AUS vs ZIM : झिम्बाब्वेचा खळबळजनक विजय! ऑस्ट्रेलियाला १९ वर्षानंतर नमवले; सुपर कॅच, भन्नाट गोलंदाजी अन् सुरेख फलंदाजी...

T20 World Cup Australia vs Zimbabwe Marathi Live Update: झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी संघर्ष करण्यास भाग पाडले. दमदार फलंदाजी, उल्लेखनीय गोलंदाजी आणि शिस्तबद्ध क्षेत्ररक्षण... या जोरावर झिम्बाब्वेने या वर्ल्ड कपमधील धक्कादायक निकाल लावला़. ऑस्ट्रेलियाचा मॅट रेनशॉ व ग्लेन मॅक्सवेल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने २९ धावांवर ४ फलंदाज गमावले होते. झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी ऑसींची धावगती संथ ठेवली होती आणि त्यामुळे त्यांच्यावर दडपण वाढत गेले. १८व्या षटकात Munyonga ने घेतलेला अविश्वसनीय झेल सामन्याला कलाटणी देणारा ठरला..चांगल्या सुरुवातीनंतर झिम्बाब्वेला २ बाद १६९ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत सलामीवीर ब्रायन बेन्नेट्ट व तडिवानाशे मारुमानी यांनी ७.३ षटकांत ६१ धावा फलकावर चढवल्या. मारुमानी २१ चेंडूंत ७ चौकारांसह ३५ धावा केल्या. त्यानंतर रायन बर्लने सलामीवीर ब्रायनसह ७० धावा जोडल्या. पण, ऑस्ट्रेलियाने शेवटच्या सहा षटकांत पुनरागमन केले. बर्ल ३५ धावांवर बाद झाल्यानंतर झिम्बाब्वेच्या धावांची गती मंदावली. ब्रायन ५६ चेंडूंत ७ चौकारांसह ६४ धावांवर नाबाद राहिला आणि कर्णधार सिकंदर रझाने १३ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह नाबाद २५ धावा केल्या..IND vs PAK : पाकड्यांनी लायकी दाखवली! इंग्लिश फॅन्सला धक्काबुक्की, धमकी अन्... पाकिस्तानी मार खाणारच होता, पण... Video.झिम्बाब्वेने २००७ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले होते आणि आजही तसाच करिष्मा घडेल असे सुरुवातीला वाटले. झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझारबानीने सातत्य कायम राखताना ऑस्ट्रेलियाला सुरुवातीलाच धक्के दिले. दुसऱ्या षटकात जॉश इंग्लिस ( ८ ) झेलबाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकाची नव्याने मिळालेल्या जबाबदारीवर कॅमेरून ग्रीन ( ०) पुन्हा अपयशी ठरला. ब्रॅड इव्हान्सच्या चेंडूवर त्याने यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल दिला..मुझारबानी व इव्हान्स यांनी आणखी एक धक्का देताना टीम डेव्हिड ( ०) व कर्णधार ट्रॅव्हिस हेड ( १७) यांना बाद करत ऑस्ट्रेलियाची अवस्था ४ बाद २९ अशी दयनीय केली. ग्लेन मॅक्सवेल व मॅट रेनशॉ मैदानावर उभे राहिले, परंतु झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी त्यांना जखडून ठेवले होते. झिम्बाब्वेच्या क्षेत्ररक्षकांनीही जबरदस्त कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलियाची धावगती खूपच संथ होती आणि झिम्बाब्वेच्या विजयाची टक्केवारी वाढताना दिसली. ऑस्ट्रेलियाने १३.३ षटकांत शंभर धावा पूर्ण केल्या..३६ चेंडूंत ६५ धावांची गरज असताना रायन बर्लने झिम्बाब्वेला मोठी विकेट मिळवून दिली. ३२ चेंडूंत १ चौकार व १ षटकारांसह ३१ धावा करणारा मॅक्सवेल त्रिफळाचीत झाला. चेंडू त्याच्या बॅटला लागून यष्टींवर आदळला. मार्कस स्टॉयनिसच्या डाव्या हाताला दुखापत झाली होती, परंतु तो तरीही मैदानावर उतरला. रेनशॉने ३४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना ऑस्ट्रेलियाच्या आशा कायम राखल्या. पण, स्टॉयनिस मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात ६ धावांवर झेलबाद झाला. वेलिंग्टन मसाकाझ्जाने ही विकेट घेतली..ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या ३ षटकांत ४१ धावा करायच्या होत्या आणि ४ विकेट्स त्यांच्या हातात होत्या. बेन ड्वॉरशूईसने हात मोकळे करण्याचा चांगला प्रयत्न केला आणि चेंडू डीप मिडविकेटच्या दिशेने भिरकावला, परंतु मुनायोंगाने अविश्वसनीय झेल टिपला आणि इव्हान्सला सामन्यातील तिसरी विकेट मिळवून दिली. ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या १२ चेंडूंत अजूनही ३४ धावा करायच्या होत्या. १९ व्या षटकात ऑस्ट्रेलियाचा सेट फलंदाज मॅट रेनशॉ झेलबाद झाला. त्याने ४४ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारांनी ६५ धावा केल्या. ब्लेसिंग मुझाराबानीने ही विकेट घेतली. त्याच षटकात अॅडम झम्पाचा ( २) त्रिफळा उडवून ब्लेसिंगने झिम्बाब्वेला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणून बसवले. ब्लेसिंगने ४-०-१७-४ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. .६ चेंडूंत २९ धावा त्यांना करायच्या होत्या आणि १ विकेट हातात होती. २० व्या षटकाचा पहिला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या मागून चौकार गेला अन् दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव मिळाली. इव्हान्सने तिसरा चेंडू निर्धाव टाकला आणि त्यावर एक धाव घेण्याच्या प्रयत्नात मॅथ्यू कुहनेमन रन आऊट झाला. झिम्बाब्वेने २३ धावांनी हा सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.