USA vs NAM : अमेरिकेचा विजय, पाकिस्तानवर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट! Super 8s चे गणितच बदलले, मोठी उलथापालथ

T20 World Cup USA Beat Namibia Marathi Cricket News: वर्ल्ड कपमध्ये अमेरिकेने नामिबियावर मिळवलेल्या विजयामुळे गटातील समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. या निकालाचा सर्वात मोठा फटका पाकिस्तानला बसू शकतो. सुपर ८ फेरीसाठीची शर्यत अधिकच रंगतदार झाली असून पाकिस्तानवर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट घोंगावत आहे.
T20 World Cup USA Beat Namibia Marathi Cricket News: कर्णधार मोनांक पटेल आणि संजय कृष्णामुर्ती यांच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर अमेरिकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत नामिबियासमोर मोठे आव्हान उभे केले. त्यानंतर अमेरिकेच्या गोलंदाजांनी सुरेख मारा करताना संघाला विजय मिळवून दिला आणि त्याचं टेंशन पाकिस्तान संघाला आले आहे. अमेरिकेच्या या विजयाने अ गटातील समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे आणि पाकिस्तानवर स्पर्धेबाहेर जाण्याची नामुष्की ओढावली जाईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

