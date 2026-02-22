Cricket

SL vs ENG, T20 WC: अनपेक्षित निकाल! श्रीलंकन ढेपाळले, इंग्लडचा Super 8 मध्ये एकतर्फा विजय; पाकड्यांच्या मनात घबराट...

England dominant win over Sri Lanka in Kandy: इंग्लंडने सुपर ८ फेरीतील महत्त्वाच्या सामन्यात श्रीलंकेवर एकतर्फी विजय मिळवला. घरच्या मैदानावर आणि प्रेक्षकांच्या जोरदार पाठिंब्याच्या पार्श्वभूमीवरही श्रीलंकन फलंदाज दबावाखाली कोसळले.
England registered a dominant win over Sri Lanka in the T20 World Cup Super 8

England registered a dominant win over Sri Lanka in the T20 World Cup Super 8

Swadesh Ghanekar
Sri Lanka vs England T20 World Cup 2026 Super 8 match report: यजमान श्रीलंकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ च्या पहिल्याच सामन्यात चाहत्यांना निराश केले. झिम्बाब्वेकडून झालेल्या पराभवातून ते बाहेर पडलेले दिसले नाही. इंग्लंडच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्यांनी ७ फलंदाज अवघ्या ६९ धावांवर गमावले. तिथेच सामन्याचा निकाल स्पष्ट झाला होता, परंतु कर्णधार दासून शनाका मैदानावर उभा राहिला. पण, त्याचाही अप्रतिम झेल टिपला गेला अन् श्रीलंकेने सामना गमावला. इंग्लंडच्या या दणदणीत विजयाने पाकिस्तानच्या मनात घबराट पसरली आहे, कारण पुढील सामन्यात त्यांना इंग्लंडचाच सामना करायचा आहे.

