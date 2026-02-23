IND vs SA : वॉशिंग्टन सुंदर अन् डेव्हिड मिलर यांच्यात हाय-व्होल्टेज राडा! अम्पायर, इशान किशन भांडण सोडवायला धावले... Video Viral

David Miller Washington Sundar verbal spat explanation: डेव्हिड मिलर व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस या जोडीने टीम इंडियाच्या हातून सामना खेचून नेला, हे जगजाहीर आहे. ३ बाद २० धावसंख्या असताना ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि ९७ धावांची भागीदारी करताना दक्षिण आफ्रिकेला मजबूत स्थितीत आणले. मिलरला बाद करण्यात अपयशी ठरलेल्या भारतीय गोलंदाजांकडून मग मुद्दाम भांडणं उकरली गेली आणि त्यामुळेच वॉशिंग्टन सुंदर व आफ्रिकेच्या फलंदाजांमध्ये वाद झालेला पाहायला मिळाला. मिलर ३५ चेंडूंत ६३ धावा चोपून माघारी परतला, परंतु त्याने दिलेले व्रण भारताच्या मनावार कायमचे बिंबवले गेले..नाणेफेक जिंकून एडन मार्करमने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, जसप्रीत बुमराहने दुसऱ्या षटकात क्विंटन डी कॉकचा ( ६) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर पुढच्या षटकात अर्शदीप सिंगने फॉर्मात असलेल्या मार्करमला ( ४) स्वस्तात बाद केले. रायन रिकेल्टनही ( ७) जसप्रीतच्या संथ चेंडूवर फसला अने दुबेच्या हाती सोपा झेल देऊन परतला. ३ बाद २० अशा धावसंख्येनंतर आफ्रिका डोकं वर काढेल असे कुणालाही वाटले नव्हते, परंतु मिलर व ब्रेव्हिस ही जोडी उभी राहिली..Video : अरे, ही काय डोक्यावर पडलीय का? Hardik Pandya बाद होताच, गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने काय केलं पाहा; नेटिझन्स संतापले.मिलरने भारतीय फिरकीपटूंना चांगला चोप दिला, ब्रेव्हिसनेही चांगली फटकेबाजी केली. याचवेळी वॉशिंग्टन व मिलर यांच्यात वाद झाला. नॉन स्ट्राईकवर असताना मिलर चेंडू टाकायच्या आधी क्रीज सोडत होता आणि हे सुंदरला आवडले नाही. त्याने अम्पायरकडे त्याची तक्रार केली. हे पाहून मिलरही भडकला अन् दोन्ही खेळाडूंमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. या दोघांचं भांडण सोडवण्यासाठी अम्पायर व इशान किशन यांना मध्यस्थी करावी लागली..या प्रसंगानंतर शिवम दुबेच्या गोलंदाजीवर मिलर झेलबाद झाला. त्याने ३५ चेडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६३ धावा केल्या. ब्रेव्हिसने ४५ व त्रिस्तान स्तब्सने नाबाद ४४ धावा करून संघाला ७ बाद १८७ धावांपर्यंत पोहोचवले. जसप्रीत बुमराहने ३ व अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. सुंदरने २ षटकांत १७ धावा दिल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संपूर्ण संघ १११ धावांत तंबूत परतला आणि आफ्रिकेने ७६ धावांनी विजय मिळवला. हा भारताचा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील दुसरा सर्वात मोठा पराभव ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.