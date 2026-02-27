T20 World Cup : न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामना पाकिस्तानसाठी का आहे महत्त्वाचा? आजच शेजाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम होणार...

How NZ vs ENG result affects Pakistan points table? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी सुपर ८च्या आपापल्या गटातून उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का केला आहे. आज ग्रुप २ मध्ये इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात सामना होणार आहे. पण, या दोन्ही संघांव्यतिरिक्त या सामन्याकडे पाकिस्तान संघाचेही लक्ष लागले आहे. इंग्लंडने आधीच उपांत्य फेरीत प्रवेश केला असला तरी या सामन्यातील निकाल हा पाकिस्तानला घरचा रस्ता दाखवणारा ठरू शकतो. त्यामुळेच सलमान अली आघाचा संघ आज हा सामना पाहायला बसल्यास आश्चर्य वाटायला नको..इंग्लंडने ग्रुप २ मध्ये दोन विजय मिळवून ४ गुणांसह उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का केला आहे. याच गटात न्यूझीलंड ३ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तानविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने न्यूझीलंडला एका गुणावर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर त्यांनी सह यजमान श्रीलंकेला पराभूत केले आणि गुणांची संख्या ३ अशी केली..T20 World Cup : वेस्ट इंडिजविरुद्ध मॅच पावसामुळे रद्द झाली तर भारत वर्ल्डकपधून बाहेर पडणार? कसं असेल समीकरण?.आज न्यूझीलंडने इंग्लंडला पराभूत केल्यास ते ५ गुणांसह उपांत्य फेरीची जागा पक्की करतील. पाकिस्तानचा एकच सामना शिल्लक आहे आणि शनिवारी त्यांनी श्रीलंकेला पराभूत केल्यास ते ३ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतील. अशा परिस्थितीत इंग्लंडचा आजच्या सामन्यात विजय होणे पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा आहे. किवी आज हरले, तर त्यांची गाडीही ३ गुणांवरच अडकेल. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला पराभूत करून पाकिस्तानही ३ गुणांची कमाई करेल..न्यूझीलंड व पाकिस्तान यांचे प्रत्येकी ३ गुण राहिल्यास नेट रन रेट पाहिला जाईल. न्यूझीलंडचा सध्याचा नेट रन रेट ३.०५० असा आहे, तर पाकिस्तानचा -०.४६१ इतका नकारात्मक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला श्रीलंकेवर मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल. तरच ते नेट रन रेटमध्ये न्यूझीलंडला मागे टाकू शकतात. आज इंग्लंड जिंकल्यास ते ग्रुप २ मध्ये अव्वल स्थानावर राहतील आणि उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना ग्रुप १ मधील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघासोबत होईल..IND vs ZIM, T20 WC: हार्दिक पांड्याचे सलाम-ए-इश्क! दोन षटकार.. शेवटच्या चेंडूवर फिफ्टी.. माहिका शर्माला फ्लाइंग Kisssss Video Viral.सध्याच्या घडीला ग्रुप १ मध्ये दक्षिण आफ्रिका टॉपर आहे आणि झिम्बाब्वेविरुद्ध त्यांचा शेवटचा गट सामना आहे. तो जिंकून ते ६ गुणांसह अव्वल कायम राहतील. दुसऱ्या क्रमांकासाठी भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात चुरस आहे. १ तारखेला इडन गार्डनवर भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यातील विजेता उपांत्य फेरीत आपली जागा पक्की करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.