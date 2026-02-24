PAK vs ENG, T20 WC: पाकिस्तानचा दुसरा सामनाही रद्द झाला तर? मुंबईतील उपांत्य फेरीचा सामना दुसरीकडे नाही खेळवावा लागणार; जाणून घ्या गणित

PAK vs ENG Super 8 match rain washout qualification scenario : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार सलमान अली आघा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल खेळण्याची स्वप्ने पाहत आहे. पण, त्यांचे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचेही वांदे झाले आहेत. कारण, त्यांचा सुपर ८ मधील पहिलाच सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्यांना एका गुणावर समाधान मानावे लागले. पाकिस्तानचा संघ आज इंग्लंडविरुद्ध पॅल्लेकेल येथे खेळणार आहे, परंतु आजच्या सामन्यातही पाऊस पडल्यास काय? पाकिस्तानचे उपांत्य फेरीच्या स्वप्नांना किती मोठा धक्का असेल? तसे झाल्यास मात्र, मुंबईच्या वानखेडेवर होणारा उपांत्य फेरीचा सामना दुसरीकडे हलवला जाणार नाही, हे निश्चित आहे..Pallekele weather reportAccuWeather च्या अपडेटनुसार पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात पॅल्लेकेल येथे पाऊस पडण्याची शक्यता कमीच आहे. येथील कमाल व किमान तापमान हे अनुक्रमे ३० व १९ डिग्री सेल्सिअस असण्याची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता २ टक्केच आहे, याचा अर्थ सामन्यात फार काळ बाधा निर्माण होणार नाही. त्यामुळे आजचा सामना होण्याची शक्यता अधिक आहे. इंग्लंडने त्यांच्या सुपर ८ मधील पहिल्या सामन्यात यजमान श्रीलंकेला पराभूत केले आहे आणि ते सध्या ग्रुप २ मध्ये टेबल टॉपर आहेत..India vs Pakistan सामना १४ जूनला! ICC च्या निर्णयाने सर्वांना झटका; १२ संघांचा समावेश असलेल्या मोठ्या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक.What happens if PAK vs ENG is washed out?तरी समजा इंग्लंड आणि पाकिस्तान सामना रद्द झालाच, तर राखीव दिवस नसल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण दिले जातील. अशा परिस्थितीत दोन सामन्यानंतर पाकिस्तानचे दोन गुण होतील, तर इंग्लंडचे ३... पाकिस्तानला शेवटच्या साखळी सामन्यात श्रीलंकेचा सामना करायचा आहे आणि तो जिंकून ते ३ गुणांपर्यंत पोहचू शकतील. त्याचवेळी जर न्यूझीलंडने उर्वरित दोन सामन्यांत ( श्रीलंका व इंग्लंड) विजय मिळवल्यास त्यांचे पाच गुण होतील. इंग्लंड व पाकिस्तान यांचे समान गुण असल्याने नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल आणि त्यात इंग्लंड ( २.५५०) सध्या आघाडीवर आहे..पाकिस्तानचा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणारच नसेल तर मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणारा सामना इतरत्र हलवावा लागणार नाही. पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचल्यास भारत-पाकिस्तान सामना कोलंबोत होईल. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यांच्यात हायब्रिड करार झाला आहे आणि त्यामुळेच गट साखळीतील पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळण्यासाठी भारताला कोलंबो येथे जावे लागले होते..IND vs AUS: स्मृती मानधनाला हरमनप्रीत ऐवजी अचानक का करावं लागलं टीम इंडियाचं नेतृत्व? जाणून घ्या कारण.PAK vs ENG squadsपाकिस्तान - साहिबजादा फरहान, सैम आयुब, सलमान अली आघा, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, सलमान मिर्झा, उस्मान तारीक, शाहीन आफ्रिदी, अब्रार अहमद, नसीम शाह, खवाजा नफायइंग्लंड - फिल सॉल्ड, जॉस बटलर, जेकब बेथेल, टॉम बँटम, हॅरी ब्रूक, सॅम कुरन, विल जॅक्स, लाएम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, लुक वूड, जॉश टंग, रेहान अहमद .तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.