Cricket

T20 World Cup Group 2 Standing: इंग्लंडच्या विजयाने सुपर ८ च्या गटात मोठा उलटफेर; श्रीलंकेसह पाकिस्तानचंही वाढलं टेंशन; जाणून घ्या उपांत्य फेरीचं समीकरण

T20 World Cup Super 8 Standings: सुपर ८ फेरीतील गट २ मध्ये इंग्लंडच्या विजयाने मोठी उलथापालथ झाली आहे. श्रीलंकेविरुद्ध ५१ धावांनी विजय मिळवत इंग्लंडने केवळ दोन गुणच मिळवले नाहीत, तर नेट रनरेटमध्येही मोठी आघाडी घेतली. या पराभवामुळे श्रीलंकेची उपांत्य फेरीची वाट अधिक कठीण झाली आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानचंही टेंशन वाढलं आहे.
England’s win over Sri Lanka has changed the T20 World Cup Super 8 Group 2 standings

England’s win over Sri Lanka has changed the T20 World Cup Super 8 Group 2 standings

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan Qualification Hangs in Balance After England win vs Sri Lanka : इंग्लंडने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सुपर ८ मधील लढतीत यजमान श्रीलंकेवर ५१ धावांनी विजय मिळवला. इंग्लंडने १४६ धावांचा यशस्वी बचाव करताना सुपर ८मधील ग्रुप २ मध्ये अव्वल स्थानी झेप घेतली आहे. इंग्लंडचा हा श्रीलंकेविरुद्धचा दुसरा सर्वात कमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. यापूर्वी २०२६ मध्ये त्यांनी कँडी येथेच ९ बाद १२८ धावांचा यशस्वी बचाव केला होता. एकंदर त्यांचा हा चौथा सर्वात कमी लक्ष्याचा यशस्वी बचाव ठरला. आजच्या सामन्यात पॉवर प्लेमध्ये तीन विकेट्स घेणाऱ्या विल जॅक्सला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Sri Lanka Cricket
England Cricket Team
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Sri Lanka cricket news

Related Stories

No stories found.