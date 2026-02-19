Cricket

T20 WC, WI vs ITL : वेस्ट इंडिजच्या शेमार जोसेफचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम यापूर्वी झालाच नव्हता...

Shamar Joseph world record vs Italy Marathi News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील वेस्ट इंडिज विरुद्ध इटली सामन्यात शेमार जोसेफ याने इतिहास घडवला. ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुरुष किंवा महिला यांच्यात असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला.
Shamar Joseph scripted history in the T20 World Cup clash vs Italy

Swadesh Ghanekar
Shamar Joseph Becomes First Player In Cricket's 55-Year History : वेस्ट इंडिज संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आपली अपराजित मालिका कायम राखताना इटलीवर ४२ धावांनी विजय मिळवला. सलग चौथ्या विजयासह वेस्ट इंडिजचा संघ क गटातून अव्वल स्थानासह सुपर ८मध्ये पोहोचला आहे. वेस्ट इंडिजच्या ६ बाद १६५ धावांचा पाठलाग करताना इटलीचा संपूर्ण संघ १८ षटकांत १२३ धावांत तंबूत परतला. या सामन्यात शे होपच्या वादळी खेळीने मैदाना गाजवले, परंतु शेमार जोफेफने वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.

