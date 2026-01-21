Bangladesh Cricket : पाकिस्तानची हिंमत वाढली, बांगलादेशला समर्थन देणारे पत्र ICC ला पाठवले; म्हणतात, त्यांनी भारतात खेळूच नये...

ICC decision on Bangladesh participation T20 World Cup: बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड अन् बांगलादेश सरकार यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेबाबत घेतलेली भूमिका, सोडलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) यांनी डेडलाईन देऊनही बीसीबी माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यांचा अजूनही भारतात खेळण्यास नकारच आहे. त्यात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही ( PCB ) बांगलादेशच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे पत्र आयसीसीला लिहिले आहे. पीसीबीने प्रशासकीय मंडळाला पत्र लिहून सांगितले की, राजकीय अस्थिरतेच्या काळात भारतात खेळू नये या बीसीबीच्या भूमिकेचे आम्ही समर्थन करतो. .भारतातील सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी करणाऱ्या बीसीबीच्या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी आयसीसीने बुधवारी बोर्ड बैठक बोलावली आहे. पीसीबीच्या ईमेलमुळे बोर्ड बैठक बोलावण्यात आली आहे का? हे निश्चित होऊ शकले नाही. पीसीबीच्या ईमेलच्या वेळेमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जाऊ शकतात, परंतु वर्ल्ड कप वेळापत्रकात बदल न करण्याच्या आणि बांगलादेशला भारतासोबत स्पर्धेचे सह-यजमान असलेल्या श्रीलंकेत खेळण्याची परवानगी देण्याच्या आयसीसीच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही..Vaibhav Suryavanshi : वैभवने पटकावले 'त्या' सात भारतीय अन् जगातील ३५ खेळाडूंमध्ये 'अव्वल' स्थान; मोडला शुभमन गिलचा विक्रम.बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासोबत या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयसीसी ढाक्यात चर्चाही केली. पण, बांगलादेश बोर्ड व सरकार यांनी त्यांची भूमिका बदलण्यास नकार दिला. त्यामुळे आयसीसीने त्यांना २१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यात पीसीबीने मध्येच उडी मारली आहे. पीसीबीने बांगलादेशचे सामने पाकिस्तानमध्ये आयोजित करण्याची ऑफर दिली होती, असे वृत्तही आले होते..बांगलादेश सरकारचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी पुन्हा सांगितले की, ICC ने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला २१ जानेवारीपर्यंत सहभाग निश्चित करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला असला तरी, राष्ट्रीय संघ कोणत्याही परिस्थितीत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतात जाणार नाही. बीसीबी या स्पर्धेसाठी भारतात न जाण्यावर ठाम राहिला तर सध्याच्या क्रमवारीनुसार स्कॉटलंड बांगलादेशची जागा घेऊ शकते..Viral Video : माझ्या मुलीला वाचव ! सुरक्षा भेदून तिने रोहित शर्माचा हात खेचला, एकच गोंधळ उडाला; पोलिसांची पळापळ अन्....नझरुल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, "आमच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश होईल की नाही हे मला माहित नाही. जर भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या दबावाखाली आयसीसीने अन्याय करणाऱ्या अटी लादून आमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्या अटी मान्य करणार नाही. पाकिस्तानने भारतात खेळण्यास नकार दिल्यावर आयसीसीने त्यांच्या सामन्यांचे स्थळ बदलले होते, अशी भूतकाळातील काही उदाहरणे आहेत. आम्ही तार्किक आधारावर स्थळ बदलण्याची मागणी केली आहे आणि आम्हाला भारतात खेळण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.