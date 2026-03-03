IND vs ENG: चंद्रग्रहणात सराव... नको रे बाबा! भारतीय संघाने वानखेडेवरील सरावाची वेळ बदलली, सूर्याच्या संघाने 'ती' वेळ टाळली

India changed training schedule due to lunar eclipse : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीपूर्वी सराव सत्राच्या वेळेत अचानक बदल केल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. भारत-इंग्लंड यांच्यात ५ मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीचा सामना होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही संघ आज सरावाला मैदानावर उतरणार होते. इंग्लंडने त्यांचा सराव नियोजित २ ते ५ वेळेत केला. भारतीय संघ सायंकाळी ६ वाजता सरावाला सुरूवात करणे अपेक्षित होते. मीडिया मॅनेजरने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय संघ सायंकाळी ६ ते रात्री ९ या कालावधीत वानखेडेवर सराव करणार होता..पण, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने सराव सत्राच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. आज खग्रास चंद्रग्रहण दुपारी ३:२० मिनिटांनी सुरु झालं, संध्याकाळी ६:४६ मिनिटांपर्यंत होतं. भारतात संध्याकाळी ०६:२६ वाजता चंद्र दिसेल आणि जास्तीत जास्त दृश्यमानता संध्याकाळी ०६:३३ ते ०६:४० पर्यंत सुरू होईल. त्यामुळेही कदाचित भारतीय संघाने सरावाची वेळ बदलण्याचा निर्णय घेतला असावा. ."चंद्रग्रहण असल्याने, काहीही चांगले करणे टाळावे, असे संघाला वाटले. भारत इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य फेरीचा सामना खेळणार असल्याने संघ सकारात्मक सुरुवात करू इच्छित होता. अनेकांना वाटले की सराव वेळ संध्याकाळी ६:४० पर्यंत वाढवता येतो. संघ व्यवस्थापनाने त्याला सहमती दर्शवली आणि सराव एक तास पुढे ढकलण्यात आला," असे सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले..भारतीय संघ स्पर्धेदरम्यान प्रार्थना आणि धार्मिक विधींचे पालन करत आहे. खेळाच्या आदल्या दिवशी संघ आणि खेळाडू विविध मंदिरांमध्ये जाताना दिसले आहेत. सामन्यांपूर्वी खेळाडू कोलकाता आणि इतर ठिकाणी मंदिरात गेले होते. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व खेळाडू उद्या मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिरात दर्शनासाठी जाणार आहेत..IND vs ENG, Semi: भारताने इंग्लंडविरुद्ध कोणती Playing XI खेळवावी? रवी शास्त्री, रिकी पाँटिंग यांचा सल्ला; म्हणाले, अभिषेकला तर....भारत-इंग्लंड यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ५ लढती झाल्या आहेत आणि त्यापैकी ३ भारताने जिंकल्या आहेत. २०२२ मध्ये इंग्लंडने भारताला उपांत्य फेरीत पराभूत करून जेतेपदाचा प्रवास केला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये रोहितच्या संघाने उपांत्य फेरीत इंग्लंडला धूळ चारली होती आणि नंतर जेतेपद पटकावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.