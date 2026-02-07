T20 World Cup: सर्वाधिक धावा, शतकं अन् विकेट्स.... कोणाच्या नावावर कोणता विक्रम? पाहा संपूर्ण लिस्ट

- श्लोक मराठेटी२० विश्वकंडकाला शनिवारपासून (७ फेब्रुवारी) भारत आणि श्रीलंकेत सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी झाले अशून जवळपास एक महिना ही स्पर्धा चालणार आहे. ८ मार्च रोजी सहभागी २० संघातील एक संघ विजेतेपदाची ट्रॉफी उंचावणार आहे. आत्तापर्यंत याआधी ९ वेळा टी२० विश्वकरंडक स्पर्धा पार पडली आहे. या स्पर्धेत अनेक अविस्मरणीय सामनेही पाहायला मिळाले, तसे अनेक विक्रमही (T20 World Cup Records) झाले आहेत. अशाच काही विशेष विक्रमांचा हा घेतलेला आढावा. .Ind vs USA T20 World Cup : भारत-अमेरिका सामन्यात मोडले जाऊ शकतात 'हे' विक्रम; अभिषेक-सूर्या इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर....फलंदाजीचे विक्रम (Batting Records)सर्वाधिक धावा (कारकीर्द) : विराट कोहली (भारत) याचा ३५ सामन्यांत १, २९२ धावांसह विक्रम.एका स्पर्धेत सर्वाधिक धावा : २०१४च्या स्पर्धेत विराट कोहली (भारत) याच्या ३१९ धावा.सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या : ब्रेंडन मॅक्युलम (न्यूझीलंड) याच्या २०१२ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध १२३ धावा.सर्वाधिक शतके : ख्रिस गेल (वेस्ट इंडीज) हा स्पर्धेच्या इतिहासात दोन शतके झळकावणारा एकमेव खेळाडू.सर्वाधिक अर्धशतके (किंवा अधिक) : विराट कोहली (भारत) याच्या नावावर सर्वाधिक १५ वेळा ५०+ धावांची नोंद.सर्वाधिक शून्यावर बाद (डक्स) : शाहिद आफ्रिदी (पाकिस्तान) हा २००७-२०१६ दरम्यान टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वाधिक पाच वेळा शून्यावर बाद.सर्वाधिक षटकार : ख्रिस गेल (वेस्ट इंडीज) याने टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक ६३ षटकार मारले.एका डावात सर्वाधिक षटकार : ख्रिस गेल (वेस्ट इंडीज) याने इंग्लंडविरुद्ध, वानखेडे येथे (१६ मार्च २०१६) एकाच टी-२० विश्वचषक डावात सर्वाधिक ११ षटकार मारले.एका डावात सर्वाधिक धावा (चौकार/षटकार) : ख्रिस गेल (वेस्ट इंडीज) याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, जोहान्सबर्ग येथे (११ सप्टेंबर २००७) चौकारद्वारे विक्रमी ८८ धावा (७ चौकार, १० षटकार) केल्या, जो एका टी-२० विश्वकरंडकच्या डावातील विक्रम आहे.सर्वोच्च भागीदारी : ॲलेक्स हेल्स आणि जोस बटलर (इंग्लंड) यांनी भारताविरुद्ध, ॲडलेड येथे (१० नोव्हेंबर २०२२) १७० धावांची अभेद्य सलामी भागीदारी रचली, ही टी-२० विश्वकरंडकच्या इतिहासातील सर्वोच्च भागीदारी आहे..गोलंदाजीचे विक्रम(Bowling Records)सर्वाधिक बळी (कारकीर्द) : शाकिब अल हसन (बांगलादेश) हा ४३ सामन्यांत ५० बळी घेऊन आघाडीवर.एका स्पर्धेत सर्वाधिक बळी : फझल हक फारुकी (अफगाणिस्तान) आणि अर्शदीप सिंग (भारत) यांनी प्रत्येकी १७ बळींसह विक्रम शेअर केला आहे. दोन्ही विक्रम २०२४च्या आवृत्तीत नोंदवले गेले.एका डावात सर्वोत्तम गोलंदाजी : अजंथा मेंडिस (श्रीलंका) याने २०१२ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध आठ धावांत सहा बळी अशी कामगिरी केली होती, जो स्पर्धेच्या इतिहासातील एकमेव सहा बळींचा टप्पा आहे.सर्वाधिक हॅट्ट्रिक : पॅट कमिन्स (ऑस्ट्रेलिया) हा एकमेव खेळाडू आहे, ज्याने एकापेक्षा जास्त हॅट्ट्रिक घेतल्या. त्याने २०२४च्या स्पर्धेत दोन हॅट्ट्रिक घेतल्या.एका डावात सर्वाधिक धावा खर्च: सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) याने पाकिस्तानविरुद्ध, जोहान्सबर्ग येथे (१७ सप्टेंबर २००७) चार षटकांत ६४ धावा दिल्या, जो टी-२० विश्वचषकाच्या एका डावात सर्वाधिक धावा देण्याचा विक्रम आहे..सांघिक विक्रम(Team Records)सर्वोच्च धावसंख्या : श्रीलंकेने २००७ मध्ये केनियाविरुद्ध २६०/६ धावा केल्या होत्या.सर्वात कमी धावसंख्या : २०१४ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध नेदरलँड्सचा संघ केवळ ७९ धावांवर बाद झाला होता.एका सामन्यातील एकूण धावा : २०१६ मध्ये इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्यात एकूण ४५९ धावा काढण्यात आल्या होत्या.सर्वात यशस्वी संघ : भारत, इंग्लंड आणि वेस्ट इंडीज यांनी प्रत्येकी दोन वेळा विजेतेपद पटकावले आहे.सर्वात मोठी यशस्वी धावसंख्या पाठलाग : टी-२० विश्वकरंडकमध्ये इंग्लंडने २३० धावांचा सर्वात मोठा यशस्वी पाठलाग केला आहे (२०१६). आणि बांगलादेशने सर्वांत कमी १०६ धावा यशस्वीरीत्या बचावल्या आहेत (२०२४). सर्वात मोठा विजय (धावांनुसार) : श्रीलंका विरुद्ध केनिया, जोहान्सबर्ग (१४ सप्टेंबर २००७)- श्रीलंकेने १७२ धावांनी विजय मिळवत टी-२० विश्वकरंडकाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विजय नोंदवला..यष्टिरक्षक विक्रम(Wicketkeeping Records)सर्वाधिक बाद करणे (कारकीर्द) : एम.एस. धोनी (भारत), २००७-२०१६ - टी-२० विश्वचषक इतिहासात यष्टिरक्षक म्हणून सर्वाधिक २१ फलंदाज बाद केले, ज्यात चार झेल आणि शून्य स्टम्पिंगचा समावेश आहे.एका डावात सर्वाधिक बाद करणे : ॲडम गिलख्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) याने झिम्बाब्वेविरुद्ध, केपटाऊन येथे (१२ सप्टेंबर २००७) एका डावात चार फलंदाज बाद केले (४ झेल).एका स्पर्धेत सर्वाधिक झेल : ऋषभ पंत (भारत) याने एका टी-२० विश्वचषक मालिकेत (२०२४) यष्टिरक्षक म्हणून सर्वाधिक आठ झेल घेतले..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.क्षेत्ररक्षण विक्रम(Fielding Records)सर्वाधिक झेल (कारकीर्द) : डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया), २००९-२०२४ - ४१ डावांमध्ये टी-२० विश्वकरंडकच्या इतिहासात सर्वाधिक २५ झेल घेण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.एका डावात सर्वाधिक झेल : डॅरेन सॅमी (वेस्ट इंडिज) याने आयर्लंडविरुद्ध, प्रोव्हिडन्स येथे (३० एप्रिल २०१०) एका डावात क्षेत्ररक्षक म्हणून चार झेल घेतले.एका स्पर्धेत सर्वाधिक झेल : दासून शनाका (श्रीलंका) याने २०२२च्या आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वकरंडकादरम्यान (ऑस्ट्रेलियात) क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिक आठ झेल घेतले.सर्वाधिक सामने(Most Matches)सर्वाधिक सामने खेळणारा खेळाडू : रोहित शर्मा (भारत), २००७-२०२४ - टी-२० विश्वकरंडकच्या इतिहासात सर्वाधिक ४७ सामने खेळले.सर्वाधिक सामन्यांमध्ये कर्णधार : एम.एस. धोनी (भारत), २००७-२०१६ - टी-२० विश्वकरंडकाच्या इतिहासात सर्वाधिक ३३ सामन्यांमध्ये नेतृत्व केले. 