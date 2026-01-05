Explained : बांगलादेशने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतातील सामने खेळण्यास नकारच दिला तर काय? त्यांच्या जागी कोणाला संधी मिळेल?

What happens if Bangladesh refuse to play T20 World Cup in India? बांगलादेशी खेळाडू मुस्ताफिजूर रहमान ( Mustafizur Rahman)याच्याबद्दल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCC) घेतलेल्या भूमिकेमुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. बीसीसीआयने कोलकाता नाइट रायडर्सला बांगलादेशी गोलंदाजाला रिलीज करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर आता बांगलादेशने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतात खेळण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लिटन दासच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या बांगलादेश संघाने ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतात येण्यास नकार दिला आहे. बांगलादेशचा हाच पवित्रा राहिल्यास, ICC कडे तीन पर्याय आहेत..भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ शी संबंधित अलीकडील घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या (बीसीबी) संचालक मंडळाची एक तातडीची बैठक आज दुपारी आयोजित करण्यात आली होती," असे बीसीबीने एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे. सध्याच्या परिस्थितीचे आणि भारतातील बांगलादेश संघाच्या सुरक्षिततेबाबत वाढत्या चिंतांचे सखोल मूल्यांकन केल्यानंतर आणि बांगलादेश सरकारच्या सल्ल्याचा विचार करून, संचालक मंडळाने निर्णय घेतला की बांगलादेश राष्ट्रीय संघ सध्याच्या परिस्थितीत या स्पर्धेसाठी भारतात जाणार नाही. या निर्णयाच्या प्रकाशात, बीसीबीने औपचारिकपणे ICCला कळवले. बांगलादेशचे सर्व सामने भारताबाहेरील ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा विचार करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे..Viral Video : काय म्हणालास रे... ये इकडे तुला...! किरॉन पोलार्डचा पारा चढला, पाकिस्तानी गोलंदाजाला दाखवली त्याची जागा.बांगलादेशने त्यांची भूमिका बदलली नाही तर...पर्याय १ - बांगलादेशचे सर्व सामने भारताबाहेर म्हणजेच सहयजमान श्रीलंका येथे हलवण्यास, आयसीसी परवानगी देईल. पाकिस्तानच्या संघानेही या स्पर्धेसाठी भारतात येण्यास नकार दिला आहे आणि त्यामुळे भारताला त्यांच्याविरुद्ध खेळण्यासाठी श्रीलंकेत जावे लागणार आहे..पर्याय २ - बांगलादेशने भारतातील त्यांचे सामने खेळण्यास नकार दिल्यास, त्यांचे गुण कापले जातील आणि प्रतिस्पर्धी संघाला दोन गुण मिळतील. १९९६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया व वेस्ट इंडिजने यजमान श्रीलंकेत खेळण्यास नकार दिल्यानंतर गुण कापले गेले होते. २००३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतही न्यूझीलंड व इंग्लंड यांच्या नकारानंतर केनिया व झिम्बाब्वे यांना वॉकओवर दिला गेला होता..IND vs NZ : ऋतुराज गायकवाड न्यूझीलंडविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळू शकणार; BCCI च्या एका अपडेट्सने चित्र बदलणार, श्रेयस अय्यर....पर्याय ३ - जर बांगलादेशने ही स्पर्धाच खेळण्यास नकार दिला, तर त्यांच्याजागी दुसऱ्या संघाला संधी दिली जाऊ शकते. २०१६ च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाने बांगलादेशात येण्यास नकार दिला आणि आयर्लंडला तो वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी मिळाली. पण, या घडीला बांगलादेशच्या जागी कोणत्या संघाला संधी मिळेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.