PAK vs ENG, T20 WC: “बॉल कुठे, बॅट फिरवतोस कुठे?” बाबर आजमची विकेट चर्चेत; पाकिस्तानचा पायावर कुऱ्हाड मारणारा निर्णय अन् इंग्लंडची सरशी

Pakistan vs England modest target match analysis : पाकिस्तानने करो वा मरो सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या या हंगामात मागील पाच सामन्यांत एकाही संघाने पल्लेकेल येथे टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतली नव्हती. ते का, हे २० षटकानंतर स्पष्ट झाले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी सुरेख कामगिरी करताना पाकिस्तानला जखडून ठेवले. इंग्लंडचे क्षेत्ररक्षण थोडे ढिसाळ दिसले, त्यांनी बरेच झेल टाकले. .ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीतील आव्हान टिकवण्यासाठी पाकिस्तानला आजचा सामना जिंकावाच लागणार आहे. सुपर ८ मधील न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि पाकिस्तानला एका गुणावर समाधान मानावे लागले. आज जिंकल्यास त्यांना उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची संधी मिळेल, अन्यथा इथेच गाशा गुंडाळावा लागेल. कर्णधार सलमान अली आघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. या स्पर्धेत पल्लेकेल येथे झालेल्या पाच सामन्यांत प्रथम एखाद्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. आजच्या सामन्यात फहीमच्या जागी शाहीन आफ्रिदीचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले आहे..इंग्लंड - फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक, सॅम कुरन, विल जॅक्स, लाएम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदील रशीद.पाकिस्तान - साहिबजादा फरहान, सैम आयुब, सलमान आघा, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफ्रिदी, सलमान मिर्झा, उस्मान तारीक.प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या अंगलट आला. सैम आयुब ( ७) व कर्णधार सलमान आघा ( ५) यांना अनुक्रमे जोफ्रा आर्चर व लायम डॉसन यांनी माघारी पाठवले. २ बाद २७ अशा धावसंख्येवरून पाकिस्तानला साहीबजादा फरहान व बाबर आजम ( २५) यांनी सावरले होते. पण, जेमी ओव्हरटनच्या अप्रतिम चेंडूवर पुलशॉल मारण्यासाठी गेलेल्या बाबरचा त्रिफळा उडाला. फरहानने ३५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याच्यासोबतीला फखर जमान उभा राहिला..फरहानने १६व्या षटकात ओव्हरटनला सलग ६,४ खेचले, पण इंग्लंडच्या गोलंदाजाने तिसरा चेंडू यॉर्कर फेकून पाकिस्तानी सलामीवीराला LBW केले. फरहान ४५ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारासह ६३ धावांवर बाद झाला. पुढच्याच षटकात आदिल रशीदच्या गोलंदाजीवर फखर ( २५) झेलबाद झाला. डॉसनला १८वे षटक देऊन इंग्लंडने सर्वांना आश्चर्यचकीत केले, परंतु त्याने दोन विकेट्स घेऊन पाकिस्तानला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. पाकिस्तानला २० षटकांत ९ बाद १६४ धावा करता आल्या. शादाब खानने ११ चेंडूंत २३ धावा केल्या.