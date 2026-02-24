चिंता वाढवणारी बातमी! भारताचा स्टार फलंदाज तातडीने संघाची साथ सोडून घरी परतला; आज सरावालाही नाही आला, कारण...

Indian cricket team practice session news Chennai : भारतीय संघाला उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी सुपर ८ मधील उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणे गरजेचे आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताला सुपर ८मध्ये पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर भारताच्या रणनीतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि त्यामुळेच गुरुवारी ( २६ फेब्रुवारी) झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यासाठी टीम इंडिया चेन्नईच्या मैदानावर कसून सराव करताना दिसली. पण, भारतीय संघाच्या ताफ्यात एक खेळाडू कुणालाच दिसला नाही आणि आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार त्या खेळाडूच्या घरी इमर्जन्सी आली आहे..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत भारतीय संघ १११ धावांवर तंबूत परतला आणि त्यांना ७६ धावांनी हार पत्करावी लागली. त्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट -३.८०० इतका खाली गेला आहे. आता उर्वरित दोन सामने मोठ्या फरकाने जिंकण्यासोबतच नेट रन रेट सुधारणा, असे दुहेरी आव्हान टीम इंडियासमोर आहे. त्यासाठी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळण्याचा अंदाज आहे. संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव व इशान किशन यांनी आज फिरकी गोलंदाजीवर चांगला सराव केला..T20 World Cup Tickets: उपांत्य फेरी, अंतिम फेरीच्या तिकिटांच्या विक्रीला सुरुवात; मुंबईत होणाऱ्या सामन्याचे तिकीट कुठे खरेदी कराल?.त्याचवेळी अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्थी, अर्शदीप सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर व कुलदीप यादव हे गोलंदाजी करताना दिसले. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचे संजूच्या पदलालित्यावर विशेष लक्ष होते. संजूला झिम्बाब्वेविरुद्ध संधी मिळू शकते. पण, या सर्वात रिंकू सिंग ( Rinku Singh) दिसला नाही. बराच वेळ त्याची वाट पाहिली गेली, परंतु हाती आलेल्या माहितीनुसार रिंकूच्या वडिलांची तब्येत बरी नाही आणि त्यांना पाहण्यासाठी तो घरी परतला आहे. तो लवकरच संघात परतेल असे सांगण्यात येत आहे..रिंकूला या वर्ल्ड कप स्पर्धेत फार काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्याने पाच सामन्यांत अनुक्रमे ६, १, नाबाद ११, नाबाद ६, ० अशा धावा केल्या आहेत. झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याला विश्रांती दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे आणि त्याच्या जागी कुलदीप यादव किंवा संजू सॅमसन यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. .Team India Semi Final Scenario : टीम इंडियाला नेट रन रेट रडवणार! झिम्बाब्वेविरुद्ध ११ षटकं अन् विंडीजविरुद्ध १८३ धावांनी विजय... तिसरं समीकरणही लैय अवघड.रिंकू सिंगचे वडील गेल्या एक वर्षापासून एनसीआर क्षेत्रातील एका मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये कर्करोगावर उपचार घेत आहेत, परंतु गेल्या काही दिवसांत त्यांची प्रकृती खालावली. रिंकूच्या परतीच्या तारखेबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.