IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया संघाला मोठा धक्का! अनुभवी खेळाडू बाहेर, २३ वर्षीय क्रिकेटरला संधी
Tanveer Sangha Replaces Adam Zampa for Australia’s T20I Series Against India: २९ ऑक्टोबरपासून भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना ऍडम झाम्पा मुकणार आहे, त्याच्या जागेवर २३ वर्षीय खेळाडूची निवड झाली आहे.
Summary
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका सुरू होणार आहे.
पण अनुभवी ऍडम झाम्पा सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकणार आहे.
त्यामुळे त्याच्या जागेवर २३ वर्षीय गोलंदाजाची ऑस्ट्रेलियाच्या संघात निवड झाली आहे.