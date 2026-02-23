Cricket

IND vs SA : वॉशिंग्टन सुंदर अन् डेव्हिड मिलर यांच्यात हाय-व्होल्टेज राडा! अम्पायर, इशान किशन भांडण सोडवायला धावले... Video Viral

Washington Sundar and David Miller heated argument video: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात एक हाय-व्होल्टेज क्षण पाहायला मिळाला. वॉशिंग्टन सुंदर आणि डेव्हिड मिलर यांच्यात मैदानावरच शब्दयुद्ध रंगले आणि वातावरण काही काळासाठी तापले.
Washington Sundar and David Miller exchange words during a tense IND vs SA encounter

Washington Sundar and David Miller exchange words during a tense IND vs SA encounter

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

David Miller Washington Sundar verbal spat explanation: डेव्हिड मिलर व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस या जोडीने टीम इंडियाच्या हातून सामना खेचून नेला, हे जगजाहीर आहे. ३ बाद २० धावसंख्या असताना ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि ९७ धावांची भागीदारी करताना दक्षिण आफ्रिकेला मजबूत स्थितीत आणले. मिलरला बाद करण्यात अपयशी ठरलेल्या भारतीय गोलंदाजांकडून मग मुद्दाम भांडणं उकरली गेली आणि त्यामुळेच वॉशिंग्टन सुंदर व आफ्रिकेच्या फलंदाजांमध्ये वाद झालेला पाहायला मिळाला. मिलर ३५ चेंडूंत ६३ धावा चोपून माघारी परतला, परंतु त्याने दिलेले व्रण भारताच्या मनावार कायमचे बिंबवले गेले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Video
Cricket Viral Video
ICC Mens T20 World Cup
Washington Sundar
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.