Bangladesh Cricket : पाकिस्तानची हिंमत वाढली, बांगलादेशला समर्थन देणारे पत्र ICC ला पाठवले; म्हणतात, त्यांनी भारतात खेळूच नये...

PCB writes letter to ICC supporting Bangladesh refusal : वर्ल्ड कप स्पर्धेतील संदर्भातील वाद अधिकच गडद झाला असून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) थेट ICC कडे पत्र पाठवत बांगलादेशच्या भूमिकेला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
ICC decision on Bangladesh participation T20 World Cup: बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड अन् बांगलादेश सरकार यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेबाबत घेतलेली भूमिका, सोडलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) यांनी डेडलाईन देऊनही बीसीबी माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यांचा अजूनही भारतात खेळण्यास नकारच आहे. त्यात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही ( PCB ) बांगलादेशच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे पत्र आयसीसीला लिहिले आहे. पीसीबीने प्रशासकीय मंडळाला पत्र लिहून सांगितले की, राजकीय अस्थिरतेच्या काळात भारतात खेळू नये या बीसीबीच्या भूमिकेचे आम्ही समर्थन करतो.

