AUS vs ZIM : ऑस्ट्रेलियाचे वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात? झिम्बाब्वेच्या अविश्वसनीय विजयाने 'ब' गटाचे समीकरण बदलले...

Zimbabwe shocking win impact on Australia Super 8s chances : झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या या पर्वातील पहिला धक्कादायक निकाल नोंदवला. कोलंबो येथे झालेल्या लढतीत झिम्बाब्वेने माजी विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला २३ धावांनी हार मानण्यास भाग पाडले. झिम्बाब्वेचा ब गटातील हा सलग दुसरा विजय ठरला, तर ऑस्ट्रेलियाचा दोन सामन्यातील पहिला पराभव ठरला. या सामन्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचे स्पर्धेतील आव्हान संपल्यात जमा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पण, पिक्चर अभी बाकी है....ब्रायन बेन्नेटने ५६ चेंडूत ७ चौकारांसह ६४ धावांची नाबाद खेळी केली. तडिवानाशे मरुमानीने ३५, रायन बर्लने ३५ व सिकंदर रझाने १३ चेंडूंत २५ धावांचे योगदान देताना झिम्बाब्वेला २ बाद १६९ धावांपर्यंत पोहोचवले. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी शेवटच्या सहा षटकांत चांगले पुनरागमन करताना मोठ्या धावा होऊ दिल्या नाहीत. कॅमेरून ग्रीन व मार्कस स्टॉयनिस यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली..AUS vs ZIM : झिम्बाब्वेचा खळबळजनक विजय! ऑस्ट्रेलियाला १९ वर्षानंतर नमवले; सुपर कॅच, भन्नाट गोलंदाजी अन् सुरेख फलंदाजी....लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने २९ धावांत चार फलंदाज गमावले. ग्लेन मॅक्सवेल ( ३१) व मॅट रेनशॉ या जोडीने ऑस्ट्रेलियाची पडझड थांबवली, परंतु झिम्बाब्वेच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर त्यांना धावांचा वेग वाढवता आला नाही. मॅक्सवेलच्या विकेटनंतर ४० धावांत पूर्ण संघ तंबूत परतला. रेशनॉने ४४ चेंडूंत ६५ धावा केल्या. झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझारबानीने १७ धावांत ४, तर ब्रॅड इव्हान्सने २३ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या..T20 World Cup Group B qualification scenarioओमानपाठोपाठ झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. या विजयासह झिम्बाब्वे ४ गुण व १.९८४ नेट रन रेटसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. यजमान श्रीलंका ४ गुण व ३.१२५ नेट रन रेटसह अव्वल आहेत. ऑस्ट्रेलिया दोन सामन्यानंतर २ गुण व १.११० नेट रन रेटसह तिसरे आहेत. त्यामुळे सुपर ८ साठी सध्या श्रीलंका व झिम्बाब्वे हे संघ या गटात आघाडीवर आहेत..झिम्बाब्वेला पुढील दोन सामन्यांत आयर्लंड व श्रीलंका यांचा सामना करायचा आहे. यापैकी एक विजय त्यांना सुपर ८ साठी पुरेसा आहे. तेच दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाला यजमान श्रींकला व ओमानशी भिडायचे आहे. त्यांना हे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. श्रीलंकाही सुपर ८च्या शर्यतीत असल्याने ते ऑस्ट्रेलियाला सहज जिंकू देणार नाही हे निश्चित आहे..