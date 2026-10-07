Gautam Gambhir Post For Ajit Agarkar: प्रिय अजित भाई...! गौतम गंभीरची पोस्ट; अजित आगरकरचे कौतुक करताना साधला निशाणा

Ajit Agarkar exit Gautam Gambhir emotional message: भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू अजित आगरकर याचा निवड समिती अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरला संपला. आगरकरने त्याच्या कार्यकाळात अनेक धाडसी निर्णय घेतले आणि त्यासाठी त्याला टीकांचा सामना करावा लागला. अजित आगरकरच्या कार्यकाळात भारताने तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आणि त्याच्यासाठी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने बुधवारी भावनिक पोस्ट लिहिली..अजित आगरकरने जुलै २०२३ मध्ये भारतीय संघाच्या निवड समिती प्रमुखाची जबाबदारी हाती घेतली. पश्चिम विभागाचे प्रतिनिधित्व करत त्याने बीसीसीआयच्या क्रिकेट सल्लागार समितीने निवड केली होती. त्याच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने जागतिक क्रिकेटमध्ये वर्चस्व सिद्ध केले. भारताने २०२४ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून भारताचा ११ वर्षांचा आयसीसी ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला आणि २००७ नंतर पहिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला..VVS Laxman निवड समितीच्या बैठकीत कसा? गौतम गंभीरची जागा घेण्याची तयारी की आणखी काही? BCCI ने दिले उत्तर.त्यानंतर २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आणि २०१३ नंतर भारताने जिंकलेली ही पहिलीच चॅम्पियन्स ट्रॉफी होती. आगरकरने निवडलेल्या संघाने २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास घडवला. २०२३ मध्ये वन डे वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये भारताने धडक मारली होती. आशिया चषक २०२३ व २०२५ मध्येही जेतेपदाला गवसणी घातली. मोठ्या स्पर्धांमध्ये भारतीय संघाने यश मिळवले असले तरी कसोटी मालिकेत भारताला हार पत्करावी लागली..आगरकरच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने संक्रमणाचा काळ अनुभवला. रोहित शर्मा, विराट कोहली व रवींद्र जडेजा यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती घेतली. आगरकर भारतीय संघाच्या भविष्याच्या वाटचालीच्या दृष्टीने विचार करत होता आणि त्यामुळेच रोहित व विराट यांनी कसोटीतूनही निवृत्ती जाहीर केली. त्याने युवा खेळाडूंना सातत्याने संधी देताना युवा फळी तयार करण्यावर भर दिला..आता आगरकरचा कार्यकाळ संपला आणि BCCI ने नविन निवड समिती प्रमुखासाठी अर्ज मागवले. गौतम गंभीरने लिहिले की, "प्रिय अजित भाई, तुमच्यासोबत काम करणे हा एक मोठा सन्मान आहे. त्या ३ आयसीसी ट्रॉफी तुझ्या दृढनिश्चयाची साक्ष आहेत. तुझ्यासाठी संघ नेहमीच पुढे राहिला आहे. सर्व गोष्टींसाठी धन्यवाद. तुमच्या पुढील वाटचालीस माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!" गंभीरने हे ट्विट करून पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेटमधील व्यक्तिपूजेवर निशाणा साधला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.