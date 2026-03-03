Cricket

IND vs ENG: चंद्रग्रहणात सराव... नको रे बाबा! भारतीय संघाने वानखेडेवरील सरावाची वेळ बदलली, सूर्याच्या संघाने 'ती' वेळ टाळली

Lunar eclipse impact on India cricket team practice: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीपूर्वी भारतीय संघाच्या सराव वेळेत अनपेक्षित बदल करण्यात आला. चंद्रग्रहणामुळे भारतीय संघाने वानखेडेवरील नियोजित सराव सत्र पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
IND VS ENG SEMI-FINAL: LUNAR ECLIPSE FORCES INDIA TO CHANGE TRAINING SCHEDULE

IND VS ENG SEMI-FINAL: LUNAR ECLIPSE FORCES INDIA TO CHANGE TRAINING SCHEDULE

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India changed training schedule due to lunar eclipse : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीपूर्वी सराव सत्राच्या वेळेत अचानक बदल केल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. भारत-इंग्लंड यांच्यात ५ मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीचा सामना होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही संघ आज सरावाला मैदानावर उतरणार होते. इंग्लंडने त्यांचा सराव नियोजित २ ते ५ वेळेत केला. भारतीय संघ सायंकाळी ६ वाजता सरावाला सुरूवात करणे अपेक्षित होते. मीडिया मॅनेजरने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय संघ सायंकाळी ६ ते रात्री ९ या कालावधीत वानखेडेवर सराव करणार होता.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Lunar Eclipse
IND vs ENG
ICC Mens T20 World Cup
ENG vs IND
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.