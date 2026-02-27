T20 WC, NZ vs ENG : इंग्लंडने बाजी मारली, पाकिस्तानच्या जीवात जीव आला! न्यूझीलंड पराभूत होऊनही पोहचू शकतात उपांत्य फेरीत

England vs New Zealand, T20 World Cup Marathi Update News: इंग्लंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर ८ मधील अपराजित मालिका कायम राखली. त्यांनी न्यूझीलंडवर रोमहर्षक विजय मिळवून ग्रुप २ मधून अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला. आता त्यांच्यासमोर भारत किंवा वेस्ट इंडिज यांच्यापैकी एक स्पर्धक मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीचा सामना खेळणार आहे. न्यूझीलंडने शेवटच्या षटकापर्यंत ही मॅच नेताना आपला नेट रन रेट चांगलाच ठेवला. त्यामुळे आता पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी श्रीलंकेवर मोठा विजय मिळवावा लागेल. .न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, परंतु त्यांना सन्मानजनक धावसंख्या उभारता आल्या नाही. जोफ्रा आर्चरने सुरुवातीच्या षटकांत न्यूझीलंडच्या सलामीवीरांना संघर्ष करण्यास भाग पाडले. पण, टीम सेइफर्ट व फिन अॅलन यांनी सेट होत हात मोकळे करण्यास सुरुवात केली. ७व्या षटकात आदिल रशीदने किवींना पहिला धक्का दिला. २५ चेंडूंत ३५ धावा करणारा सेइफर्ट यष्टीचीत झाला. त्यानंतर विल जॅक्सला आडवा पट्टा मारण्याच्या प्रयत्नात फिन ( २९) झेलबाद झाला..Pakistan Semi Final Scenario: पाकड्यांना उपांत्य फेरीचं गणित वाटतं तेवढं सोपं नाही... १५५ धावांनी विजय ते ४.२ षटकांत १०० धावांचे लक्ष्य.रचिन रवींद्र आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी डाव सावरलाच होता, परंतु रेहान अहमदने वर्ल्ड कपमधील पदार्पणाच्या पहिल्याच चेंडूवर गुगली टाकली आणि रचिनला ( ११) झेलबाद केले. ग्लेन फिलिप्सनेही २८ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३९ धावांची खेळी केली आणि जॅक्सने त्याचा त्रिफळा उडवला. त्यानंतर किवींच्या पटापट विकेट्स पडल्या. राशीद व डॉसन यांनी धक्के दिले. त्यांना ७ बाद १५९ धावा करता आल्या. रशीद, जॅक्स व रेहान यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..जॉस बटलरची बॅट याही सामन्यात रुसलेली दिसली आणि तो भोपळ्यावर बाद झाला. त्याआधी मॅट हेन्रीने पहिल्या षटकात फिल सॉल्टला ( २) बाद केले. इंग्लंडने दोन धावेवर दोन्ही फलंदाज गमावले. पण, फॉर्मात असलेल्या हॅरी ब्रूकने त्याचा इंगा दाखवला... त्याच्यासोबतीला जेकब बेथेल उभा राहिला आणि सहा षटकांत इंग्लंडने २ बाद ४७ धावा केल्या. ग्लेन फिलिप्सने आठव्या षटकात ब्रूकला ( २६) माघारी पाठवून किवींना मोठे यश मिळवून दिले. बेथेलही ( २१) रचिन रवींद्रच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. .इंग्लंडने ५८ धावांत ४ फलंदाज गमावले आणि आता त्यांचा खेळ थोडा संथ झाला. सॅम कुरन व टॉम बँटन हे मैदानावर उभे राहिले तेव्हा इंग्लंडला ३६ चेंडूंत ६३ धावांची आवश्यकता होती. रविंद्रच्या गोलंदाजीवर कुरन ( २४) माघारी परतला. टॉम बँटनच्या ( ३३) विकेटनंतर इंग्लंडला १८ चेंडूंत ४३ धावांची गरज होती आणि १८व्या षटकात ग्लेन फिलिप्सला रेहान अहमद व विल जॅक्स यांनी मिळून २२ धावा कुटल्या. त्यामुळे सामना १२ चेंडू २१ धावा असा जवळ आला आणि रेहानने पहिलाच चेंडू रिव्हर्स स्वपीने चौकार खेचला. जॅक्सने १८ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह नाबाद ३२ धावा केल्या, रेहानने ७ चेंडूंत नाबाद १९ धावा चोपताना इंग्लंडला १९.३ षटकांत ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. या पराभवानंतही न्यूझीलंडचा नेट रन रेट १.३९० असा असल्याने त्यांचे उपांत्य फेरीत जाण्याचे चान्स आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.