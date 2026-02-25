Cricket

SL vs NZ, T20 WC: न्यूझीलंडची उपांत्य फेरीच्या दिशेने वाटचाल! श्रीलंकेचे आव्हान संपुष्टात, जाता जाता पाकिस्तानची लावली वाट

Pakistan semifinal equation after SL vs NZ match : T20 World Cup स्पर्धेत न्यूझीलंडने श्रीलंकेवर महत्त्वपूर्ण विजय मिळवत उपांत्य फेरीकडे मोठे पाऊल टाकले आहे. या पराभवामुळे श्रीलंका बरोबरच पाकिस्तानच्याही आशांना मोठा धक्का बसला आहे.
New Zealand Knock Sri Lanka Out; Pakistan’s Semifinal Hopes Take a Hit

Swadesh Ghanekar
New Zealand victory over Sri Lanka : न्यूझीलंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल टाकले आहे. सुपर ८ च्या लढतीत त्यांनी सहयजमान श्रीलंकेवर दणदणीत विजयाची नोंद केली आणि ३ गुणांसह ग्रुप २ च्या तालिकेतील दुसरे स्थानावरील आपली जागा मजबूत केली. न्यूझीलंडचे आता ३ गुण झाले आहेत आणि पाकिस्तान १ गुणासह अजूनही स्पर्धेत आहे. श्रीलंका मात्र दोन पराभवांमुळे स्पर्धेबाहेर फेकले गेले आहेत. आता पाकिस्तानचा शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध आहे आणि त्यात त्यांनी बाजी मारली तर कुठे संधी आहे. पण, त्यासाठीही एक अट आहे...

