो सध्या सुरू असलेल्या सुपर ८ सामन्यांच्या निकालांवर अवलंबून असेल. दुसरा उपांत्य सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे..India vs Pakistan सामना १४ जूनला! ICC च्या निर्णयाने सर्वांना झटका; १२ संघांचा समावेश असलेल्या मोठ्या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक.पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचला, तर ते ४ मार्च रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या उपांत्य फेरी १ मध्ये खेळतील. पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचला नाही, परंतु श्रीलंका पात्र ठरला आणि भारताव्यतिरिक्त तो अन्य संघाशी झाला, तर श्रीलंका कोलंबो येथे होणाऱ्या उपांत्य फेरीमध्ये खेळेल.भारत आणि श्रीलंका यांच्यात हा सामना झाल्यास तो कोलकाता येथे खेळवला जाईल..पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला तर तो कोलंबोमध्ये खेळवला जाईल; अन्यथा, फायनल अहमदाबादमध्ये होईल. अशा परिस्थितीत तिकिटे खरेदी केली गेली, जिथे सेमीफायनल १ किंवा फायनल दोन्हीही न झाल्यास तिकिटधारकाला रक्कम परत केली जाईल. तीनही सामन्यांसाठी प्रत्येक श्रेणीतील तिकिटांचे प्रारंभिक वाटप करण्यात आले आहे. सर्व तिकिटे tickets.t20worldcup.com वर खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असतील..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.