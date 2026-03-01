T20 WC, IND vs WI : भारतीय संघाने टॉस जिंकला, सूर्याने अचंबित करणारा निर्णय घेतला; प्रेक्षकांमध्ये थोड्यावेळासाठी सन्नाटा...

India vs West Indies Super 8s Marathi Cricket Updates : इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड हे उपांत्य फेरीत पोहोचणारे तीन संघ निश्चित झाले आहेत आणि चौथ्या स्थानासाठी भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात लढत रंगणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८चा शेवटचा सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर होणार आहे आणि भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातला विजेता संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. त्यामुळे या सामन्याला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि या सामन्यातील विजेत्या संघाला फायनलसाठी इंग्लंडचा सामना करावा लागणार आहे. .भारतीय संघ या लढतीसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा ही जोडी सलामीला उतरेल. त्यानंतर इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे व अक्षर पटेल अशी फलंदाजीची फौज आहे. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंग यांना मदत करण्यासाठी हार्दिक व शिवम ही जोडी आहेच. फिरकीची जबाबदारी उप कर्णधार अक्षर पटेलसह वरुण चक्रवर्थी यांच्या खांद्यावर असेल..IND vs WI: टर्निंग पॉईंट! द. आफ्रिकेला दुसऱ्या स्थानावर ढकलण्याची भारताला संधी; इंग्लंडला टाळायचे असेल तर समजून घ्या गणित .१९८३ नंतर वेस्ट इंडिजला इडन गार्डनवर भारतीय संघावर एकाही आंतरराष्ट्रीय सामन्यात विजय मिळवता आलेला नाही. यात दोन सामने ड्रॉ राखले, तर चार ट्वेंटी-२० सामन्यांतर ९ लढतीत त्यांना हार पत्करावी लागली आहे. पण, २०१६ मध्ये जेतेपद पटकावल्यानंतर ते ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत एकदाही पोहोचू शकले नव्हते. त्यामुळे हा इतिहास बदलण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. संघाचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी याने आमचे सैनिक तयार आहेत, असे कालच सांगितले आहे..सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंतच्या सामन्यात सूर्याने प्रथम फलंदाजी करून प्रतिस्पर्धीला तगडे आव्हान देण्याची रणनीती आखलेली पाहायला मिळाली होती, परंतु आज सूर्याने लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचे ठरवले. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. भारतीय संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.