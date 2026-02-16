SL vs AUS : पथूम निसंका पहिला शतकवीर! श्रीलंका Super 8s मध्ये, ऑस्ट्रेलियाचे नशीब 'आयर्लंड'च्या हाती; जाणून घ्या समीकरण

Sri Lanka qualify for Super 8s after beating Australia : आधी अविश्वसनीय झेल अन् नंतर फलंदाजीत कमाल, पथूम निसंकाने श्रीलंकेला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मध्ये प्रवेश मिळवून दिला. Pathum Nissanka हा या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिला शतकवीर ठरला. श्रीलंकेचा सलग तिसरा विजय ठरला आणि त्यांनी आगेकूच केली. पण, ऑस्ट्रेलियावर स्पर्धेबाहेर जाण्याची नामुष्की ओढावण्याची शक्यता बळावली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा तीन सामन्यांतील हा दुसरा पराभव आहे आणि त्यांचे भविष्य आता आयर्लंड विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यावर अवलंबून राहिले आहे. .कर्णधार मिचेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी १०४ धावांची सलामी दिल्यानंतही ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ १८१ धावांत तंबूत परतला. हेडने २९ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावा केल्या, तर मार्शने २७ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारासह ५४ धावांची खेळी केली. दुशान हेमंथाने या दोघांना माघारी पाठवले. त्यानंतर दुनिथ वेल्लालगे ( १-३३), महिश तीक्षणा ( १-३७) व कमिंडू मेंडिस ( १-१९) यांनी फास आवळला. जॉश इंग्लिस ( २७) व ग्लेन मॅक्सवेल ( २२) यांनाही मोठी खेळी करता आली नाही..SL vs AUS, T20 WC: आराsssssरा खतरनाक! ग्लेन मॅक्सवेलचा रिव्हर्स स्विप अन् पथूम निसंकाचा चपळ झेल; सर्वोत्कृष्ट कॅच Video .पथूम निसंकाने टिपलेला अविश्वसनीय झेल या डावाताली विशेष क्षण ठरला. दुष्मंथा चमिराने शेवटच्या षटकात दोन विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाला १८१ धावांवर ऑल आऊट केले. श्रीलंकेची सुरूवात काही खास झाली नाही आणि सलामीवीर कुसल परेरा १ धावेवर मार्कस स्टॉयनिसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. पण, पथूम व कुसल मेंडिस यांनी ९७ धावांची भागीदारी करून श्रीलंकेला विजयी मार्गावर आणले. स्टॉयनिसने १३ व्या षटकात ही जोडी तोडली. मेंडिस ३८ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ५१ धावांवर माघारी परतला..श्रीलंकेला अजूनही ४६ चेंडूंत ७७ धावा करायच्या होत्या आणि हातात ८ विकेट्स होत्या. पवन रत्नेनायकेने येताच सलग दोन चौकार खेचून श्रीलंकेवरील दडपण कमी केले. निसंका मैदानावर उभा राहिला आणि त्याच्या ५२ चेंडूंत १० चौकार व ५ षटकारांसह नाबाद १०० धावांनी श्रीलंकेला ८ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. रत्ननायके १५ चेंडूंत २८ धावांवर नाबाद राहिला. श्रीलंकेने १८ षटकांत २ बाद १८४ धावा केल्या..ENG vs ITA, T20 WC : इंग्लंडचा Super 8s मध्ये प्रवेश! इटलीने 'इंग्रंजां'ना शेवटपर्यंत झुंजवले, फुटबॉलच्या देशाने जिंकली मनं... .Australia’s qualification Scenarioब गटात श्रीलंका ६ गुणांसह अव्वल स्थानावर राहून सुपर ८मध्ये गेला आहे. झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून या गटाची चुरस वाढवली आहे. त्यामुळे आता झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड लढतीवर ऑस्ट्रेलियाची नजर असणार आहे. झिम्बाब्वेने हा सामना जिंकला की ते ६ गुणांसह पुढे जातील. पण, आयर्लंडने बाजी मारल्यास ऑस्ट्रेलियाला संधी असेल. त्यांना ओमानविरुद्ध जिंकून नेट रन रेटच्या हिमतीवर झिम्बाब्वेला मागे टाकता येईल. झिम्बाब्वेचा आताचा नेट रन रेट १.९८४ असा आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचा ०.४१४ असा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.