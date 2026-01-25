T20 World Cup : पाकिस्तानने माघार घेतल्यास कोणता संघ त्यांची जागा घेईल? भारतासमोर बघा कोणता संघ उभा ठाकेल

ICC replacement rules for T20 World Cup: बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाप्रमाणे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही ( PCB ) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतल्यास, त्यांच्या जागी कोणाला संधी मिळेल? बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंड वर्ल्ड कप खेळणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) काल जाहीर केले. त्यानंतर पाकिस्तान बहिष्काराची भाषा करू लागला आणि त्यांच्या जागी युगांडा संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पात्र ठरेल, असे गणित समोर आले आहे. .२०२६ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतातील सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा हवाला देत, बांगलादेशने स्पर्धेतून माघार घेतली आणि त्यांची जागा स्कॉटलंडने घेतली.पीसीबी बांगलादेशच्या पाठीशी उभी राहिली आहे आणि त्यांनी बांगलादेशवर अन्याय झाल्याचा आरोप केला. भारताने पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास नकार दिल्यानंतर आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ चे ठिकाण कसे बदलण्यात आले, तसेच आताही करता आले असते, असे पीसीबीचे म्हणणे आहे..T20 World Cup न खेळण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला वठणीवर आणले; जय शाह यांनी असा डाव टाकला, की पाकडे रडकुंडीला आले.पीसीबी प्रमुख मोहसीन नक्वी यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याबाबतचा निर्णय पंतप्रधान शेहबाज शरीफ घेतील, असे सांगितले. "वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत आमची भूमिका पाकिस्तान सरकार मला काय सूचना देईल त्यावर ठरेल. पंतप्रधान सध्या पाकिस्तानात नाहीत. ते परतल्यावर मी तुम्हाला आमचा अंतिम निर्णय देऊ शकेन. हा सरकारचा निर्णय आहे. आम्ही त्यांचे पालन करतो, आयसीसीचे नाही," असे मोहसीन नक्वी म्हणाले..पाकिस्तानने वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतली, तर त्यांना फटका बसेल. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान पहिल्या फेरीतच स्पर्धेतून बाहेर पडला होता आणि तरीही, तो वर्ल्ड कप ब्लॉकबस्टर ठरला होता. पण, यंदा पाकिस्तान खेळला नाही, तर भारत-पाकिस्तान सामना होणार नाही, ज्यामुळे महसूल किंचित कमी होईल, परंतु स्पर्धेवर फार परिणाम होणार नाही..T20 World Cup Controversy : टी-२० वर्ल्डकपच्या वादात आता शाहीद आफ्रिदीची उडी; ICC वर केले गंभीर आरोप, नेमकं काय म्हणाला?.पाकिस्तानने माघार घेतलीच, तर आयसीसी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल असे वृत्त आहे. इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, आयसीसी पाकिस्तानला इतर संघांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळण्यास बंदी घालेल. क्रिकेट बोर्डांना पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्यासाठी एनओसी देण्यापासून देखील रोखतील, तर आशिया कप आणि इतर आयसीसी स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग देखील धोक्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.