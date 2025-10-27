Mitchell Starc - Adam Zampa

Mitchell Starc - Adam Zampa

Sakal

Cricket

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया संघाला मोठा धक्का! अनुभवी खेळाडू बाहेर, २३ वर्षीय क्रिकेटरला संधी

Tanveer Sangha Replaces Adam Zampa for Australia’s T20I Series Against India: २९ ऑक्टोबरपासून भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना ऍडम झाम्पा मुकणार आहे, त्याच्या जागेवर २३ वर्षीय खेळाडूची निवड झाली आहे.
Published on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका सुरू होणार आहे.

  • पण अनुभवी ऍडम झाम्पा सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकणार आहे.

  • त्यामुळे त्याच्या जागेवर २३ वर्षीय गोलंदाजाची ऑस्ट्रेलियाच्या संघात निवड झाली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
australia cricket team
Adam Zampa
cricket news today
Marathi News Esakal
www.esakal.com