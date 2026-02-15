IND vs PAK :'हस्तांदोलन' न करणे हा भारताने सुरू केलेला मुर्खपणा! Sanjay Manjrekar यांची वादग्रस्त पोस्ट; काहींचा सपोर्ट, तर काही विरोधात; तुमचं काय मत?

India Pakistan cricket spirit controversy latest update: आज कोलंबो येथे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान हा हायव्होल्टेज सामना होणार आहे आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने सुरू केलेली हस्तांदोलन न करण्याची परंपरा याही सामन्यात दिसणार आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव नाणेफेकीच्या वेळी पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगा याच्याशी औपचारिक हस्तांदोलनासाठी हात पुढे करण्याची शक्यता कमी आहे. बांगलादेशला वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर पाकिस्तानने यापूर्वी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती, परंतु गेल्या आठवड्यात त्यांनी माघार घेतली..गेल्या वर्षी संपूर्ण आशिया कपमध्ये हस्तांदोलन न करण्याची घटना चर्चेचा विषय बनली होती. आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात प्रतिस्पर्ध्यांना हरवल्यानंतर भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष आणि पाकिस्तान सरकारचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारली नाही . नक्वी यांनी ती सोबत नेल्यानंतर भारतीय संघ अजूनही आशियाई कप ट्रॉफीची वाट पाहत आहे. काल जेव्हा सूर्यकुमारला पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्याबद्दल विचारले तेव्हा कर्णधाराने सस्पेंस तोडण्यास नकार देत म्हटले होते की,तुम्हाला २४ तासांत दिसेल. २४ तास वाट पाहा. नीट जेवा, नीट झोपा, उद्या पाहूया..T20 World Cup Super 8s Scenario : दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज यांचे स्थान पक्के; उर्वरित ६ जागांसाठी भारत-पाकिस्तानसह कोणात शर्यत?.या नाट्यमय घडामोडींमध्ये माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. अनुभवी समालोचकाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खेळाडूंनी सामन्यानंतर पारंपारिक हस्तांदोलन टाळल्याबद्दल आपली निराशा व्यक्त केली आणि या कृतीला "मूर्खपणाची गोष्ट" म्हटले आहे. ६० वर्षीय खेळाडूने लिहिले की, हस्तांदोलन न करण्याचा भारताने सुरू केलेला मुर्खपणा आहे. आपल्यासारख्या देशासाठी ते योग्य नाही. एकतर त्यांच्याविरुद्ध खिलाडूवृत्तीने खेळा किंवा खेळूच नका..भारत आणि पाकिस्तान आतापर्यंत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ८ वेळा समोरासमोर आले आणि भारत ७-१ असा जय-पराजयाच्या आकडेवारीत पुढे आहे. भारतीय संघ आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता अधिक आहे. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अभिषेक शर्माचे पुनरागमन अपेक्षित आहे. आजारपणामुळे त्याला दुसऱ्या सामन्यात खेळता आले नव्हते. त्याशिवाय कुलदीप यादव किंवा वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यापैकी एकाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.