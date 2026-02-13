IND vs PAK : हार्दिक पांड्याचा ०.१८ सेकंदाचा Video, सोबत महिका शर्मा...! BCCI च्या पॉलिसीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Viral Clip of Hardik Pandya and Mahieka Sharma Triggers Controversy: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) पॉलिसिवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. बीसीसीआयच्या धोरणानुसार खेळाडूंना त्यांच्या पत्नी किंवा मैत्रिणींना छोट्या स्पर्धेत टीम हॉटेल किंवा बायो-बबलमध्ये ठेवण्याची परवानगी नाही. जर त्यांना त्यांच्यासोबत राहायचे असेल तर त्यांना स्वतःच्या खर्चाने दुसऱ्या हॉटेलमध्ये वेगळी व्यवस्था करावी लागेल. ते त्यांना टीम हॉटेल किंवा प्रतिबंधित बबल एरियामध्ये आणू शकत नाहीत..पण इथे, हार्दिक पंड्या त्याच्या मैत्रिणीसोबत टीम हॉटेलमध्ये फिरताना दिसत आहे. बीसीसीआय स्वतःचे नियम योग्यरित्या अंमलात आणत नाहीये का, की या प्रकरणात काही विशेष परवानगी आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हार्दिक पांड्याने नुकतीच त्याच्या आणि महिकाच्या प्रेमाची कबुली दिली आहे. या दोघांना अनेकदा एकत्रित पाहिले गेले आहे. पण, इथे बीसीसीआयच्या नियमांचा प्रश्न येत असल्याने, नेटिझन्स टीका करताना दिसत आहेत. पण, हा व्हिडीओ वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यानचाच आहे का, हे स्पष्ट होत नाहीए....What do BCCI’s rules say?४५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या दौऱ्यावर कुटुंबियांना दोन आठवडे खेळाडूंसोबत राहता येणार आहेत्यापेक्षा लहान दौऱ्यासाठी, कुटुंबातील सदस्य जास्तीत जास्त एका आठवड्यासाठी खेळाडूंसोबत राहू शकतातनियोजित कालावधीपेक्षा जास्त कुटुंबिय खेळाडूंसोबत राहणार असतील तर त्यांचा खर्च बोर्ड करणार नाहीदौऱ्यावर असताना खेळाडूंनी टीम बसमधूनच प्रवास करायला हवाव्यवस्थापक, एजंट आणि स्वयंपाकींसह वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना वेगळ्या हॉटेलमध्ये राहावे लागेल..हे तुम्हाला माहित्येय का? सचिन तेंडुलकर, वसिम अक्रम एकाच संघाकडून श्रीलंकेविरुद्ध खेळले होते; India-Pakistan यांचा मिश्र संघ उतरलेला मैदानावर अन्.. .भारतीय संघाने वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दोन सामने जिंकून अ गटात अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. आता भारताचा पुढील सामना येत्या रविवारी ( १५ फेब्रुवारी) पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील जय-पराजयाची आकडेवारी ही ७-१ अशी भारताच्या बाजूने आहे. त्यामुळे रविवारचा सामना जिंकून भारत सुपर ८मधील जागा पक्की करण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.