T20 WC, NZ vs ENG : इंग्लंडने बाजी मारली, पाकिस्तानच्या जीवात जीव आला! न्यूझीलंड पराभूत होऊनही पोहचू शकतात उपांत्य फेरीत

Pakistan Back in Contention After England’s Crucial Win : T20 World Cup मध्ये इंग्लंडने न्यूझीलंडवर महत्त्वपूर्ण विजय मिळवत गटातील समीकरणे बदलली आहेत. या निकालामुळे पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरीच्या आशा पुन्हा जिवंत झाल्या आहेत.
Swadesh Ghanekar
England vs New Zealand, T20 World Cup Marathi Update News: इंग्लंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर ८ मधील अपराजित मालिका कायम राखली. त्यांनी न्यूझीलंडवर रोमहर्षक विजय मिळवून ग्रुप २ मधून अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला. आता त्यांच्यासमोर भारत किंवा वेस्ट इंडिज यांच्यापैकी एक स्पर्धक मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीचा सामना खेळणार आहे. न्यूझीलंडने शेवटच्या षटकापर्यंत ही मॅच नेताना आपला नेट रन रेट चांगलाच ठेवला. त्यामुळे आता पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी श्रीलंकेवर मोठा विजय मिळवावा लागेल.

