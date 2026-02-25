SL vs NZ, T20 WC: न्यूझीलंडची उपांत्य फेरीच्या दिशेने वाटचाल! श्रीलंकेचे आव्हान संपुष्टात, जाता जाता पाकिस्तानची लावली वाट

New Zealand victory over Sri Lanka : न्यूझीलंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल टाकले आहे. सुपर ८ च्या लढतीत त्यांनी सहयजमान श्रीलंकेवर दणदणीत विजयाची नोंद केली आणि ३ गुणांसह ग्रुप २ च्या तालिकेतील दुसरे स्थानावरील आपली जागा मजबूत केली. न्यूझीलंडचे आता ३ गुण झाले आहेत आणि पाकिस्तान १ गुणासह अजूनही स्पर्धेत आहे. श्रीलंका मात्र दोन पराभवांमुळे स्पर्धेबाहेर फेकले गेले आहेत. आता पाकिस्तानचा शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध आहे आणि त्यात त्यांनी बाजी मारली तर कुठे संधी आहे. पण, त्यासाठीही एक अट आहे....नाणेफेक जिंकून श्रीलंकेने प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय महीश थीक्षणा व दुनिथ वेल्लालगे या फिरकीपटूंनी योग्य असल्याचे ठरवले. थीक्षणाने त्याच्या पहिल्या ३ षटकांच्या स्पेलमध्ये ९ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या आणि त्याला वेल्लालगे ( १-२७) व दुष्मंथा चमिरान ( ३-३८) यांची साथ मिळाली. न्यूझीलंडची अवस्था ६ बाद ८४ केल्यानंतर श्रीलंकेला सामन्यावर पकड घेतल्यासारखे वाटले. पण, किवींचा कर्णधार मिचेल सँटनर व कोल मॅकोंची जोडी मैदानावर उभी राहिली..SL vs NZ, T20 WC: श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची दमदार कामगिरी, न्यूझीलंडच्या फलंदाजांची हाराकिरी! पाकिस्तानच्या ताफ्यात आनंद .सँटनर व मॅकोंची यांनी ७ व्या विकेटसाठी ८४ धावा जोडल्या आणि संघाला ७ बाद १६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. सँटनर २६ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ४७ धावांवर झेलबाद झाला. मॅकेंची २३ चेंडूंत ३१ धावांवर नाबाद राहिला. या दोघांशिवाय रचिन रवींद्र ( ३२) व फिन अॅलन ( २३) यांनीही चांगले योगदान दिले. १५ षटकांत न्यूझीलंडच्या ६ बाद ९० धावा झाल्या होत्या आणि पुढील पाच षटकांत त्यांनी ७ बाद १६८ धावांपर्यंत पल्ला गाठला..लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा भरवशाचा फलंदाज पथूम निसंका पहिल्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. मॅट हेन्रीने ही विकेट मिळवली. पुढच्याच षटकातही हेन्रीने श्रीलंकाला धक्का देताना चरिथ असलंकाला ( ५) झेलबाद केले. श्रीलंकेला पहिल्या सहा षटकांत २ बाद २० धावाच करता आल्या आणि नंतर न्यूझीलंडने त्यांचे फिरकी अस्त्र काढले. रचीन रवींद्रने त्याच्या पहिल्याच व डावातील नवव्या षटकात श्रीलंकेच्या दोन फलंदाजांना बाद केले. कुसल मेंडिस ( ११) व पवन रत्नायके ( १०) हे बाद झाल्यामुळे स्टेडियममध्ये शुकशुकाट पसरला..रचीनने त्याच्या दुसऱ्या षटकात आणखी एक विकेट घेत श्रीलंकेची अवस्थआ ५ बाद ४६ अशी केली. श्रीलंकेचे फलंदाज इंग्लंडविरुद्धही असेच अपयशी ठरले होते आणि आजही ते फिरकीसमोर ढेपाळले. रचीनने डावातील चौथी विकेट घेताना दुशान हेमंथाला ( ३) माघारी पाठवले. श्रीलंकेला ३६ चेंडूंत ९८ धावा असे अशक्यप्राय लक्ष्य आता गाठायचे होते आणि ते शेवटच्या चार फलंदाजांसह शक्य नव्हतेच. रचीनने त्याच्या ४ षटकांत २७ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. श्रीलंकेला २० षटकांत ८ बाद १०७ धावाच करता आल्या आणि न्यूझीलंडने हा सामना जिंकला. वेल्लालगे २९ धावांवर बाद झाला. .Pakistan semifinal equation after SL vs NZग्रुप २ मधून इंग्लंडने ४ गुणांसह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. पाकिस्तान व न्यूझीलंड यांना पावसामुळे सामना रद्द झाल्याने प्रत्येकी १ गुण मिळाला होता. त्यात आज न्यूझीलंडने श्रीलंकेला पराभूत करून गुणसंख्या ३ वर नेली आहे. त्यांचा शेवटचा सामना इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. पाकिस्तानचा शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध आहे. पाकिस्तानने हा सामना गमावला ,तर त्यांचे आव्हान संपुष्टात येईल. जर पाकिस्तान जिंकला तर त्यांचेही ३ गुण होतील आणि न्यूझीलंडचा इंग्लंडकडून पराभव त्यांना हवा असेल, अशात दोन्ही संघांचे ३ गुण होतील आणि नेट रन रेट निर्णायक भूमिका बजावेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.