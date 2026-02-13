USA vs NED : अमेरिकेच्या विजयात पुणे, मुंबईचे खेळाडू चमकले; नेदरलँड्सचा पराभव पाकिस्तानच्या पथ्यावर, अ गटाचे चित्र स्पष्ट

Pakistan qualification scenario after USA vs NED Marathi : अमेरिकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अ गटातील आजच्या लढतीत नेदरलँड्सवर ९३ धावांनी विजय मिळवला. अमेरिकेच्या ६ बाद १९६ धावांचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सचा संपूर्ण संघ १५.५ षटकांत १०३ धावांवर ऑल आऊट झाला. साईतेजा मुक्कामल्ला आणि पुण्याच्या शुभम रांजणे ( Shubham Ranjane) यांच्या फटकेबाजीच्या जोरावर अमेरिकेने मोठी धावसंख्या उभी केली. त्यानंतर मुंबईच्या हरमीत सिंग ( Harmeet Singh) याने गोलंदाजीत कमाल केली. त्याला शॅडली व्हॅन व मोहम्मद मोहसिन यांची साथ मिळाली. अमेरिकेच्या या विजयाने अ गटातील चुरस आणखी वाढली आहे. .कर्णधार मोनाक पटेलने २२ चेंडूंत ३६ आणि शायन जहांगिरने १४ चेंडूंत २० धावा करताना अमेरिकेला चांगली सुरुवात करून दिली. त्यानंतर संजय कृष्णमुर्ती एक धावेवर बाद झाला. साईतेजा व शुभम यांनी नेदरलँड्सच्या गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेतला. साईतेजाने ५१ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांच्या मदतीने ७९ धावांची खेळी केली. शुभमने २४ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह नाबाद ४८ धावा केल्या. बॅस डे लीडने ३ विकेट्स घेतल्या. .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या नेदरलँड्सकडून बॅस डे लीडने सर्वाधिक २३ धावांची खेळी केली. फिरकीपटू हरमीत सिंगने २१ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. सॅडली व्हॅनने २१ धावांत ३ ,तर मोहम्मदने १९ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. नेदरलँड्सचा संघ १५.५ षटकांत १०३ धावांवर तंबूत परतला..पाकिस्तानला फायदा कसा?अ गटातील या सामन्यात विजय मिळवून अमेरिकेने तालिकेत २ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. या गटात भारत व पाकिस्तान प्रत्येकी ४ गुणांसह आघाडीवर आहेत. नेदरलँड्स ( २) चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. हा सामना नेदरलँड्सने जिंकला असता तर ते ४ गुणांसह पाकिस्तानला टक्कर द्यायला आले असते. मग पाकिस्तानला भारत व नामिबियाविरुद्धचा सामना जिंकावा लागला असता. पण, अमेरिकेच्या विजयाने पाकिस्तानचा मार्ग मोकळा झाला. आता त्यांना नामिबियाविरुद्धचा विजय पुरेसा आहे..T20 World Cup : यूएईचा थरारक विजय अन् अफगाणिस्तानचे स्पर्धेतील पॅकअप जवळपास निश्चित! ड गटात मोठी उलथापालथ .अमेरिकेला उर्वरित एका सामन्यात नामिबियाचा सामना करायचा आहे आणि त्यांनी जरी विजय मिळवला ते ४ गुणांवरच राहतील, परंतु आताच त्यांचा नेट रन रेट -०.०३१ असा आहे, यात फार सुधारणा होणे अपेक्षित नाही. पाकिस्तान ०.९३२ नेट रन रेटसह आघाडीवर आहे. भारत रविवारी पाकिस्तानला नमवून सहज सुपर ८ मध्ये पोहोचतोय. भारताचा शेवटचा साखळी सामना नेदरलँड्सविरुद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.