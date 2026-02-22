SL vs ENG, T20 WC: अनपेक्षित निकाल! श्रीलंकन ढेपाळले, इंग्लडचा Super 8 मध्ये एकतर्फा विजय; पाकड्यांच्या मनात घबराट...

Sri Lanka vs England T20 World Cup 2026 Super 8 match report: यजमान श्रीलंकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ च्या पहिल्याच सामन्यात चाहत्यांना निराश केले. झिम्बाब्वेकडून झालेल्या पराभवातून ते बाहेर पडलेले दिसले नाही. इंग्लंडच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्यांनी ७ फलंदाज अवघ्या ६९ धावांवर गमावले. तिथेच सामन्याचा निकाल स्पष्ट झाला होता, परंतु कर्णधार दासून शनाका मैदानावर उभा राहिला. पण, त्याचाही अप्रतिम झेल टिपला गेला अन् श्रीलंकेने सामना गमावला. इंग्लंडच्या या दणदणीत विजयाने पाकिस्तानच्या मनात घबराट पसरली आहे, कारण पुढील सामन्यात त्यांना इंग्लंडचाच सामना करायचा आहे. .फिल सॉल्टने एकट्याने किल्ला लढवताना ६२ धावांच्या खेळीसह इंग्लंडला ९ बाद १४६ धावांपर्यंत पोहोचवले. श्रीलंकेच्या फिरकीपटूंसमोर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली होती. दुनिथ वेल्लालागेने ४-०-२६-३ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. त्याला दिलशान मधुशंका व महीश थीक्षणा यांच्या प्रत्येकी दोन विकेट्सची साथ मिळाली. यजमान श्रीलंका हा माफक लक्ष्य सहज पार करतील असाच अंदाज होता, परंतु सामन्यात अनपेक्षित वळण घेतले..SL vs ENG, T20 WC: W,W,W,W,W ! श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३४ धावांत तंबूत; इंग्लंडच्या पार्टटाईम फिरकीपटू विल जॅक्सने वाढवली डोकेदुखी .इंग्लंडनेही पॉवर प्लेमध्ये फिरकी गोलंदाजीचा वापर केला, परंतु त्यांनी पार्ट टाईम फिरकीपटू विल जॅक्सला ( Will Jacks) आणले. विलने त्याच्या चार षटकांत २२ धावा देताना ३ विकेट्स घेऊन श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३४ धावांत तंबूत पाठवला. दोन विकेट्स जोफ्रा आर्चरच्या नावावर राहिल्या. श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी खराब शॉर्ट सिलेक्शन करताना स्वतःचा घात करून घेतला. कर्णधार दासून शनाका व कमिंडू मेंडिस ही जोडी श्रीलंकेला सावरण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु लायम डॉसनने सहावा धक्का दिला..मेंडिस १३ धावांवर कॉट अँड बोल्ड झाला. श्रीलंकने पॉवर प्लेमध्येच निम्मा संघ गमावला होता. १० षटकांत त्यांनी ६ बाद ५६ धावा केल्या होत्या आणि इथून त्यांचे पुनरागमन कर्णधार दासूनच्या कामगिरीवर अवलंबून होते. दुसऱ्या बाजूला त्याला साथ मिळाली नाही आणि जेमी ओव्हरटनच्या पहिल्या षटकात दुशान हेमंथा (५) हिटविकेट झाला. दुशानने फटका मारला,परंतु त्याने गिरकी घेतल्याने बॅट यष्टिंवर आदळली..T20 WC India Scenario : भारतीय संघ Super 8s ची एकही मॅच न खेळता पोहोचणार उपांत्य फेरीत; ICC च्या नियमाने वाढवली चुरस.कर्णधार दासून याच्याकडून अपेक्षा होत्या आणि त्याने ३० धावांची खेळी करून इंग्लंडला दडपणाखाली ठेवले होते. पण, १५ व्या षटकात विल जॅक्स व बँटन यांच्या रिले कॅचने दासूनला माघारी पाठवले. जॅक्सने झेल टिपला अन् तोल सीमारेषेबाहेर जातोय लक्षात येताच त्याने चेंडू बँटनच्या दिशेने फेकला. बँटनने चेंडू टिपून दासूनला माघारी जाण्यास भाग पाडले आणि श्रीलंकेने ८२ धावांत ८ फलंदाज गमावले. डॉसनने १६व्या षटकात दुष्मंथा चमिराचा ( ९) त्रिफळा उडवून नववा धक्का दिला. आदिल राशीदने १० वा फलंदाज माघारी पाठवून श्रीलंकेला ९५ धावांवर गुंडाळले आणि इंग्लंडने ५१ धावांनी हा सामना जिंकून ग्रुप २ मध्ये दोन गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले. इंग्लंडने याच मैदानावर २०२६ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध १२८ धावांच्या लक्षाचा यशस्वी बचाव केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.