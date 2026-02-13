Cricket

IND vs PAK : हार्दिक पांड्याचा ०.१८ सेकंदाचा Video, सोबत महिका शर्मा...! BCCI च्या पॉलिसीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Hardik Pandya viral video at team hotel T20 World Cup: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपदरम्यान हार्दिक पांड्याचा अवघ्या ०.१८ सेकंदांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो महिका शर्मासोबत टीम हॉटेल परिसरात दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेनंतर बीसीसीआयच्या धोरणांवर आणि खेळाडूंसाठी असलेल्या आचारसंहितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
Hardik Pandya viral video at team hotel T20 World Cup

Hardik Pandya viral video at team hotel T20 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Viral Clip of Hardik Pandya and Mahieka Sharma Triggers Controversy: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) पॉलिसिवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. बीसीसीआयच्या धोरणानुसार खेळाडूंना त्यांच्या पत्नी किंवा मैत्रिणींना छोट्या स्पर्धेत टीम हॉटेल किंवा बायो-बबलमध्ये ठेवण्याची परवानगी नाही. जर त्यांना त्यांच्यासोबत राहायचे असेल तर त्यांना स्वतःच्या खर्चाने दुसऱ्या हॉटेलमध्ये वेगळी व्यवस्था करावी लागेल. ते त्यांना टीम हॉटेल किंवा प्रतिबंधित बबल एरियामध्ये आणू शकत नाहीत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Cricket Video
hardik pandya
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.