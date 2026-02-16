Cricket

SL vs AUS : पथूम निसंका पहिला शतकवीर! श्रीलंका Super 8s मध्ये, ऑस्ट्रेलियाचे नशीब 'आयर्लंड'च्या हाती; जाणून घ्या समीकरण

Australia qualification depends on Ireland vs Zimbabwe match: वर्ल्ड कपमध्ये श्रीलंका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात Pathum Nissanka याने ऐतिहासिक शतक झळकावत स्पर्धेतील पहिला शतकवीर होण्याचा मान पटकावला. त्याच्या दमदार खेळीच्या जोरावर श्रीलंकेने सुपर ८ फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
Swadesh Ghanekar
Sri Lanka qualify for Super 8s after beating Australia : आधी अविश्वसनीय झेल अन् नंतर फलंदाजीत कमाल, पथूम निसंकाने श्रीलंकेला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मध्ये प्रवेश मिळवून दिला. Pathum Nissanka हा या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिला शतकवीर ठरला. श्रीलंकेचा सलग तिसरा विजय ठरला आणि त्यांनी आगेकूच केली. पण, ऑस्ट्रेलियावर स्पर्धेबाहेर जाण्याची नामुष्की ओढावण्याची शक्यता बळावली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा तीन सामन्यांतील हा दुसरा पराभव आहे आणि त्यांचे भविष्य आता आयर्लंड विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यावर अवलंबून राहिले आहे.

