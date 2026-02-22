T20 World Cup Group 2 Standing: इंग्लंडच्या विजयाने सुपर ८ च्या गटात मोठा उलटफेर; श्रीलंकेसह पाकिस्तानचंही वाढलं टेंशन; जाणून घ्या उपांत्य फेरीचं समीकरण

Pakistan Qualification Hangs in Balance After England win vs Sri Lanka : इंग्लंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सुपर ८ मधील लढतीत यजमान श्रीलंकेवर ५१ धावांनी विजय मिळवला. इंग्लंडने १४६ धावांचा यशस्वी बचाव करताना सुपर ८मधील ग्रुप २ मध्ये अव्वल स्थानी झेप घेतली आहे. इंग्लंडचा हा श्रीलंकेविरुद्धचा दुसरा सर्वात कमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. यापूर्वी २०२६ मध्ये त्यांनी कँडी येथेच ९ बाद १२८ धावांचा यशस्वी बचाव केला होता. एकंदर त्यांचा हा चौथा सर्वात कमी लक्ष्याचा यशस्वी बचाव ठरला. आजच्या सामन्यात पॉवर प्लेमध्ये तीन विकेट्स घेणाऱ्या विल जॅक्सला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. .आजच्या सामन्यात फिल सॉल्टने ६२ धावांची खेळी केली, त्याला इंग्लंडच्या फिरकीपटूंनी चांगली साथ दिली. विल जॅक्सच्या तीन विकेट्सनंतर, लिएम डॉसनने दोन व आदिल राशीदने २ विकेट्स घेतल्या. इंग्लंडच्या फिरकीपटूंनी मिळून सात विकेट्स घेतल्या, ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील एका सामन्यातील सर्वोतम कामगिरी आहे. श्रीलंकेविरुद्ध हा लक्ष्याचा यशस्वी बचाव करणारी दुसरी निचांक धावसंख्या आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये कोलंबो येथे वेस्ट इंडिजने ६ बाद १३७ धावांचा ( ३६ धावांनी विजयी) यशस्वी बचाव केला होता..T20 WC, IND vs SA: अक्षर पटेलला संधी नाहीच; दक्षिण आफ्रिका संघात तब्बल ४ बदल; Super-8 सामन्यासाठी पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन.इंग्लंडने यशस्वीरित्या बचाव केलेले सर्वात कमी धावसंख्या ( T20I)१२८/९ विरुद्ध श्रीलंका, पल्लेकेले, २०२६ (१२ धावांनी विजय)१२९/६ विरुद्ध पाकिस्तान, अबू धाबी, २०१२ (५ धावांनी विजय)१४२/७ विरुद्ध अफगाणिस्तान, दिल्ली, २०१६ वर्ल्ड कप (१५ धावांनी विजय)१४६/९ विरुद्ध श्रीलंका, पल्लेकेले, २०२६ वर्ल्ड कप (५१ धावांनी विजय).इंग्लंडचा हा ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमधील सलग १२ वा विजय आहे, फक्त पाकिस्तान संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध या फॉरमॅटमध्ये सलग १५ विजय मिळवले आहेत. इंग्लंडचा आजचा ५१ धावांनी विजय हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील दुसरा मोठा विजय ठरला. २०१२ मध्ये कोलंबोत त्यांनी अफगाणिस्तानवर ११६ धावांनी विजय मिळवला होता..SL vs ENG, T20 WC: अनपेक्षित निकाल! श्रीलंकन ढेपाळले, इंग्लडचा Super 8 मध्ये एकतर्फा विजय; पाकड्यांच्या मनात घबराट....Super Eights, Group 2 Point Tableइंग्लंडने आजच्या विजयासह सुपर ८मधील ग्रुप २ मध्ये २ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. न्यूझीलंड व पाकिस्तान यांचा कालचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता आणि त्यामुळे दोघांना प्रत्येकी १ गुण दिला गेला आहे. आता इंग्लंडचा पुढील सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे आणि यात विजय मिळवून ते उपांत्य फेरीतील जागा पक्की करण्याच्या दिशेने आगेकूच करतील. पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचायचे असेल तर उर्वरित दोन्ही ( वि. इंग्लंड आणि वि. श्रीलंका) सामन्यांत विजय मिळवावे लागणार आहेत..न्यूझीलंडच्या बाबतीतही ( वि. श्रीलंका व वि. इंग्लंड) हेच समीकरण असेल. श्रीलंका उर्वरित दोन सामने ( वि. न्यूझीलंड व वि. पाकिस्तान) जिंकून ४ गुणांपर्यंत पोहोचतील. अशा परिस्थितीत नेट रन रेट महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सध्या इंग्लंडचा नेट रन रेट २.५५० असा जबरदस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.