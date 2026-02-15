USA vs NAM : अमेरिकेचा विजय, पाकिस्तानवर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट! Super 8s चे गणितच बदलले, मोठी उलथापालथ

T20 World Cup USA Beat Namibia Marathi Cricket News: कर्णधार मोनांक पटेल आणि संजय कृष्णामुर्ती यांच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर अमेरिकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत नामिबियासमोर मोठे आव्हान उभे केले. त्यानंतर अमेरिकेच्या गोलंदाजांनी सुरेख मारा करताना संघाला विजय मिळवून दिला आणि त्याचं टेंशन पाकिस्तान संघाला आले आहे. अमेरिकेच्या या विजयाने अ गटातील समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे आणि पाकिस्तानवर स्पर्धेबाहेर जाण्याची नामुष्की ओढावली जाईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे..प्रथम फलंदाजी करताना अमेरिकेने ४ बाद १९९ धावा केल्या. ही सलंग्न देशांच्या संघाने वर्ल्ड कपमध्ये केलेली दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. याआधी याच स्पर्धेत स्कॉटलंडने इटलीविरुद्ध ४ बाद २०७ धावा केल्या होत्या.मोनांक पडेलने ३० चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारासह ५२ धावा केल्या. त्यानंतर संज कृष्णामुर्तीने ३३ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांचा पाऊस पाडून ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. शयन जहांगिर ( २२), मिलिंद कुमार ( २८) आणि साइतेजा मुक्कामल्ला ( १७) यांनी चांगले योगदान दिले..USA vs NAM Controvarsy : नामिबियाच्या कॅप्टनने झेल टिपला, पण निर्णय नाबाद दिला गेला! No Ball नव्हता, तरीही नेमका काय झाला राडा? .लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीवीर लॉरेन स्टीनकॅम्पने ३९ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ५८ धावा चोपल्या. पण, त्याला अपेक्षित साथ मिळाली नाही. जॅक प्रायलिक ( १९), जॅन निकोल ( २८) यांनी हातभार लावला. पण, नामिबियाचा पराभव निश्चित झाला होता. अमेरिकेच्या गोलंदाजांच्या यॉर्कर माऱ्यासमोर नामिबायाचे फलंदाज निष्प्रभ ठरले. अमेरिकेने हा सामना ३१ धावांनी जिंकला..अमेरिकेने या विजयासह अ गटात ४ गुणांची कमाई केली. ते आता भारत-पाकिस्तानच्या बरोबरीत आले आहेत. भारताचा नेट रन रेट ३.०५० असल्याने त्यांना या निकालाचा फार फटका बसणार नाही, परंतु ०.९३२ नेट रन रेट असलेल्या पाकिस्तानसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. भारताविरुद्धचा पराभव त्यात भर पाडू शकतो. अमेरिकेचा या विजयानंतर नेट रन रेट ०.७९ असा आहे जो पाकिस्तानच्या कमीच आहे. पण, आज पाकिस्तान हरल्यास अमेरिका तालिकेत पुढे जाईल. पाकिस्तानचा शेवटचा सामना नामिबियाविरुद्ध आहे आणि ते तो सहज जिंकतील असा अंदाज आहे. पण, क्रिकेटमध्ये काहीही घडू शकते. अमेरिकेचे सर्व सामने संपले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.