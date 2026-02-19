Zimbabwe Cricket : सर्व अपराजित संघ एकाच 'ग्रुप'मध्ये! श्रीलंकेला नमवून झिम्बाब्वेने नोंदवले '७' विक्रम; भारताविरुद्ध सामना कधी?

T20 World Cup Zimbabwe 7 big records after beating Sri Lanka : झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अनपेक्षित निकालांची मालिकाच लावली आहे. माजी विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर झिम्बाब्वेने गट साखळीतील शेवटच्या सामन्यात यजमान श्रीलंकेला पराभूत करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. श्रीलंकेचे १७९ धावांचे लक्ष्य झिम्बाब्वेने ६ विकेट्स राखून सहज पार केले आणि ब गटात ते सर्वाधिक ७ गुणांसह सुपर ८ मध्ये गेले आहेत. आता Super 8 मधील ग्रुप १ मध्ये सर्वच टेबल टॉपर झाले आहेत. यात भारत, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका हे प्रत्येकी ८ गुणांसह आपापल्या गटात अव्वल राहिले आहेत. त्यामुळे या ग्रुपच्या सामन्यांची उत्सुकता वाढली आहे. .पथूम निसंका ( ६२) आणि पवन रत्ननायके ( ४४) यांच्या दमदार खेळाने श्रीलंकेला ७ बाद १७८ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेन्नेट ( नाबाद ६३), तदिवानाशे मरुमानी ( ३४), रायन बर्ल ( २३) व कर्णधार सिकंदर रझा ( ४५) यांनी दमदार खेळ केला. झिम्बाब्वेने १९.३ षटकांत ४ बाद १८२ धावा करत विजय पक्का केला. .SL vs ZIM, T20 WC: झिम्बाब्वेचा आणखी एक दे धक्का! ऑस्ट्रेलियानंतर यजमान श्रीलंकेला नमवले; टीम इंडियाला आव्हान दिले.झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत पाच अनपेक्षित निकाल नोंदवले आहेत.२००७ - वि. वि. ऑस्ट्रेलिया, केप टाऊन२०२२ - वि. वि. आयर्लंड, हॉबर्ट२०२२ - वि. वि. पाकिस्तान, पर्थ२०२६ - वि. वि. ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो२०२६ - वि. वि. श्रीलंका, कोलंबोकोलंबोच्या खेळपट्टीवरील हा दुसरा सर्वात मोठा लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. यापूर्वी २०१८ मध्ये बांगलादेशने २१५ धावांचा पाठलाग केला होता. श्रीलंकेविरुद्ध हा ट्वेंटी-२०तील दुसरा सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. यापूर्वी इंग्लंडने २०१४ मध्ये चत्तोग्राम येथे १९० धावांचे लक्ष्य पार केले होते. आता भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात २६ फेब्रुवारीला चेन्नईत होणाऱ्या सामन्याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे..६९सिकंदर रझा आणि ब्रायन बेन्नेट यांनी आज ६९ धावांची भागीदारी केली, जी झिम्ब्बावेसाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील तिसऱ्या विकेटसाठी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी हा विक्रम ब्रायन टेलर व ब्रायर बेन्नेट यांच्या ( ६८ धावा) नावावर होता.१६सिकंदर रझाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्तंय १६ षटकार मारले आहेत आणि झिम्बाब्वेकडून ही सर्वाधिक संख्या आहे. यापूर्वी चिगुंबुराने १२ षटकार खेचले होते..३६०झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यांच्यात आज एकूण ३६० धावा झाल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उभय संघांमधील या सर्वाधिक धावा ठरल्या.१७९झिम्बाब्वेने आज १७९ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला, जो त्यांचा ट्वेंटी-२०तील दुसरा सर्वोच्च पाठलाग ठरला. २०२३ मध्ये त्यांनी नामिबियाविरुद्ध १९९ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता. २०२१ मध्ये स्कॉटलंडविरुद्ध त्यांनी १७८ धावा करून विजय मिळवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.